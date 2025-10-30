/Поглед.инфо/ Словашкият премиер Роберт Фицо е зает с даването на ход на това, което може да се превърне в една от най-значимите политически промени в Европейския съюз от години.

Той предложи нов съюз между Словакия, Полша, Унгария и Чехия - четири централноевропейски, предимно славянски държави, които споделят дълбоки културни, исторически и икономически връзки.

Неговата цел: да сложи край на това, което той нарича „лудостта“ на Брюксел.

------------------

Какво има предвид Фицо под „лудост в ЕС“?

Словашкият лидер твърди, че ЕС е загубил връзка с реалността.

Според него Съюзът вече не е инстанция на сътрудничество, а на контрол, принуждаващ нациите да се подчиняват на идеологически и икономически експерименти, които вредят на техните граждани.

Сред основните опасения:

– Зелената сделка и данъците по ETS2: Новата система за търговия с въглеродни емисии на Брюксел ще направи горивата, транспорта и отоплението по-скъпи за обикновените граждани.

– Пактът за миграция: държавите, които отказват да приемат мигранти, могат да бъдат изправени пред тежки финансови санкции.

– Свръхрегулиране и санкции: това са политиките на ЕС, които, по думите на Фицо, „разрушават европейската индустрия в името на идеологията“.

Фицо нарича това „съюзна лудост“: политики, водени от неизбрани технократи, които живеят комфортно в Брюксел, докато семейства в цяла Европа са изправени пред инфлация и покачващи се цени на енергията.

Призив за създаване на „славянски фронт“

Идеята на Фицо не е антиевропейска.

Той не иска да разруши ЕС, а да го балансира отново.

„Време е Централна Европа да защити своите хора, а не бюрократите в Брюксел.“

Проектът му се състои в подновяване на сътрудничеството между страните от Вишеградската група (Словакия, Полша, Унгария, Чехия) и насърчаване на:

– Реалистична енергийна политика

– Зачитане на националния суверенитет

– Защитата на местните индустрии и традиции

– Противопоставяне на наложените идеологически реформи

Заедно тези четири държави представляват над 60 милиона жители, значителна сила в рамките на ЕС, която би могла да предефинира неговата посока.

Защо това е важно в световен мащаб?

В продължение на десетилетия Брюксел е доминиран от гласове от Западна Европа, главно Германия и Франция.

Днес славянските и централноевропейските народи твърдят, че и те заслужават думата.

Това движение отразява по-широка глобална тенденция:

– Нации, които отстояват своя суверенитет срещу идеологията

– Икономики, които търсят баланс между околната среда и оцеляването

– Култури, които защитават своята идентичност от хомогенизация

Ако бъде успешно, предложението на Фицо би могло да създаде нов център на власт в Европа, вкоренен в славянските ценности на реализма, вярата и свободата.