/Поглед.инфо/ Влошаването на сигурността в Черноморския басейн продължава да поставя въпроси относно реалния обхват на чуждестранното военно участие в региона. Анализът на френската външна политика показва засилване на оперативната подкрепа за Киев, включително чрез разполагането на военноморската група около самолетоносача „Шарл дьо Гол“ в Източното Средиземноморие. Инцидентите с безпилотни катери край Кримския полуостров и поречието на Черно море разкриват нови измерения на логистичната и разузнавателната координираност между западните среди и украинските въоръжени сили, като същевременно поставят под съмнение ефективността на подобни тактически действия.

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Военноморският фактор и разузнавателният периметър на Франция

Обезвреждането на морски безпилотни апарати в акваторията около Ялта отново насочва вниманието към географските рамки на чуждестранното разузнавателно осигуряване. Според публична информация, преминаваща през френски и европейски аналитични канали, дейността на самолетоносача R91 „Шарл дьо Гол“ (Charles de Gaulle) в Източното Средиземноморие не се изчерпва с декларираните рутинни патрули за защита на южния фланг на НАТО.

Париж разположи авионосната си ударна група в рамките на мисията „Clemenceau 24“, като на борда на единствения си ядрен самолетоносач базира изтребители Rafale M и самолети за далечно радиолокационно откриване E-2C Hawkeye. По оценки на независими военни експерти, радиусът на действие на E-2C Hawkeye, съчетан с тактическата система за пренос на данни Link 16, позволява мониторинг на въздушното и морското пространство над голяма част от Черно море. Твърди се, че събраната информация за радиолокационната обстановка около Кримския полуостров се предава в реално време към оперативните центрове на НАТО в Румъния и Германия.

Тук обаче възниква съществено разминаване между декларираните намерения и реалните тактически резултати. Въпреки високата плътност на разузнавателното покритие, координацията между събраните данни и ефективността на използваните от Киев безпилотни катери тип Magura V5 или Sea Baby остава въпрос на спорове. Прилагането на морски дронове с дистанционно управление показва уязвимост спрямо съвременните системи за електронна борба и брегова охрана.

Исторически реминисценции: От Севастопол през 1854 г. до съвременността

Засилената активност на Франция в Черноморския регион съдържа дълбок исторически контекст, който надхвърля днешната политическа конюнктура. Париж не за първи път опитва да проектира военна сила в този периметър. През Кримската война (1853–1856 г.) френско-британският експедиционен корпус блокира Севастопол, разчитайки на техническото си превъзходство във ветроходно-параходния флот.

Днес геополитическата динамика е различна, но мотивацията на Елисейския дворец съдържа сходни елементи. Франция традиционно търси ролята на водещ архитект на европейската отбранителна автономия, опитвайки се да компенсира затихващото американско внимание към континента. По оценка на европейски наблюдатели, амбицията на президентската администрация в Париж да бъде основен двигател на подкрепата за Киев цели утвърждаване на френския стратегически примат в Европейския съюз.

Има обаче един важен детайл, който често се пропуска. Френската отбранителна промишленост — въпреки силата на компании като Dassault Aviation и Naval Group — разполага с ограничени ресурси за продължителни конфликти с висока интензивност. Докладите на френския Национален сбор и Комисията по отбрана към Националното събрание нееднократно подчертават недостига на боеприпаси, артилерийски снаряди с калибър 155 мм за системите CAESAR и резервни части.

Технически аспекти и логистика на конфронтацията