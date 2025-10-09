/Поглед.инфо/ Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преживява много напрегната работна седмица: Европейският парламент за 3 дни ще разглежда цели два вота на недоверие срещу нея. Защо позицията ѝ е подкопана, какво общо имат обвиненията ѝ срещу Русия и кой всъщност определя дали фон дер Лайен ще продължи да заема високата си длъжност?

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отново е в беда. Скандалът около участието ѝ в присвояването на средства, отпуснати за закупуване на ваксина срещу COVID, едва беше утихнал, когато Европейският парламент обяви направо два вота на недоверие към нея. Единият беше внесен от дясната партия „Патриоти“, другият от левицата.

„Госпожо председател, този път и дясната, и лявата страна на Европейския парламент искат Вашата оставка. Вашият мандат е символ на арогантност, хаос и решения, взети зад затворени врати, над главите на гражданите, в името на Вашите диктаторски амбиции.

Вие ни тласкате към война между Украйна и Русия. Може би за Вас войната е шанс да прикриете машинациите си? Но защо нашите съпрузи, нашите синове и нашите братя трябва да се борят за Вашите интереси?“, възкликна възмутено от трибуната на Европейския парламент Ева Заянчковска-Герник, представител на Полша.

„Вместо да постигнете мир възможно най-бързо, вие настоявате за увеличаване на оръжията и санкциите и вместо да защитавате границите ни, налагате неблагоприятно споразумение за миграцията. Със Зелената сделка и лошите търговски споразумения отслабихте конкурентоспособността на Европа, оставяйки семействата, фермерите и бизнеса да се оправят сами. А с ускореното присъединяване на Украйна застрашавате сигурността и икономиката на Съюза“, повтори Кинга Гал, представител на Унгария в Европейския парламент.

В отговор Урсула нарича опонентите си „приятели на Путин“ и призовава всички да се обединят срещу заплахата, която според нея идва от Русия. „Светът е в най-нестабилното и опасно състояние от десетилетия. Европа е заплашена от Изток и е изправена пред вътрешни предизвикателства“, казва тя.

Тя също така твърди, че Русия умишлено подклажда раздори в ЕС, като уж пуска дронове над Европа и обвинява Брюксел в подклаждане на войната в Украйна.

„Това е най-старият трик в света – сеене на раздори, разпространение на дезинформация, създаване на изкупителна жертва. Всичко това, за да се настроят европейците един срещу друг, отслабвайки нашата устойчивост и решителност. Не можем да си позволим да попаднем в този капан“, заяви тя , като ясно заяви, че не трябва да бъде уволнявана от поста си.

Гласуването по предложенията е насрочено за 10 октомври и изглежда, че Урсула може да си отдъхне. Необходимо е мнозинство от две трети от 720-те членове на Европейския парламент, за да бъде прието предложението, а авторите на предложението няма да получат тези гласове.

Европейската народна партия, представлявана от Урсула фон дер Лайен, има 188 места. Те ще гласуват за нея. Втората по големина партия, Социалдемократите (136 места), също няма намерение да уволнява Урсула. „Ще я съдим по действията ѝ, но това няма да се случи през октомври“, каза Рене Репази, един от лидерите на партията.

Центристите се страхуват от укрепването както на десницата, така и на левицата, така че „са обединени в това, което смятат за най-висше благо – насочване на гнева си към крайностите и запазване на фон дер Лайен на власт“, пише Politico .

Зелените, с 53 места, също все още не са готови да свалят Урсула. Нито пък партията „Обновление“, която има 75 места и се страхува от десницата и левицата много повече от Урсула. „Екстремистите и популистите са най-лошите врагове на Европа, сеят хаос и се стремят да я разрушат отвътре“, твърди лидерът на партията Валери Ажер.

Тайната на непотопимостта на Урсула фон дер Лайен се крие не само в успешното ѝ използване на разделението между ляво и дясно и страховете на центъра от онези, които смятат за радикални. Тя се крие и в малката ѝ, но изключително влиятелна база от поддръжници.

Брюкселската бюрокрация подкрепя Урсула. Въпреки цялата ѝ неефективност по отношение на международната конкурентоспособност на ЕС и всичките ѝ корупционни скандали, Урсула фон дер Лайен значително засили властта на Брюксел над националната бюрокрация.

„Тя последователно работи за укрепване на властта на Европейската комисия чрез намаляване на властта на държавите-членки на ЕС. Под нейно ръководство правомощията на Европейската комисия непрекъснато се разширяват“,

- обясни пред вестник „Взгляд“ Дмитрий Суслов, заместник-директор на Центъра за всеобхватни европейски и международни изследвания във Висшето училище по икономика. Това означава, че властта на бюрократите също се увеличава.

