Федералните избори в Германия са кошмар за управляващата коалиция на Мерц

/Поглед.инфо/ Предстоящите регионални избори през септември 2026 г. в провинциите Саксония-Анхалт, Мекленбург-Предна Померания и столицата Берлин се очертават като ключов вот на доверие за управляващата федерална коалиция. Данните от последните социологически проучвания показват сериозен ръст на подкрепата за „Алтернатива за Германия“, която според измерванията води с близко до абсолютно мнозинство в редица региони. Анализът на нагласите сочат, че продължаващата икономическа стагнация, закриването на промишлени мощности и трусовете в социалната система карат гласоподавателите да отхвърлят традиционните партийни модели, създавайки риск от продължителен политически вакуум.

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Аритметиката в Саксония-Анхалт и агонията на традиционните партии

Социологическите измервания за вота на 6 септември в Саксония-Анхалт, публикувани от Forschungsgruppe Wahlen за телевизия ZDF, показват нива на подкрепа за „Алтернатива за Германия“ (AfD) от около 40 процента. Според тези данни формацията, предвождана на местно ниво от Мартин Райхард и Зигмунд Улрих, се доближава до прага за самостоятелно правителство. В същото време управляващият Християндемократически съюз (ХДС) на премиера Свен Шулце пада до 23 процента. Левицата регистрира 13 на сто, Социалдемократическата партия (СДП) едва 9 процента, а Зелените се балансират на ръба на влизането в ландтага с 6 процента.

При този разпределителен модел дори потенциална широка коалиция между всички останали субекти трудно би събрала мнозинство. Математическата безизходица означава или кабинет, формиран с мандат на AfD, или бързо разпускане на местния парламент и нови избори — сценарий, при който изборните аналитици очакват допълнително консолидиране на вота за опозицията.

Сходна е динамиката в Мекленбург-Предна Померания, където изборите са насрочени за 20 септември. Прогнозите там отреждат 36 процента за AfD, докато управляващата СДП се движи между 19 и 27 на сто. С изключение на Левицата (10-11%), останалите политически сили се борят за преминаване на 5-процентовата бариера.

В Берлин ХДС пада до нива от 18-20 процента — резултат, който го изравнява с AfD и го поставя зад Левицата, сочена за първа сила с 20-22 на сто. Столицата, управлявана традиционно от широки формули между ХДС и СДП, е пред пълно пренареждане.

Административният натиск и член 21 от Основния закон

Паралелно с изборните проучвания във федералната политика се засилва дебатът за задействане на процедура по забрана на AfD. Министърът на отбраната Борис Писториус (СДП) и премиерът на Баден-Вюртемберг Чем Йоздемир (Зелените) настояват за съдебно преследване на регионални структури на партията, като тези в Саксония-Анхалт и Тюрингия, позовавайки се на класификациите на Федералната служба за защита на конституцията (BfV).

Задвижването на подобна процедура чрез Федералния конституционен съд (BVerfG) съгласно член 21, алинея 2 от Grundgesetz изисква стриктни доказателства за активни опити за премахване на свободния демократичен ред. В правните среди обаче липсва единодушие дали подобна стъпка няма да има противоположен ефект върху избирателната активност. Бившият канцлер Ангела Меркел също се включи публично в кампанията, призовавайки за институционална мобилизация в защита на статуквото.

Медийният натиск добива и крайни проявления. В регионалния радио-телевизионен оператор MDR бяха регистрирани епизодични прекъсвания на програмата с излъчване на черен екран — форма на символичен протест срещу очакваните промени в медийното законодателство при евентуална смяна на властта в Магдебург или Шверин.

Уличните протести срещу опозицията събират сравнително малък брой участници в източните градове, а символичните затваряния на търговски обекти от мигрантски организации търсят психологически ефект върху локалната икономика.