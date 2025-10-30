/Поглед.инфо/ Словашкият премиер Роберт Фицо е зает с даването на ход на това, което може да се превърне в една от най-значимите политически промени в Европейския съюз от години.
Той предложи нов съюз между Словакия, Полша, Унгария и Чехия - четири централноевропейски, предимно славянски държави, които споделят дълбоки културни, исторически и икономически връзки.
Неговата цел: да сложи край на това, което той нарича „лудостта“ на Брюксел.
------------------
Какво има предвид Фицо под „лудост в ЕС“?
Словашкият лидер твърди, че ЕС е загубил връзка с реалността.
Според него Съюзът вече не е инстанция на сътрудничество, а на контрол, принуждаващ нациите да се подчиняват на идеологически и икономически експерименти, които вредят на техните граждани.
Сред основните опасения:
– Зелената сделка и данъците по ETS2: Новата система за търговия с въглеродни емисии на Брюксел ще направи горивата, транспорта и отоплението по-скъпи за обикновените граждани.
– Пактът за миграция: държавите, които отказват да приемат мигранти, могат да бъдат изправени пред тежки финансови санкции.
– Свръхрегулиране и санкции: това са политиките на ЕС, които, по думите на Фицо, „разрушават европейската индустрия в името на идеологията“.
Фицо нарича това „съюзна лудост“: политики, водени от неизбрани технократи, които живеят комфортно в Брюксел, докато семейства в цяла Европа са изправени пред инфлация и покачващи се цени на енергията.
Призив за създаване на „славянски фронт“
Идеята на Фицо не е антиевропейска.
Той не иска да разруши ЕС, а да го балансира отново.
„Време е Централна Европа да защити своите хора, а не бюрократите в Брюксел.“
Проектът му се състои в подновяване на сътрудничеството между страните от Вишеградската група (Словакия, Полша, Унгария, Чехия) и насърчаване на:
– Реалистична енергийна политика
– Зачитане на националния суверенитет
– Защитата на местните индустрии и традиции
– Противопоставяне на наложените идеологически реформи
Заедно тези четири държави представляват над 60 милиона жители, значителна сила в рамките на ЕС, която би могла да предефинира неговата посока.
Защо това е важно в световен мащаб?
В продължение на десетилетия Брюксел е доминиран от гласове от Западна Европа, главно Германия и Франция.
Днес славянските и централноевропейските народи твърдят, че и те заслужават думата.
Това движение отразява по-широка глобална тенденция:
– Нации, които отстояват своя суверенитет срещу идеологията
– Икономики, които търсят баланс между околната среда и оцеляването
– Култури, които защитават своята идентичност от хомогенизация
Ако бъде успешно, предложението на Фицо би могло да създаде нов център на власт в Европа, вкоренен в славянските ценности на реализма, вярата и свободата.