Георги Марков: Краят на войната в Украйна ще е в Лондон - в Европа започват промени като тези от 1989 г.

/Поглед.инфо/ Анализът на настоящата геополитическа динамика показва, че европейският континент се намира на прага на структурна пренастройка, сравнима по мащаб с трусовете от края на ХХ век. В центъра на тази ескалация се очертава дипломатическата и военна линия между Москва и Лондон, докато Вашингтон демонстрира намерение за радикално пренареждане на своите приоритети. Доколко европейските институции са подготвени за подобен сблъсък, след като икономическата и социална стабилност в редица държави-членки вече показва признаци на сериозна изтощеност?

Уважаеми читатели, тази есен в Европа започват промени, които ще са исторически като тези от 1989 г. Другата есен нищо в Европа няма да е същото.

Прокси войната в Украйна, за която се изписаха много коментари, че е на Запада и Русия на гърба на украинския народ, вече официално се интернационализира. Русия официално заплаши Великобритания, че колкото повече се намесва и ескалира войната в Украйна, толкова по-висока ще е цената, която ще плати!

Новият британски премиер Анди Бърнъм веднага отговори, че Великобритания ще продължи да подкрепя 100% Украйна в тази незаконна война, водена от Путин, за да може да се защитава.

Само ще маркирам, че руската заплаха спрямо британците не идва този път от Медведев, а е официална позиция на Путин, предадена чрез руското посолство в Лондон. Това ме накара да си спомня думите на Жириновски, припомнени наскоро от неговия син Олег, че войната в Украйна ще завърши в Лондон. Според Жириновски центърът, който движи войната, е Лондон и тя не може да приключи без удар по първопричината за нея.

Според мен е вярно, че в момента англичаните са центърът, който управлява Зеленски, защото Байдън падна, а Тръмп ненавижда и Зеленски, и управляващите в кралството и многократно е заявявал, че това не е неговата война. Нещо повече – на висок глас пред цял свят заяви, че при него тази война нямаше да се случи и за нея са виновни не само Путин, но и лудият Джо Байдън, който хвърли Русия в прегръдките на Китай, както и самият Зеленски.

Факт е, че Стармър създаде Коалицията на желаещите веднага щом Тръмп изгони от Белия дом Зеленски след пререканията му с Ванс. Той с Макрон и Мерц на практика създаде коалиция „Анти-Тръмп“, която да попречи на американския президент да постигне мир в Украйна, което беше обещал да направи за 24 часа във всички предизборни ралита из Америка. Стармър влезе в ролята на Джонсън в края на 2022-а, когато изприпка до Истанбул да развали мирния договор и да навие Зеленски да се бие до дупка, до последния украинец.

Без съмнение обаче лидерите, които предизвикаха Путин да започне войната, са Сорос и Байдън с тяхната фиксидея Украйна да е член на НАТО и с Майдана през 2014 г., с който беше свалена законната власт в Украйна. Още тогава Украйна загуби Крим, и то завинаги. Вече и международен арбитраж се произнесе. Крим стана братовчед на Косово, даже с референдум. Ще цитирам Тръмп: „Обама даде Крим на руснаците, без да гръмне и една пушка“. Ще припомня и Виктория Нюланд в Киев през 2014-а: „Майната му на ЕС!“.

Ще вземат ли Тръмп и Ердоган присърце член 5 от договора за НАТО при руски превантивен удар? Трудно е да се каже, след като днешните европейски псевдолидери стиснаха палци и двамата да загубят, да не кажа да бъдат убити.

Така или иначе, англичаните ще бъдат наистина центърът, който ще подкрепя Украйна, особено ако Льо Пен спечели изборите на 18 април, което ще доведе до излизане на Франция от коалицията. Да не говорим, че Мерц е загубил тотално доверие сред германския народ, а първата политическа сила в страната – Алтернатива за Германия, е категорично срещу подкрепа за Украйна и иска диалог с Русия.

Моето скромно мнение е, че съвсем скоро Англия ще остане сама в своето желание за безкрайна война в Украйна. Вътре в кралството пък този премиер ще има съдбата на предшественика си Стармър за сметка на Фараж, който ще става все по-популярен и има подкрепата на Ванс и Мъск.

Словашкият премиер Фицо беше казал, че няма да е лошо, ако една руска ракета изтряска в градинка в Брюксел, за да настъпи отрезвяване. Но май, ако се наложи руски превантивен удар, ракетата ще падне в Лондон, не дай си боже.

Случайно или не, точно по време на дипломатическата престрелка Москва–Лондон в Киев стана политическо земетресение. Любимецът на младите украинци Фьодоров призова за президентски избори в Украйна, заявявайки, че страната не може да ги отлага с години, а държавата е в управленска системна криза и зверска корупция. Всъщност той повтаря искането на Тръмп за скорошни избори в Украйна.

Унгарските медии пишат, че Киев няма да може да издържи зимата, защото ще остане без ток и вода. Това ще е краят на Зеленски и ще дойде редът на Черните забрадки, за да разбере светът истината за жертвите, които даде Украйна с безсмисленото удължаване на войната. Това ще доведе до тотален обрат на общественото мнение в Европа. Една държава беше разрушена и оставена без мъже, което можеше да се избегне, ако западните лидери бяха изпълнили обещанието си към Горбачов, дадено пред цял свят всекидневно, че НАТО няма да се разшири на изток с нито един инч.

Серията от решаващи избори в Германия, Франция, Испания, Италия и Полша, а може би и предсрочни в Австрия, Румъния и други страни ще покаже, че подобно на комунизма през 1989 г. днес е на път да се разделим с неолиберализма.

Неолиберализмът доведе до тежка и неспасяема ислямизация на Западна Европа, лудостта „трети пол“, цензура, примитивна русофобия и ликвидиране на християнския характер на Европа. Тя е изоставена и сама срещу всички. Щяла своя армия да прави... А кои ще са войниците? Пакистанците, които изнасилиха хиляди малолетни англичанки, ислямистите, посекли 29 000 германци с нож за една година, или мароканците, които наскоро се изсипаха в Испания и за нула време са изнасилили 15 жени в Сеута според вестник „Ел Мундо“?

На 9 ноември 1989 г. героичните източни германци свалиха Берлинската стена. Историята ще се повтори на 6 септември, когато пак те в Саксония-Анхалт ще съборят първата тухла на соросоидния неолиберализъм – Алтернатива за Германия ще разгроми Мерц и социалистите!

За финал вижте как американската армия посреща Тръмп, който свиква необичаен извънреден конгрес на републиканците през септември.



