/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, на 12 февруари ще има извънредно заседание на Европейски съвет, на което ще разгледа доклада от 400 страници на известния финансист и бивш премиер на Италия Марио Драги. Темата е изоставането в конкурентноспособността на Европа спрямо САЩ и Китай.

Според него Европа трябва да реши дали иска да остане само голям общ пазар, или да се превърне в глобална сила, като за целта е необходим преход от конфедеративен към федеративен модел.

Всичко е Европа втасала, само федерация не е станала!

Драги сигурно е прав, че Европа изостава в конкуренцията с Китай и САЩ. Но това изглежда като бял кахър в сравнение с другите беди, сполетели Стария континент:

- Европа губи християнската си същност. Та в столицата на ЕС, наречена Брюксел, 70% от населението не е европейско. В Голям Лондон само 20% от новородените са англичанчета, а във Винена новородените австрийци са под 50%.

- Западна Европа е исмямизирина и африканизирсна, особено Англия и Франция. Неслучайно Тръмп нарече Лондон, Лондонистан на Хан. Пакистанци са вече кметове и на други градове, а министърка на вътрешните работи е също пакистанка. Вицепрезидентът Ванс се опасява, че атомното оръжие на Англия може да попадне в ръцете на ислямисти Англия и това може в един момент да е опасност за националната сигурност на Америка.

- С просто око се вижда, че въпрос на много малко време е в редица западни страни да се формират етнически партии, като Африканско лято и Арабска пролет например, които да влязат и превземат националните парламенти.

- В Западна Европа управляващите либерални власти не са в състояние да осигурят здравето и живота на своите граждани от Миграцията на ножа! В Германия за 2024 г. нападенията с нож са 29 000. Стотици бяха премазани на Коледни базари, изнасилени и зверски убити бяха малолетни. Във Франция летяха отсечени глави на учители, свещеници и полицаи от ислямския ятаган. В Англия хиляди малолетни англичанки години наред са изнасилвани от пакистански банди.

- Лудостта трети пол завладя Западна Европа и дори германските християндемократи приеха гей браковете.

- Думата християнство изчезна от речника на западните лидери.

- Политическите репресии в Европа чрез ляво либералните прокуратури и съдилища спрямо патриотични политици надминаха тези през комунизма.

По комунистически се извършва политическа разправа с Льо Пен, Алтернатива за Германия, с Джорджеску, с Курц, със Салвини, с Фараж. В затвора беше хвърлен президентът Саркози, а соросоидите от ППДБ и комунистическия следовател Рашков, тъпкал свещени вестник "Демокрация“, арестуваха незаконно Борисов.

- Цензурата в почти цяла Европа е отвратителна. Медиите на Сорос громят от сутрин до вечер Тръмп и Орбан, а и лишават европейците от конституционните им права на информация. Българите също.

- Лидерите на Англия, Франция и Германия пречат на Тръмп да постигне мир в Украйна и изпълняват политиката на Сорос и Демократическата партия. Те жертват украинския народ, за да държат на власт Зеленски. Защото падне ли той, падат и те като круши.

- Тъпата политика на западните псевдолидери, доведе до абсурда цели 80 години след Втората Световна война, Европа да е едновременно скарана с Русия, САЩ, Китай и Турция!

И така, на този фон ли ще се правят Европейски Съединени щати и Урсула ще е президент на Федерацията, а Вебер министър-председател? Ами то е смешно!

Слава Богу, настроенията в Европа не са за Европейска федерация, а за силен ЕС на силни национални държави. Това показват проучванията, които дават първо място на Фараж в Англия, на Льо Пен и Бардела във Франция, на Алтернатива за Германия в Германия, на Кикл в Австрия, на Право и справедливост в Полша.

Планът на Драги за Европейски Съединени щати е обречен. Той е мисия невъзможна и ще бъде пробит на неизбежните референдуми във всички Европейски държави.

Междувременно, за ужас на соросоидите, човекът на Тръмп в Европа - Виктор Орбан, върви към пета поредна победа на парламентарни избори!