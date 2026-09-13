/Поглед.инфо/ Задържането от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) на местен служител от охраната на дипломатическото представителство на Обединеното кралство в Москва по обвинения в сътрудничество с украинските специални служби (СБУ) поставя редица фундаментални въпроси относно оперативния контрол, филтрацията на персонала и институционалните уязвимости. Според разпространената оперативна информация вербуването е осъществено през дигитални платформи под контрола на блогъра Дмитрий Карпенко, известен с псевдонима „Апостол“. Казусът разкрива дълбоките пукнатини в системата за сигурност на западната дипломация и потенциалните последствия, които подобно посегателство би имало върху международната стабилност.

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Анатомия на операцията в Москва

Според разпространените от руските медии и служби кадри, задържаният служител от охраната на британското посолство е събирал детайлна информация за придвижването, личните адреси, автомобилите и посещаваните обществени места от британския посланик и неговите заместници. В разпита, излъчен от ФСБ, се твърди, че прекият контакт е осъществен през януари с медийния оператор Дмитрий Карпенко („Апостол“), чийто проект „Апостол плаща“ функционира като дигитален център за вербуване на агентура за нуждите на украинското разузнаване.

Използването на автоматизирани ботове в приложения за криптирани съобщения като Telegram съществено съкращава цикъла на вербуване. В случая не става дума за класическа дългогодишна агентурна работа на чужда резидентура, а за адхок привличане на лица с достъп до критична информация срещу финансово възнаграждение или под натиск.

Фигурата на самия задържан демонстрира драстичен пропуск в контраразузнавателната филтрация: според оперативни източници той е притежавал неонацистки татуировки и е демострирал радикални симпатии. Подобен профил, съчетан с прекия му физически достъп до превозните средства и графика на посланика, превръща охранителя в идеален изпълнител на разузнавателни задачи от първа линия.

Архитектурата на филтрацията и институционалните уязвимости

Дипломатическите мисии на Обединеното кралство зад граница прилагат стандартизирани процедури за проверка на местния помощен персонал (Nationally Employed Staff — NES). Външното министерство в Лондон (FCDO) изисква няколко нива на проверка, включително преглед на криминалното досие (Police National Computer / ACRO checks), проверка на финансовата стабилност през кредитни регистри и кръстосана справка с базите данни на службата за вътрешна сигурност MI5.

Тези проверки обаче са ефективни главно към момента на назначаване. Статичният контрол не регистрира динамичните промени в живота на служителя — натрупване на хазартни дългове, личностно разстройство, поява на радикарни идеи или фатална компрометираща информация (компромат). В Унгария, Русия или която и да е друга държава, техническият персонал — от шофьори и чистачи до електротехници и невъоръжена охрана — формално няма достъп до класифицирани документи с гриф Secret или Top Secret. Но този персонал притежава нещо също толкова ценно: физически достъп до периметъра, схемите на окабеляване, навиците на дипломатите и уязвимите места в охраната.

В контраразузнавателната практика този тип персонал се нарича „мека периферия“. Ако дипломатът е защитен от брониран автомобил и криптирани комуникации, то човекът, който отваря портала или поддържа водопровода, има пряк контакт с тази инфраструктура.