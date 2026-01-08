/Поглед.инфо/ Ванката Кръстев даде култово новогодишно интервю при Явор Дачков, в което засегна много актуални теми за днешния свят. Той е безспорно най-добрият автор на Сорос в Европа и виден деец на неговото “Отворено общество“.

Ванчо е много умен и информиран и каза много истини, но и много избегна за Виктор Орбан, а някъде и сбърка...

Ванката е прав, че Орбан знае какво иска и прави в отношенията си с Китай, а именно Унгария да е входът за китайски инвестиции за големия европейски общ пазар. И го постигна!

От март Унгария става най-големият производител на електрически автомобили в света, благодарение на построения за целта завод на BYD в град Сегед, който ще произвежда 300 000 на година!

По същото време маджарите ще станат трети в света по производство на елбатерии, които ще бълва гигантският завод на CATL в Дебрецен. Китайската инвестиции там е за 7,З милиарда евро и разкри 9000 нови работни места.

Пак по същото време преди изборите през април ще функционира вече и влакът стрела Белград-Будапека, който ще спира в Нови Даде, Суботица и Сегед, и за който китайците дадоха 2,5 милиарда долара.

Как успя така малка Унгария да се пласира в Китай, та и девет самолета седмично да идват от там в Будапеща? Според наш Ванчо, Орбан е изтъргувал унгарското вето, което налага в ЕС по различни въпроси за китайските инвестиции. Но едва ли това е толкова трогнало китайците да развържат кесиите. Истината е, че след 8 години в опозиция, през 2010 г., Виктор Орбан издигна предизборния лозунг "Отварям икономиката на Изток!“.

И успя чрез политическа стабилност, добри закони и създадено лично доверие и приятелство с лидери като Си, Путин, Ердоган и други, да постигне завидно икономическо сътрудничество с Изтока. Индия направи най-големия си завод в Европа в град Гьонгьош - за гуми, инвестициите от Южна Корея се изравниха с германските, а Унгария влезе в Тюркоезичния икономически съюз с Турция, Казахстан, Азербайджан и компания. Та не от ветото е успехът, а от активната политика.

Унгария привлича и инвестиции и от страни, заради които които налага вето в ЕС. Най-яркият пример е Германия. След като постави въпроса на референдум, Орбан наложи на практика вето за мигрантските квоти на пришълците на Меркел. Над 3 300 000 унгарци подкрепиха Виктор, а само 50 000 бяха да се приемат бежанци. И въпреки това, при “лошия Орбан“, дойдоха заводите за коли на "Мерцедес“ в Кечкемет и на БМВ в Дебрецен. Разширен беше и заводът на “Ауди“ в Дьор, а от вчера е новината, че на практика, вече “Мерцедес“ се премества от Щутгарт в Кечкемет.

Така за 15 години Орбан създаде 1 милион нови работни места и в момента работещите в страната са 4,8 милиона души, което е рекорд. При това тези хора бачкат качествено!

Между другото, в годишния отчет пред нацията преди година Орбан заяви публично, че според него бъдещето е на Евразия. От там според него ще идва науката, парите и технологиите. И се зарече да продължи да търгува със страни от този спектър. Дори и напомни, че унгарците са дошли от Азия и са евразийци.

Ванката казва, че нашата икономика се развила по-добре от унгарската, че нашият старт през 2010 г. бил по-лош. Не е вярно! В 2010 г. Орбан се върна на бял кон за премиер с 2/3 мнозинство, защото социалистите фалираха Унгария и тя беше на косъм от гръцкия вариант. Ференц Дюрчан призна, че е лъгал народа си, та хората излязоха по улиците, запалиха Националната телевизия и откраднаха танк, за да превземат парламента. Но Орбан рече: “Аз власт с пуч не взимам!“.

Да сравняваме икономиката на Унгария и България е смешно. Достатъчно е да видим каква спортна инфраструктура се построи. “Унгария е готова за Олимпиада“, каза Себастиан Коу! А ние в следващите 100 години едва ли ще можем да направим Световно по лека атлетика на открито, три Световни по плуване, Европейско по футбол и финал за ШЛ, Формула 1, камо ли да дойдат националите по хокей на Канада, щото в Будапеща това се случва.

Ванката е прав, че Орбан не иска да напусне ЕС. Но е истина, че иска да го промени през Патриоти за Европа, за да има ЕС на националните държави и за да няма съдебни разправи с патриоти консерватори като Льо Пен, Саркози, Земур, Фийон, Курц, Щрахе, Салвини, Бабиш, Янша, политически разстрели като Фицо, забрана на партии като Алтернатива за Германия, касиране на избори като Джорджеску в Румъния... Разбира се, да няма и цензура, а Брюксел да е филиал на клетата Демократическа партия на САЩ и Сорос.

На какво разчита Орбан, за да промени ЕС?!

- на победа на Кикл в Австрия и Янша в Словения, за да се оформи Централноевропейски отбор в ЕС - Австрия, Унгария, Чехия, Словакия и Словения, към който ще гравитира и Сърбия, в която е Войводина;

- на падане на режима на Макрон във Франция и смяната му с Бардела или Льо Пен, на падане режима на Мерц и победа на Алтернатива за Германия, която вече е първа политическа сила;

- на подкрепа на Доналд Тръмп, който организира форума CPAC на Републиканската партия през март в Будапеща, за да събере патриотичните лидери от Европа и света.

Резонен е въпросът как би реагирал Брюксел, ако Орбан репресира опозицията, което прави например Макрон във Франция.

Унгарският премиер по време на своето 16-годишно управление е избрал 14 конституционни съдии, президент и наскоро главен прокурор за 12 години. Но в Унгария не се търси цаката на противника, въпреки че има външна намеса в негова полза. Нито пък Орбан реши да стане президент и направи страната полупрезидентска република - и за едното, и за другото, има мнозинство над 2/3.

Защо според мен Виктор ще спечели изборите на 12 април? Защото страната му е сигурна за живеене и е социална държава. От Нова година майките до 30 години с едно дете са освободени от данъци, както и майките до 40 години с две деца. Тези пък с три - доживотно. Получава се и подарък за трето дете от 33 000 евро при раждане на трето дете, ако родителите се осигуряват и са до 40 години. Пенсионерите пък през февруари ще вземат 13 и 14 пенсия.

За 16 години Унгария има над 1 милион нови унгарски граждани, предимно от съседните страни, а унгарците в Трансилвания и Войводина гласуват масово за него заради грижите, които полага за тях и множеството инвестиции.

Ванката изнася лекция в Будапеща, Орбан го прие в "Кармелита", дадоха кадри и по телевизията. И го определиха за велик либерален мислител. Само дето премълчава фактите някой път, въпреки че ги знае...

Кой е предизборният лозунг на Орбан? Ами същият, с който през 2022 г. взе изумителните над три милиона гласа: “Война или мир!“. Унгария ще остане остров на мира, прогнозира тези дни известният швейцарски журналист Роджър Кьопел, главен редактор на Weltwoche. Върху Будапеща бомби няма да падат, защото Орбан е на "Ти“ с четиримата големи Доналд Тръмп, Владимир Путин, Реджеб Ердоган и Си Дзинпин.