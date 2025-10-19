/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, по повод срещата за мир в Будапеща между Тръмп и Путин написах, че Западна Европа ще направи всичко възможно да провали резултатите от нея. И както винаги, не ви подведох и познах!

Германският канцлер Фридрих Мерц вече публично обяви, че Зеленски не е получил това, което е очаквал от срещата с Тръмп! Затова разгромената във Втората Световна война Германия щяла да помага икономически, финансово и военно на Украйна.

Мерц съжалявал, че Зеленски не получил ракети "Томахоук“ от американците, за да стреля по Москва! Права е Меркел дето му каза: “Фридрих, ти не ставаш за канцлер!“. Защото като отговор на "Томахоук", Путин може да разруши и изпепели Киев за един ден - нещо, за което се въздържа, а Германия не може да предотврати тази трагедия. Просто не й стигат силите и куража.

Затова Алис Вайдел прикани Мерц, ако толкова много иска да се бие, да слага каската и отива на фронта, където избиват украинския народ.

В Брюксел и Западна Европа са полудели, че Тръмп и Путин са близко до мир, а домакин на срещата е Будапеща и Виктор Орбан.

И децата, които се интересуват от политика знаят, че Тръмп 1000 пъти е казал, че това не е негова война, а на Сорос, Байдън и Зеленски, която при него беше напълно невъзможна, както и при Меркел и Саркози, които също изрично го казаха.

Ако не е тъжно, щеше да е много смешно! Мерц ще спасява Украйна!... Та той не може да гарантира живота и здравето на германците от миграцията на ножа - 29 000 нападения с нож над германци само за 2024 г.! Ами това е гражданска война, като прибавим и премазванията на Коледни базари в Берлин, Мюнхен и други градове. Затова Алтернатива за Германия му води с 27% на 25%, а в Тюрингия и Саксония-Анхалт те са вече на 40%.

Макрон и той спасител на Украйна, с непознатите и нечувани за президент на Франция 13% подкрепа... Фалирала държава ще спасява Украйна! Заедно с Англия, която отдавна е загубила идентичност и пакистански банди изнасилват хиляди малолетни.

Истината е, че Макрон, Мерц и Стармър изпълняват пагубната политика на Сорос и Байдън в прокси войната в Украйа. Те се разминават с Тръмп фундаментално и за причините за войната, и за изхода й, и за личността на Зеленски.

На това трио му трябва отклоняване на общественото мнение от вътрешната катастрофа в собствените им страни, затова наред с мирната среща Тръмп и Путин, ще има и среща за войната на Зеленски с тези тримата герои. Спиране на войната значи нови избори в Украйна и край на Зеленски. Да не говорим за истината за жертвите и откраднатите пари...

Соросоидите не могат да се примирят, че Орбан ще е домакин на Тръмп и Путин. Вчера по Сорос ТВ - БТВ, една нашенка Светла Кьосева казала, че не било ясно защо срещата ще е в Будапеща. Ами как да й е ясно, като нищо не разбира от политика! Ако разбираше, живеейки в Будапеща щеше да знае, че Орбан е човекът на Тръмп в Европа. Ето фактите:

- в своята предизборна кампания общо във всички ралита по зали, стадиони и аерогари, Тръмп спомена 109 пъти името на Орбан!

- в 2022 година Тръмп покани Орбан в Далас да открие Форума CPAC на Републиканците. Същият форум се проведе четири години поред в Будапеща, като модератор беше именно Виктор Орбан.

- само преди седмица в Египет пред цял свят и важните западни лидери, Тръмп каза: "Орбан е фантастичен и велик лидер, който 100% подкрепям за изборите!".

- само преди два дни директно в Белия дом Тръмп заяви в очите на Зеленски, че уважава Орбан, а неговата Унгария е сигурна за живеене и няма проблемите на западните страни.

- освен с Тръмп, унгарският премиер е на ТИ и с другите двама големи в световната политика - Путин и Си.

Според спомената орбанофобка, по БТВ искали да изградят образ на Орбан на миротворец! Ами той е такъв от първия ден ден на войната, а през 2022 г. предизборният му лозунг беше: "Война или мир" и получи изумителните над 3 милиона гласа за мир.