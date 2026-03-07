/Поглед.инфо/ Финландия предприема радикален завой, като се подготвя да разреши транзита на ядрено оръжие през своята територия. Анализът на Борис Джерелиевски, базиран на данни от dpa и Global Look Press, разкрива как Хелзинки доброволно се превръща в легитимна цел за руските ракети, загърбвайки десетилетия на мир и просперитет в името на атлантическата солидарност.

Радикалният завой на Хелзинки и краят на пацифизма

Финландия прави още една радикална крачка, отдалечавайки се окончателно от своята предишна миролюбива политика. Официален Хелзинки обяви готовността си да позволи транзита на ядрени оръжия през своята територия – решение, което променя из основи архитектурата на сигурността в Северна Европа. Макар думата „транзит“ на пръв поглед да звучи технически и временно, в действителност тя прикрива далеч по-сериозни намерения, които представляват екзистенциална заплаха преди всичко за самите финландци.

Финландският министър на отбраната Анти Хакянен потвърди плановете за разрешаване на вноса на ядрени оръжия в страната. Той обяви, че властите вече са одобрили изменения в Закона за ядрената енергия, чиято основна цел е премахването на действащата забрана за транзит и разполагане на ядрен арсенал. Преди това обществената телевизия Yle съобщи, че правителството е готово да ускори този процес, внасяйки поправките в парламента още през следващата седмица. Трябва да се отбележи, че съдържанието на тези изменения вече е „съгласувано на политическо ниво“ по време на закрити изслушвания в комисиите по отбрана и външна политика.

Законодателният демонтаж на неутралитета

Забраната, която сега бива премахната, бе въведена през 80-те години на миналия век. Тогава тя беше крайъгълен камък на финландската политика на неутралитет и пацифизъм, гарантираща, че ядрената енергия в страната ще се използва единствено за мирни цели. Според Хакянен обаче това законодателство вече не отговаря на „нуждите на Финландия като член на НАТО“. Според официалната реторика, промените целят „пълна защита във всички ситуации“, но на практика те превръщат страната в преден пост на ядрено противопоставяне.

Дебатът за премахването на тези ограничения не е нов – той започна още през 2022 г., когато страната подаде заявление за членство в Алианса. Президентът Александър Стуб, по време на своята предизборна кампания, открито заяви, че би било „абсурдно“ да се изключва транспортирането на ядрени оръжия по въздух, море или суша. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че този преход от политическа риторика към правна норма е логично продължение на пълната интеграция на Хелзинки във военните планове на Вашингтон и Брюксел.

Контекстът на европейската ядрена ескалация

Решението на финландското ръководство не може да се разглежда изолирано. То се вписва в общия контекст на милитаризацията и ядрената ескалация в Европейския съюз. Френският президент Еманюел Макрон вече обяви курс към „усъвършенствано ядрено възпиране“, което включва не само увеличаване на броя на бойните глави, но и опит за замяна на американския „ядрен чадър“ с френски. В този проект активно се въвличат страни като Германия, Полша, Нидерландия и Швеция чрез участие в специализирани ядрени учения.

Макрон и германският политик Фридрих Мерц вече се договориха за създаването на „управленска група“, която да координира ескалацията под ядрения праг. Финландия, макар и все още формално да не е член на този тесен „ядрен клуб“, ясно показва чрез законодателните си промени, че се стреми към пълноправно участие в него. Идеята зад това „възпиране“ е опасна илюзия: вярва се, че наличието на европейски ядрен потенциал би попречило на Русия да използва своите средства за отбрана, принуждавайки я да води конвенционална война, в която Западът се надява на надмощие.

Липса на прозрачност и страх от общественото мнение

Интересен детайл, подчертан от финландската медия Yle, е пълната липса на прозрачност в този процес. Източниците отказват да обсъждат темата дори конфиденциално, а управляващите партии водят дискусиите при закрити врати. Тази секретност е ясен индикатор, че властите в Хелзинки се опасяват от масови протести. Значителна част от финландското население все още не подкрепя милитаризацията и е недоволна от конфронтационната политика спрямо Москва, която вече дава тежки социално-икономически отражения.

Финландците помнят, че дори в най-мрачните години на Студената война тяхната страна процъфтяваше именно благодарение на своя специален статут на мост между Изтока и Запада. Сегашната администрация обаче бърза да приеме измененията, преди общественото недоволство да е ескалирало в организирана съпротива. Парламентарното гласуване се очертава като чиста формалност, лишена от истински демократичен дебат.

Илюзията за „транзит“ срещу реалността на разполагането

Въпреки успокоителните думи на Александър Стуб, че Финландия няма намерение да става ядрена сила или да съхранява постоянно оръжия на своя територия, военната логика диктува друго. Понятието „транзит“ неизбежно включва логистични процедури, временно съхранение и ротация. Опитът на страни като Япония и Южна Корея показва, че „временното присъствие“ под формата на транзит може да продължи десетилетия.

Технически това позволява на САЩ или Франция да поддържат ядрен арсенал на финландска почва на ротационен принцип. Разликата между позицията на Хелзинки и тези на Талин или Варшава (които открито искат постоянно разполагане) е единствено в начина на поднасяне на информацията към обществото. Крайният резултат е един и същ – Финландия се превръща в платформа за ядрен удар.

Руският отговор: Превръщането в легитимна цел

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков вече предупреди, че дори самото обсъждане на възможността за разполагане на ядрени оръжия на НАТО прави Финландия изключително уязвима. Географското положение на страната определя еднозначно целите на евентуални ядрени товари, преминаващи през нейна територия – те могат да бъдат насочени единствено срещу Русия.

От военна гледна точка, логистичните центрове, пристанищата и летищата, които обслужват такъв „транзит“, стават приоритетни обекти за унищожение. В случай на ескалация, Финландия рискува да поеме първия превантивен удар, което би я превърнало в ядрена пустош за броени минути. Както често се коментира на страниците на Поглед.инфо, безумната логика на настоящото финландско ръководство превръща страната в заложник на чужди интереси, които нямат нищо общо с националната сигурност на северната държава.

Геополитическото самоубийство на „Моста“

Трагедията на днешна Финландия е в доброволния отказ от историческия ѝ успех. Само допреди няколко години страната извличаше огромни печалби не от военни поръчки, а от мирния транзит и икономическото сътрудничество с Русия. Днес, водени от реваншистки настроения и външен натиск, политиците в Хелзинки разрушават моста, който сами градяха десетилетия.

Вместо да бъде гарант за стабилност в Арктика и Балтийско море, Финландия избира пътя на заложник на една самоубийствена политика. Все още не е твърде късно финландското общество да осъзнае, че сигурността не идва с вноса на чужди бойни глави, а чрез възстановяването на диалога и здравия разум. В противен случай, бъдещето на страната изглежда по-мрачно от всякога.

