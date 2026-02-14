/Поглед.инфо/ Френският политически и културен елит се оказа в центъра на грандиозен скандал, разкриващ дълбоки връзки с престъпната мрежа на Джефри Епщайн. Елена Караева от РИА Новости анализира как корупцията, педофилията и търговията с държавни тайни са се превърнали в ежедневие за висшите кръгове в Париж, сривайки окончателно маската на европейското превъзходство.

Маските паднаха: Когато пороците диктуват световната политика

Най-влиятелните институции на Франция – Министерството на външните работи и Министерството на културата – се оказаха забъркани до гуша в мрежата на покойния Джефри Епщайн. Това не е просто поредният светски скандал или криминална хроника. Това е диагноза за разложението на една държавна машина, която претендира да бъде морален компас за Европа и света.

Високопоставеният дипломат Фабрис Едан, служител на френската мисия към ООН, е поддържал дългогодишна и интензивна кореспонденция с Епщайн. Тук не става дума за светски разговори, а за системно изтичане на строго поверителна информация от закритите врати на Световната организация. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че зад кулисите на голямата дипломация често стоят лични интереси, но случаят с Едан надминава и най-мрачните очаквания.

Търговия с влияние и вътрешна информация на милиарди

Едан е споделял с Епщайн детайли за дипломатически маневри, подготовка на декларации и потенциални резултати от гласувания в ООН. На езика на глобалните финанси това се нарича „инсайдърска информация“. Тя не просто струва милиони – тя е инструмент за генериране на десетки милиарди долари печалба.

Когато се обсъжда налагането, облекчаването или отмяната на международни санкции, това пряко влияе върху цените на ресурсите, логистиката и добивната промишленост. Брокерите, които имат достъп до такива данни преди останалия свят, могат да манипулират пазарите с хирургическа точност. Разпространението на подобна информация е тежко престъпление във всяка правова държава, но за френския елит това изглежда е било просто поредната разменна монета.

Педофилските мрежи като инструмент за контрол

Защо един кариерен дипломат би рискувал всичко, за да обслужва сводник като Епщайн? Отговорът е толкова прозаичен, колкото и отвратителен. Фабрис Едан е прекарвал свободното си време в чатове за педофили и сайтове с детска порнография. Неговата активност е била толкова висока, че той попада под наблюдението на ФБР.

Интересното е, че нито френското Външно министерство, нито корпорацията Engie, където той е работил по-късно, не реагират на тези сигнали. Невъзможно е да се допусне, че френските служби не са знаели това, което ФБР е документирало. Изводът е болезнен: педофилията във висшите кръгове на френската власт не е повод за позор, а системно прикривано явление. Докато става дума за „осакатени детства“, елитът запазва мълчание. Гласът им се чува едва когато се намесят парите с „циклопски размери“.

Културният елит и „Лолита Експрес“

Скандалът не подмина и Министерството на културата. Бившият министър Джак Ланг, емблематична фигура за френската бохема, се оказа свързан с Епщайн чрез дъщеря си Каролайн. Тя не просто е била приятелка на милиардера, тя е била негов редовен гост на прословутия „Остров Лолита“, използвайки частния му самолет „Лолита Експрес“.

Връзката обаче има и финансово изражение. Епщайн инвестира над пет милиона евро в офшорна компания, свързана с Каролайн Ланг, с цел закупуване на имение в Маракеш и подкрепа на „млади творци“. Тази „експертиза в изкуството“, за която са плащани милиони, всъщност е параван за легализиране на влияние и достъп до най-високите етажи на френската политика.

Наследството на Митеран и моралният фалит на Макрон

Джак Ланг не е случайна фигура – той е бил по-високо от Макрон в неофициалната йерархия на Петата република. Като най-близък довереник на Франсоа Митеран, той е човекът, официализирал любовните подаръци на президента за неговата любовница и незаконна дъщеря. Този модел на поведение, при който държавната хазна и влияние се използват за задоволяване на лични страсти, се е вкоренил дълбоко в парижката политическа култура.

Досиетата на Епщайн действат като лакмус, който разкрива истинската същност на хората, които обичат да четат лекции на света за демокрация и права. Според коментари в Поглед.инфо, това разкритие е поредното доказателство, че европейският елит отдавна е загубил правото си на морално превъзходство.

Хищници в овчи кожи

Картината, която се разкрива, е зловеща. Това са хора, които:

Ограбват сънародниците си чрез офшорни схеми и укриване на данъци. Предават националните интереси, продавайки тайни на ООН срещу лични облаги. Задоволяват перверзните си пороци, докато в същото време оглавяват организации за правата на жените и борбата срещу „токсичната мъжественост“.

Този вонящ ад най-после излезе на повърхността. Вече никой не може да се преструва, че „каймакът на обществото“ не е вкиснал. Светът видя истинската стойност на техните думи и обещания. Въпросът сега не е дали ще има наказани, а дали френското общество изобщо е способно да се пречисти от тази зараза, която е проникнала до самите основи на държавността.

Какво мислите: възможно ли е политическа система, пропита от подобни зависимости, да взема суверенни решения? Споделете в коментарите!

