/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително остър анализ Елена Пустовойтова разглежда метаморфозата на европейската политика под ръководството на Урсула фон дер Лайен. Авторът разкрива как провалената „Зелена сделка“ бе скоростно заменена от агресивна милитаризация, превръщайки дефицитите и дълговете в инструмент за военно строителство, докато Старият континент се плъзга към икономическа пропаст.

„Зелената революция“ като параван за индустриален крах 2023 година се превърна в истинско изпитание за европейската политическа класа. Предстоящите избори през 2024 г. притиснаха Урсула фон дер Лайен, чиято амбиция за втори мандат изискваше радикални стъпки. Нейната прословута „Зелена сделка“ беше представена като магическа пръчка, която ще повиши конкурентоспособността на европейската индустрия, постигайки едновременно нулеви емисии и климатична неутралност. Както отбелязва авторът, историята все още мълчи за броя на икономическите „гении“, трудили се над тези формули, но самата Фон дер Лайен не пестеше патос, говорейки за „уникална възможност за индустриално лидерство в сектора на чистите технологии“.

Реалността обаче се оказа много по-сурова. Моментът за атака срещу индустрията чрез „чисти технологии“ бе избран в разгара на енергийната криза. След полските санкции срещу „Газпром“ и спирането на газопровода „Ямал-Европа“, последвано от проблемите със „Северен поток“ и мълчаливото приемане на неговото физическо унищожаване в датски води, енергийната сигурност на Европа бе пожертвана. В този контекст „чистите технологии“ се оказаха просто етикет върху една разпадаща се индустриална база.

Военната индустрия – новият „зелен“ ресурс на Брюксел Най-шокиращото откритие на председателя на Европейската комисия се оказа фактът, че военната индустрия може да бъде представена като най-зеления индустриален ресурс. От май миналата година Брюксел активно разработва пакети за ускорена милитаризация на икономиката. Предложението е производството на боеприпаси и оръжия да стане приоритет на икономическото развитие, което според абсурдната логика на ЕК „озеленява“ икономиката.

За да постигне това, Фон дер Лайен премахна бюджетните окови. Страните от ЕС вече имат разрешение да нарушават правилата за бюджетен дефицит от 3% от БВП и нивата на публичния дълг, стига средствата да отиват за военни инвестиции. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това е фактически отказ от критериите от Маастрихт. Резултатът е налице: публичният дълг в еврозоната вече достигна 88%, далеч над „безопасните“ 60%.

Петстотин „горещи точки“ и четири военни коридора Плановете на Берлемонт са мащабни и разчетени до 2030 г. До края на 2027 г. се планира 40% от всички военни покупки да се извършват вътре в рамките на държавите членки. За тази цел ЕК е идентифицирала 500 „горещи точки“ и е начертала четири основни коридора на военните способности:

EDDI – Европейска инициатива за отбрана от дронове. EFW – Източно наблюдение на фланговете. EAS – Европейски въздушен щит. ESS – Европейски космически щит.

Военната истерия се подхранва от колосални суми. Докато миналата година бюджетът на Програмата за отбранителна промишленост (EDIP) беше едва 1,5 милиарда евро, новият план SAFE предвижда заеми за държавите членки в размер на 150 милиарда евро. За следващия бюджетен период (2028-2034) Брюксел вече залага 131 милиарда евро само за отбрана и космос.

Печалби върху кръв: Ренесансът на отбранителните гиганти Американският канал CNBC нарича антируските настроения в европейската икономика „мегатренд“. Инвеститорите масово пренасочват капитали към отбранителния сектор, виждайки в него дългосрочен източник на печалба, подхранван от държавни и европейски инжекции. Акциите на военните компании чупят рекорди:

Rheinmetall (Германия) – ръст от 22,8%.

Leonardo (Италия) – ръст от 19,7%.

Saab (Швеция) – ръст от 29,9%.

Hensoldt – ръст от 25,6%.

Индексът на аерокосмическата и отбранителната индустрия в Европа се е повишил с главозамайващите 56,5%. Директорът на BlackRock Хелън Джуъл потвърждава, че тези компании са подкрепени от дългосрочните военни планове на ЕС и НАТО. Това натрупване на оръжия обаче води до логичния извод, че войната става неизбежна – ако не с Русия, то някъде другаде, където тези арсенали трябва да бъдат „утилизирани“.

Военният кейнсианизъм и обедняването на Европа Изданието Zero Hedge директно обвинява европейските лидери в прилагането на „военен кейнсианизъм“. Докато псевдозелената икономика води реалния сектор към задънена улица, военната икономика се превръща в следващия етап от разрушаването на средната класа и националното благосъстояние. Брюксел вярва, че може да въоръжи Европа чрез колективни покупки, подобно на схемите с ваксините на Pfizer, но икономистите предупреждават: това ще доведе единствено до корупция, бюрокрация и намаляваща производителност.

В Германия, двигателят на ЕС, ситуацията е критична. Страната е в трета година на рецесия с рекорден брой фалити. Докато правителството се хвали със създаването на половин милион работни места в публичния отбранителен сектор, то удобно премълчава изчезването на 1,2 милиона работни места в частния сектор. Поглед.инфо припомня, че просперитетът идва от реалното производство, а не от снарядите.

Пътят към пропастта или рационално спасение? Единствената рецепта за спасение на Европа според анализа е болезнена политическа трансформация: отказ от екологичните фантазии, намаляване на влиянието на брюкселската бюрокрация и завръщане към рационална енергийна политика, включително възстановяване на доставките от Русия.

Вместо това обаче Европа вижда „Дранг на Изток“ (Drang nach Osten). Урсула фон дер Лайен, често иронично наричана „хитлеристка“ заради методите си, заявява, че Европа вече не може да бъде пазител на стария световен ред и трябва да действа според „интересите си“, пренебрегвайки международните правила, когато те не са удобни. Милитаризацията на Европа, задвижвана от дългове и пропаганда, изглежда като смъртна присъда за европейския икономически модел. Докато вносът на оръжие на континента се е утроил, ресурсите за технологичен пробив липсват, оставяйки блока в капана на една обречена военна икономика.

