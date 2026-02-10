/Поглед.инфо/ Френската армия започна „Орион 26“ – най-мащабните военни учения от края на Студената война, които открито симулират директен военен конфликт с Русия. В материал на Валерия Вербинина, представен за Поглед.инфо, се разкрива как Париж преминава към нова доктрина за „война с висока интензивност“, маскирайки Москва под кодовото име „Меркурий“. Анализът разглежда геополитическите амбиции на Елисейския дворец и реалните възможности на Петата република да води продължителен конфликт на изтощение.

„Меркурий“ срещу „Арнланд“: Геополитическата алегория на сблъсъка

На 8 февруари 2026 г. Франция стартира военните маневри „Орион 26“, които местните медии не се колебаят да нарекат „безпрецедентни“. Сценарият е внимателно разработен, за да не остави място за съмнение кой е врагът. В официалните документи се говори за „експанзионистката нация Меркурий“, разположена в източната част на Европа, която дестабилизира съседната страна „Арнланд“.

За анализаторите на Поглед.инфо е ясно, че Меркурий е Русия, а Арнланд е Украйна. Сценарият предвижда „Меркурий“ да подкрепя местни милиции и да разпространява дезинформация, докато „Арнланд“ се опитва да се интегрира в Европейския съюз. В този момент Париж се намесва, за да „поддържа европейския баланс“, изпращайки хиляди войници в бойна зона с висока интензивност.

Странностите в този план обаче започват още от географската карта. На нея „Арнланд“ заема територията на самата Франция, докато „Меркурий“ е погълнал Източна Европа, Швейцария, Италия и дори е създал огромен ексклав в Югозападна Франция. Този логически хаос показва, че организаторите на „Орион 26“ не се вълнуват толкова от реализма на географията, колкото от психологическото свикване на населението с мисълта за предстоящ мащабен конфликт.

Мащабите на провокацията: Земя, море, космос и киберпространство

В материал за Поглед.инфо се посочва, че зоната на ученията обхваща 15 европейски департамента и Френска Гвиана. Участие вземат 12 500 войници, три сухопътни бригади, 40 хеликоптера, 1200 дрона и гордостта на френския флот – самолетоносачът „Шарл дьо Гол“. Заедно с Франция в маневрите се включват две дузини съюзници от НАТО, както и неочаквани партньори като Обединените арабски емирства и Южна Корея.

„Орион 26“ бележи фундаментална доктринална промяна. Франция официално признава края на илюзията за ограничени, „асиметрични“ конфликти (като тези в Африка) и навлиза в цикъл на подготовка за продължителна война на всички фронтове. Това включва не само традиционните суша, море и въздух, но и Космическото командване в Тулуза, което тества възможностите си за отблъскване на атаки срещу сателити и електромагнитния спектър. Целта е ясна: Франция иска да докаже, че може да бъде „рамкова нация“ – първата, която влиза в бойна зона и ръководи международна коалиция преди пълното задействане на механизмите на НАТО.

Медицински реализъм: Краят на „златния час“ и подготовката за масови жертви

Един от най-тревожните аспекти на ученията е подготовката на медицинските служби. Както отбелязва военният лекар Жил Керанжевен, армията вече не се готви за малък брой ранени, както беше в Мали или Афганистан. Днес френските лекари се обучават за „голям приток на пострадали“, какъвто не е виждан от десетилетия.

Опитът от фронта в Украйна е променил всичко. Концепцията за „златния час“ – отвеждането на ранения до операционната маса в рамките на 60 минути – вече е мит. Поради загубата на въздушно превъзходство и наситеността с дронове, евакуацията често отнема над 12 часа, а понякога и денонощие, и се извършва изключително по суша. Това признание на френските военни медици разкрива, че те очакват кървава война на изтощение, в която логистиката ще бъде подложена на екстремен натиск.

Логистични абсурди и историческите комплекси на Париж

Въпреки мащабите, „Орион 26“ изглежда страда от сериозни стратегически несъответствия. Френските морски пехотинци практикуват десанти на Лазурния бряг, в департамента Вар, симулирайки навлизане в Черно море. Но както отбелязват експертите на Поглед.инфо, Конвенцията от Монтрьо забранява преминаването на военни кораби през Босфора по време на война. Това означава, че френският флот просто няма как да стигне до бреговете на Русия в реална бойна ситуация.

Може би целта е Балтийско море? Или просто демонстрация на мускули пред Вашингтон? Бруно Тертр от Фондацията за стратегически изследвания смята, че тези учения са политическо послание. Франция се опитва да се утвърди като военен лидер на Европа, за да не бъде напълно зависима от дипломацията на САЩ.

Историческият контекст обаче е безмилостен към Париж. През последния век и половина Франция е търпяла поражения в почти всеки самостоятелен конфликт – от Алжир до Виетнам. Дори нейните най-големи победи са постигани с решаващата помощ на съюзници и на цената на огромни жертви. Днес, когато френските военни провеждат симулации на „Битката за Москва“, те изглежда са забравили уроците на историята. Опитът да се използва Русия като мишена за измиване на стари военни позори е опасна игра, която може да завърши не с „европейски баланс“, а с глобална катастрофа.

Тук четенето не стига – споделянето е задължително.