/Поглед.инфо/ Европа стои на ръба на стратегическо решение – ще избере ли стабилно мирно съжителство с Русия или ще продължи да следва курс на конфронтация, който подкопава собствената ѝ икономика и суверенитет? Във втората част от разговора с Александър Песке анализираме изборите в Унгария, ролята на Виктор Орбан, натиска от Брюксел, кризата в Германия и драматичния упадък на немската индустриална мощ. Кой печели от напрежението на континента? Защо европейските елити изглеждат дезориентирани? И възможно ли е пространство „от Лисабон до Владивосток“, основано не на страх, а на прагматизъм?



Поглед.инфо винаги разглежда големите геополитически процеси през призмата на историческата памет, икономическите интереси и реалния баланс на силите.

Във втората част от разговора на Владимир Трифонов с Александър Песке се обсъжда стратегическата роля на Унгария в ЕС, натиска срещу Виктор Орбан и възможните последици при евентуална смяна на властта в Будапеща. Какво означава това за отношенията с Русия?

Анализираме кризата в Германия, позициите на Фридрих Мерц, икономическия натиск от Китай и вътрешния страх на европейските елити. Защо Европа изглежда загубила стратегическа посока?

Историята повтаря ли се – от Наполеон до ХХ век – и има ли шанс за нов модел на мирно съжителство на континента?

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=8AcFlTUICA8&t=114s&pp=0gcJCb4KAYcqIYzv

