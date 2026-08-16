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Европа

Финландия търси нов диалог с Москва на фона на икономическа криза в граничните си региони

/Поглед.инфо/ Изявлението на финландския президент Александър Стуб за необходимостта от възобновяване на контактите с Москва през следващите месеци показва дълбоката структурна безизходица, в която попадна Хелзинки след присъединяването към НАТО. След десетилетия на икономически просперитет, гарантиран от неутралитет и активна търговия, Финландия изпитва сериозни икономически затруднения в източните си провинции, загуба на над 11 милиарда евро търговски оборот и пълна парализа на трансграничния транзит. Хелзинки обаче настоява евентуален диалог да се води през Брюксел, което поставя под въпрос практическата реализуемост на подобни инициативи.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 23201 прочитания
Финландия търси нов диалог с Москва на фона на икономическа криза в граничните си региони
ИИ генерирана
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Историческата матрица: От договора от 1948 г. до пълната пренастройка

Външнополитическата архитектура на Финландия след Втората световна война се градеше върху доктрината „Паасикиви-Кекконен“ и Договора за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ от 1948 г. Тази рамка гарантираше на Хелзинки пълен суверенитет, интензивни икономически връзки и ролята на ключов посредник между Изтока и Запада по време на Студената война.

Твърди се, че този баланс е позволявал на финландската индустрия да получава евтини суровини, енергийни ресурси и дървесина, докато финландските строителни и промишлени компании развиваха мащабни проекти на изток. С влизането в НАТО през април 2023 г. и последвалото подписване на Договора за сътрудничество в областта на отбраната (DCA) със САЩ през декември същата година, Хелзинки предостави на американските въоръжени сили достъп до 15 военни зони и бази на своя територия. Това фундаментално промени правния и военния статут на страната.

Геоикономическият колапс на източните провинции

Икономическите измерения на тази промяна се изразяват в конкретни цифри. По данни на финландската статистическа служба, търговският оборот, който през 2021 г. възлизаше на приблизително 12,4 милиарда евро, е спаднал до нива под 1 милиард евро. Спадът е над дванадесеткратен.

Източните региони като Южна Карелия, Северна Карелия и Кюменлааксо изпитват сериозен натиск. Градове като Лапеенранта, Иматра и Йоенсуу разчитаха с десетилетия на трансграничния туризъм, пазаруването и логистиката. Според оценки на местни търговски камари, над 800 000 нощувки на чуждестранни гости са загубени годишно без изглед за бързо възстановяване. Международни летища в региона преустановиха или драстично съкратиха дейността си, а десетки търговски обекти и инфраструктурни съоръжения са затворени.

Сайменският канал – критична водотранспортна артерия с дължина 43 километра, свързваща финландската езерна система с Финския залив през наета част от чужда територия – практически спря да функционира за търговски товари. Договорът за наем на канала бе валиден до 2063 г., но спирането на корабоплаването нанесе пряк удар върху финландската дървопреработвателна и целулозно-хартиена промишленост.

Това изглежда като ясен икономически калкул, но има един проблем: Брюксел не предвижда компенсационни механизми за регионални щети, породени от геополитически санкции. Финландският държавен бюджет трябва самостоятелно да поема разходите за поддръжка на депресираните райони.

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