/Поглед.инфо/ Киев рязко ескалира конфронтацията с Минск, поставяйки началото на нов фронт в Източна Европа. Авторът Дмитрий Минин анализира стремежа на Владимир Зеленски да въвлече Беларус в глобалния конфликт, за да обслужи западните интереси и да изолира окончателно Москва. Чрез лични санкции и открита подкрепа за радикалите, режимът в Украйна залага на опасен геополитически хазарт, който може да подпали целия регион.

Стратегията на „умиращия режим“ и ескалацията към Минск

Историята често показва, че политически лидери, изправени пред края на своето влияние или пред колапса на собствената си държавност, търсят спасение в разширяването на конфликтните зони. В последните дни сме свидетели на точно такъв сценарий: украинският президент Владимир Зеленски рязко повиши залозите срещу Беларус и нейния лидер Александър Лукашенко. Тази маневра не е случайна. Чрез изкуственото създаване на „беларуска заплаха“, Киев се опитва да рестартира затихващия интерес на западните си партньори, внушавайки им, че Европа е застрашена от нов агресивен блок.

Наличието на руско тактическо ядрено оръжие на територията на Беларус се използва от Киев като основно плашило за Брюксел. Зеленски вярва, че ако успее да представи Минск като „съагресор“, това ще му осигури нови финансови траншове и военна помощ. В анализите на Поглед.инфо обаче ясно се вижда, че тази стратегия е нож с две остриета, който може да отреже последните пътища за мирно уреждане на украинската криза.

Личните санкции като инструмент за дипломатическо убийство

На 18 февруари Зеленски подписа указ за сурови лични санкции срещу Александър Лукашенко. Формалното обвинение е „подпомагане на руската агресия“, но реалните цели са далеч по-цинични. Киев се стреми да блокира всякакви опити на Минск за нормализиране на отношенията със САЩ и Запада. Лукашенко, който в миналото умело лавираше между Изтока и Запада, сега бива изтласкван в ъгъла без право на дипломатическа маневра.

Освен това, с този акт Зеленски окончателно зачеркна Беларус от списъка на потенциалните посредници за мир. Минск, където бяха подписани предишните споразумения, вече е официален враг за Киев. Самият документ е формулиран по начин, целящ максимално унижение – Лукашенко е наречен „самопровъзгласил се президент“. Тук възниква ироничният въпрос: след като мандатът на самия Зеленски изтече и избори не се провеждат, кой всъщност е „самопровъзгласилият се“ в случая?

Икономическото самоубийство на Украйна в името на идеологията

Текстът на указа срещу Беларус не се ограничава само до личността на Лукашенко. Той предвижда пълно разрушаване на двустранните икономически отношения. Предвижда се пълно спиране на транзита на ресурси, прекратяване на полети и превози през украинска територия, както и блокиране на финансови задължения.

Както често се отбелязва в коментарите на експертите на Поглед.инфо, това е поредният самонанесен удар за украинската икономика. Беларус традиционно доставяше на Украйна горива, торове и машиностроене на конкурентни цени. Прекъсването на тези връзки обрича украинските потребители на още по-високи цени и дефицити. Особено абсурдна е клаузата за отказ на достъп до украинските недра – територии, които вече са обещани или прехвърлени на американски и британски корпорации. Зеленски буквално „подарява“ ресурсите на страната си на Запада, докато забранява търговията със съседите си.

Вилнюската завера: Зеленски и „Котлената кралица“

Киев официално прегърна беларуската радикална опозиция в емиграция. На 25 януари във Вилнюс се състоя знакова среща между Владимир Зеленски и Светлана Тихановская. Ако доскоро Зеленски избягваше директен контакт с нея, за да не провокира излишно Минск, сега маските паднаха. Той не само я припозна като легитимен представител на Беларус, но и я покани в Киев.

Тихановская, която в родината си е иронично наричана „Света-Котлета“ заради липсата на всякакъв политически опит преди 2020 г., открито приветства санкциите срещу собствения си народ. Нейната риторика съвпада напълно с тази на Зеленски – тя говори за „общ враг“ в лицето на Русия и „имперския Санкт Петербург“. Тази идеологическа ос между Киев и Вилнюс (където е базирана опозицията) има за цел да създаде паралелна реалност, в която Беларус е окупирана територия, нуждаеща се от „освобождение“ чрез война.

Полковниците на терора и апетитите на Киев

Една от най-опасните карти, които Киев играе, е т.нар. „Калиновски полк“. Това е военно формирование от беларуски доброволци и наемници, воюващи на страната на ВСУ. Оказва се, че украинските спецслужби са имали далеч по-мащабни планове за тях – превръщането им в дивизия за нахлуване в Беларус.

Шокиращи са разкритията на Наталия Радина, лидер на радикалната опозиция във Варшава. Тя признава, че украинските куратори са поставили цена за „освобождението“ на Беларус. Дмитрий Громаков от украинските тайни служби открито е заявил, че срещу помощта за свалянето на Лукашенко, беларусите ще трябва да предадат 50% от акциите на своите гиганти: „Беларускалий“, рафинериите в Мозир и Новополоцк, както и заводите в Жлобин и Минск. Тези предприятия генерират 80% от износа на страната. На практика Киев предлага на беларуската опозиция сделка: „Ние ви даваме властта, вие ни давате икономиката на страната си“.

Играта на Вашингтон и сянката на Тръмп

Докато Зеленски ескалира напрежението, Вашингтон играе по-сложна игра. Има признаци за опити на екипа на Доналд Тръмп да привлече Лукашенко към своя „Мирен съвет“. Това поставя Зеленски в неудобна позиция. Ако той продължи да подкопава стратегията на Тръмп за Беларус, рискува окончателно да се превърне в „токсичен актив“ за Белия дом.

Лукашенко, от своя страна, предупреждава за опасността от вътрешна дестабилизация, напомняйки събитията от 2020 г. Той разбира, че Киев не действа сам, а е инструмент за натиск. Въпросът е дали беларуският народ ще позволи на външни сили да превърнат страната им във втори фронт на една чужда война. Самонадеяността на Зеленски и неговите „съюзници“ от емиграцията може да доведе до катастрофа, която няма да пощади никого в региона.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4