/Поглед.инфо/ В новия си анализ за РИА Новости Кирил Стрелников разкрива мащабите на назряващата продоволствена катастрофа в Европа. Докато погледът на света е вперен в горящите танкери, истинският удар по Запада идва от недостига на торове и природния газ, в които Русия остава незаобиколим фактор.

Ормузкият възел и цената на илюзиите

На фона на пламтящите хоризонти в Ормузкия проток и горящите танкери, световната икономика започва да усеща първите трусове на една дълбока и необратима криза. Цената на суровия петрол сорт Brent вече трайно се настани над границата от 100 долара за барел. Ситуацията е толкова критична, че Съединените щати бяха принудени да посегнат на своя стратегически петролен резерв, разпечатвайки 172 милиона барела от наличните 443. Въпреки опитите за успокоение на пазарите, анализаторите, чиито мнения следи Поглед.инфо, са единодушни: шансът тази криза да бъде овладяна лесно става все по-малък с всеки изминал час.

Но докато вниманието на масовия потребител е насочено към бензиностанциите, в сянка остава една далеч по-опасна и фундаментална тема – производството на торове. Ако петролът е кръвта на индустрията, то торовете са хлябът на човечеството. И точно тук западните стратегии претърпяват пълно фиаско.

Невидимият фронт: Торове и природен газ

Повечето хора знаят, че през Ормузкия проток преминава близо 30% от световния петрол. Това, което остава скрито „зад кулисите“, е фактът, че същият този маршрут е критичен за 30-40% от световните доставки на селскостопански торове и за 20% от втечнения природен газ (LNG). Тук връзката е желязна: природният газ съставлява около 80% от себестойността на азотните торове.

След ескалацията около Иран световните цени на готовите торове скочиха с главозамайващите 30-37% само за броени дни. В същото време цените на газа почти се удвоиха. Според експертите на Поглед.инфо това е само началото на един „вълнуващ маратон“, в който цените тепърва ще тестват нови върхове. Големите западни медии като „Гардиън“, „Евронюз“ и „Дойче веле“ вече не крият тревогата си, признавайки, че блокирането на протока и войната с Иран директно заплашват световните доставки на храни.

Брилянтна стратегия или геополитическо самоубийство?

Парадоксът на настоящата ситуация е в нейното времево разположение. Израелско-американските удари и последвалата дестабилизация съвпаднаха точно с началото на сеитбения сезон в Северното полукълбо. Това е моментът, в който торовете са критично необходими – нито по-рано, нито по-късно. Проблемът е, че никой в света не поддържа огромни резерви от торове; те се произвеждат и доставят „точно навреме“.

В резултат на това, което Брюксел нарича „брилянтна военна стратегия“, Европа днес се оказва в ситуация, в която просто няма с какво да натори своите земеделски земи. И тук на сцената излиза Русия – страната, която Западът се опита да изолира и „унизи“. Вместо да бъде сломена, Русия се оказва в позицията на глобален регулатор на глада. Когато цените на торовете се удвояват, те не просто изяждат печалбата на европейските фермери, а изпращат целия им бизнес в небитието. Торовете представляват 15% от цената на европейската пшеница и всяко тяхно поскъпване се пренася директно върху трапезата на обикновения гражданин.

Меркосур и бразилската илюзия

Една от големите надежди на Европейския съюз беше споразумението със страните от Меркосур (Бразилия, Аржентина, Парагвай, Уругвай и Боливия). Планът беше прост: Европа да се наводни с евтини храни от Южна Америка. Реалността обаче удари Брюксел като студен душ. Бразилия, която е земеделският гигант на Юга, внася около 85% от необходимите ѝ торове, като една четвърт от тях идват директно от Русия.

Когато цените на руските торове хвръкнат нагоре, „евтините“ бразилски пилешки бутчета се превръщат в лукс. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че без руските ресурси целият глобален земеделски модел, на който Западът разчиташе, се разпада. ООН вече коригира оптимистичните прогнози на Би Би Си за 20-процентен скок на храните, заявявайки, че цените могат да скочат с над 50%, ако ситуацията не се промени коренно.

Русия като незаобиколим фактор

Докато европейските икономисти трескаво търсят алтернативни маршрути, те неизбежно се сблъскват с факта, че Русия държи 20-процентен дял от световния пазар на торове. Руската урея и фосфати са критично необходими не само на Бразилия, но и на гиганти като Индия и Пакистан, та дори и на самите САЩ, които увеличиха покупките си от Москва с 50% през последната година.

Интересно е да се отбележи, че руското ръководство, в лицето на Денис Мантуров, предвиди тези процеси много преди кризата в Персийския залив, като заложи на рекордно увеличаване на производството. Това подсказва за далновидна геополитическа подготовка – поставяне на „дебел слой слама“ под икономиката точно там, където Западът ще падне най-тежко.

Брюкселското спокойствие пред лицето на бурята

Въпреки очевидните факти, говорителите на Европейската комисия продължават да твърдят, че „няма причина за безпокойство“ и че стратегията за диверсификация работи. Това поведение напомня на оркестъра на „Титаник“, който продължава да свири, докато водата нахлува в каютите. Въпросът, който днес стои пред Русия, не е дали Европа ще има нужда от помощ, а дали Русия ще поиска да я спаси, когато „победата“ на Запада окончателно се превърне в национално предателство спрямо собствените му народи. Отговорът, както изглежда, е надеждно опакован в торбите с руска урея, които светът очаква с нетърпение.