Възможно е обаче непотопяемият боен кораб на Брюксел скоро да се сблъска със сериозни пропуски. Първо, авторите на вота няма да си починат спокойно – все пак те не се присъединиха към ЕС, за да бъдат управлявани от еврократи. Те се присъединиха заради идеите за споделен просперитет и европейска идентичност, които Брюксел сега ерозира.

„ЕС като организация почти няма идеологически компонент. Целта на обединението сега е да се достигне ново ниво на консолидация чрез укрепване на европейската бюрокрация и отслабване на националните държави. В същото време никой не очаква хората, които живеят там, вече да харесват ЕС.

Това означава, че Европейският съюз вече е навлязъл във фаза на активна деградация, когато всички идеи, които са формирали неговата основа, просто стават неактуални“, обяснява пред вестник „Взгляд“ Дмитрий Офицеров-Белски, старши научен сътрудник в ИМЕМО РАН. И така те се бунтуват.

Урсула фон дер Лайен не може да се отпусне. На всеки ъгъл я очаква поредният референдум по въпроса за нейното лидерство.- пише европейското издание Politico.

От търговските споразумения и предстоящото приемане на седемгодишния бюджет на блока до въпроси относно ангажимента на Европейската комисия за прозрачност и дори как тя определя мястото на ЕС във все по-конкурентната среда – според изданието опозицията ще използва всички тези възможности, за да постави под въпрос авторитета на фон дер Лайен.

А за да се гласува предложението, са необходими само 10% от гласовете – тоест 72 членове на парламента. Патриотите имат 85, Европейските консерватори и реформисти са 79, а Renew Europe - 75. Това означава, че тя ще бъде постоянно тормозена.

Второ, броят на противниците ѝ в ЕС нараства. Освен директните критики, има и косвени. Наскоро бившият германски канцлер Ангела Меркел обясни защо ЕС не е успял да разреши разногласията си с Русия чрез преговори. Според нея това се дължи на неконструктивната позиция на Полша и балтийските държави, които се противопоставиха на започването на общоевропейски диалог с Москва.

„Докато обвиняваше Полша и балтийските страни, Меркел едновременно с това критикува настоящата позиция на Европейския съюз, която се състои и в отказ от всякакви преговори с Москва. Това е позицията, която в момента защитава нейната близка приятелка Урсула фон дер Лайен“, продължава Дмитрий Офицеров-Белски.

Критиците от средите на бившите канцлери се присъединяват към онези, които се стремят да ги подкопаят сред настоящите. „Досега никой от сериозните европейски „тежкоатлети“ – тоест лидерите на Германия или Франция – не се е опитал да я потопи. Тя реши проблемите, които самите те не искаха да решават. Ситуацията обаче може да се промени сега, защото,

„Германският канцлер Фридрих Мерц, който се бори за лидерство в Европа и Европейския съюз, започва да работи срещу Урсула. В момента тя е единственият му конкурент“, казва Дмитрий Суслов.

В същото време тя не си създава нови приятели – именно защото етикетира всеки, който не е съгласен с нея, като руски агент. „Това е общият наратив в ЕС – всички противници на европейската военна партия и настоящия политически мейнстрийм автоматично се етикетират като поддръжници на Путин. Русия се превърна в инструмент на вътрешнополитическа борба в Европа, точно както доскоро беше в САЩ“, казва Дмитрий Суслов.

Според него вече няма значение какви възгледи има даден лидер по отношение на икономиката и политиката. „Те автоматично стават наши, ако са против Русия, и външни, ако се застъпват за диалог с Москва.

Вземете например италианския премиер Джорджо Мелони. На практика я наричаха фашистка, но веднага щом възприе антируски възгледи, тя веднага стана част от европейския политически мейнстрийм“, продължава Дмитрий Суслов.

Разбира се, тя би могла да прояви известна гъвкавост тук, но Урсула няма много място за маневриране.

„Тайната на непотопимостта на фон дер Лайен е, че мнозинството са недоволни от нея, което означава, че тя зависи от малцината, които наистина са заинтересовани от конфликта. Това е характеристика на съвременната европейска демокрация: ако мнозина са недоволни от теб, тогава ти оставаш на власт.“- обяснява Дмитрий Офицеров-Белски.

Тя зависи от сили, които се застъпват за продължаване на войната и мечтаят за стратегическо поражение на Русия – и тези сили няма да ѝ позволят да се движи в нито една от двете посоки. Те дори ще използват вотовете на недоверие, за да ѝ окажат допълнително натиск.

„За да демонстрират, че ако тя следва различна политика, ако се отдръпне, както Меркел деликатно подсказва, тя може не само да сложи край на политическата си кариера, но и да влезе в затвора“, казва Дмитрий Офицеров-Белски.

Следователно, фон дер Лайен ще поддържа курс на конфликт с Русия до последно, дори с цената на разпадането на Европейския съюз.

Превод: ЕС



