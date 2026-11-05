Георги Марков: Орбан може да стане кошмарът на Брюксел от върха на ООН!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Тръмп претърпя тежко изборно поражение, но означава ли това края на неговата политическа епоха? В разговора ми с Георги Марков търсим отговорите отвъд сензационните заглавия. Защо войната с Иран се превърна в удар срещу републиканците? Какво се случва зад кулисите на политическата битка в Полша? И най-голямата изненада: може ли Виктор Орбан, когото противниците му вече отписаха, да оглави ООН с подкрепата на Тръмп, Путин и Си Дзинпин? Или да се завърне като претендент за върха на Европейската комисия? Разговор за властта, реванша и бъдещето на Запада.