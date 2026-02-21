/Поглед.инфо/ Централна Европа се превръща в новото политическо бойно поле на континента, където сблъсъкът между либералния елит и консервативните сили вече не е идеологически спор, а въпрос на война или мир. Георги Марков анализира възможните последици от евентуална загуба на Виктор Орбан, ролята на Тръмп, процесите в Германия, Франция и Италия и риска Европа да бъде въвлечена в мащабен конфликт заради отказа на част от елита да приеме новата реалност.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите процеси през призмата на българския национален интерес и историческата отговорност на Европа.

Във втората част от разговора на Владимир Трифонов с Георги Марков се обсъжда:

– Ще отслабне ли Централна Европа при евентуална загуба на Орбан

– Какво означава дистанцирането на Тръмп от Западна Европа

– Германия след Мерц и възходът на „Алтернатива за Германия“

– Франция, съдебната система и политическите сблъсъци

– Ролята на Джорджа Мелони и бъдещето на Италия

– Възможен ли е нов австро-унгарски геополитически формат

– Има ли риск от военна ескалация в Европа

Разговор за бъдещето на Европейския съюз, войната в Украйна и разместването на силите в глобалната политика.

