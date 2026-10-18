Франция в пламъци: Ученици щурмуват кметствата, сблъсъци с полицията в Париж

/Поглед.инфо/ Мащабна вълна от социално недоволство заля ключови френски градове, прераствайки от традиционни синдикални шествия в пряк сблъсък с държавната администрация. Според официално разпространени данни на синдикалната централа Confederation Generale de Travail (CGT), цитирани от телевизионния канал BFMTV, над 500 000 души са се включили в протестните действия по улиците на страната. Водеща двигателна сила на настоящата ескалация се оказаха гимназистите и студентите, чието недоволство е предизвикано от хроничния недостиг на кадри в държавното образование, влошената инфраструктура на училищата и готвения нов държавен бюджет с драстични съкращения на социалните разходи.

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По публикации на BFMTV, Bloomberg, Telegram канали и френски медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Фискалният капан на Париж: Маастрихтските 3% срещу уличното правосъдие

Във Франция изготвянето на държавния бюджет отдавна е престанало да бъде просто счетоводна сметка. В момента то функционира като индикатор за дълбока структурна криза. Според публикуваните финансови разчети, френското правителство се опитва да изпълни критериите на Европейския съюз, поставяйки си за цел свиване на бюджетния дефицит до 5% от брутния вътрешен продукт до 2027 г.

Това намерение обаче се сблъсква с реалността на френския държавен дълг, който по данни на Евростат вече надхвърля 110% от БВП. Финансовото министерство в двореца „Берси“ е принудено да съкращава разходи в момент, когато разходите за обслужване на самата държавна задлъжнялост бързо нарастват поради високите лихвени проценти на Европейската централна банка.

Икономически наблюдатели посочват, че правителствената стратегия за фискална консолидация на практика означава директно свиване на бюджета за публични услуги. За разлика от предишни кризи, когато социалните компенсации тушираха общественото недоволство, сегашната фискална рамка не оставя такъв марж.

Според оценки на синдикални анализатори, съкращаването на бюджетните средства удря най-силно системите за обществено здравеопазване, местните общински бюджети и образователния сектор. Твърди се, че именно липсата на гъвкавост във френската бюджетна рамка кара кабинета в двореца „Матиньон“ да разчита все повече на силови мерки, а не на социален диалог.

┌─────────────────────────────────────────┐ │ ФРЕНСКИ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ (КРИЗА) │ └────────────────────┬────────────────────┘ │ ┌───────────────────────┴───────────────────────┐ ▼ ▼ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ РАЗХОДИ ЗА ВОЕНЕН СЕКТОР │ │ СОЦИАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ │ │ (Увеличение / Превъоръжаване)│ │ СЪКРАЩЕНИЯ (Цел: 5% дефицит)│ └──────────────┬──────────────┘ └──────────────┬──────────────┘ │ │ ▼ ▼ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ Разширяване правомощията │ │ Гимназически и студентски │ │ на жандармерията и CRS │ │ блокади (Марсилия, Лил, │ └─────────────────────────────┘ │ Париж, Льо Ман, Монпелие) │ └─────────────────────────────┘

Равносметката в образователната система: Недостиг на учители и срив на базите

В центъра на настоящите демонстрации, определяни от френски медии като „ученически бунт“, стои дългогодишният деградационен процес в Министерството на националното образование. По данни на учителските синдикати във Франция, началото на настоящата учебна година е белязано от над 3000 незаети щатни бройки за преподаватели. Това води до пренаселване на паралелките, където често учат над 35 ученици в една класна стая.

Младежките организации сочат като причина за протеста не само липсата на учители, но и въведената система за приемане във висшите училища „Parcoursup“. Според протестиращите студенти, тази система функционира като непрозрачен алгоритъм за социална филтрация, ограничаващ достъпа до висше образование за младежи от по-бедните предградия.

ИЗРАЗИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО И СТУДЕНТСКОТО НЕДОВОЛСТВО ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐



