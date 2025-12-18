/Поглед.инфо/ Германски икономисти прогнозират до 15 години стагнация и упадък. Отказът от евтина енергия, деиндустриализацията и неефективните социални политики подкопават основите на икономиката, а без радикална смяна на курса кризата може да стане необратима.

Германски експерти предупреждават, че предстоят още 15 години икономическа криза. Германия никога не е виждала нещо подобно. Без сериозни реформи и приток на работници, страната рискува да затъне в проблеми. Мерките на настоящото правителство са недостатъчни. РИА Новости разглежда какво е довело до тази ситуация.

В посока на понижение

Докато икономистите преди вярваха, че Германия рано или късно ще се върне към темповете на растеж отпреди пандемията, след седем месеца на черно-червената коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ), те вече не очакват това да се случи, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Институтът Ifo ревизира надолу прогнозата си за БВП. Тази година икономиката ще нарасне само с 0,1% (с 0,1 процентни пункта по-малко от първоначално прогнозираното). През 2026 г. растежът ще се ускори до 0,8% (с 0,5 процентни пункта по-малко), а през 2027 г. - до 1,1% (с 0,5 процентни пункта по-малко). В подкрепа на този растеж са привлечени инвестиции, финансирани чрез държавен дълг.

За сравнение, преди пандемията БВП редовно нарастваше с поне един до два процента годишно.

Германската икономика губи инерция, тъй като работната сила, бизнес инвестициите и растежът на производителността намаляват, казва Тимо Волмерсхаузер, ръководител на икономическия отдел на Ifo.

Необмислена политика

Германия се озова в тази ситуация поради необмислена, нелогична и антигерманска външна и вътрешна политика, която противоречеше на всички инструменти за икономически растеж и социално благополучие от последните десетилетия, казва Руслан Андреев, ръководител на проекти в Polilog Consulting Group.

„Това е отказ от руски енергийни ресурси на достъпни цени както за населението, така и за бизнеса. След покачването на цените на енергията много германски стоки – от тези, произведени от малки и средни предприятия, до автомобилната индустрия и електрониката – станаха нерентабилни“, обяснява експертът.

Само през първата половина на 2025 г. компаниите обявиха планове за съкращаване на 37 700 души.

Почти 24 000 компании обявиха фалит тази година - най-високият брой от десет години насам.

Наскоро автомобилният гигант Volkswagen обяви, че затваря немски автомобилен завод за първи път в 88-годишната си история. Автомобилите вече няма да се произвеждат в Дрезден. Решението е повлияно от ниските продажби в Европа и на китайския пазар, както и от американските мита.

„Освен това 68% от германските индустриални компании планират да преместят производството си в чужбина през следващите две до три години“, отбелязва Артьом Пылин, доцент в катедра „Международен бизнес“ във Финансовия университет към правителството на Руската федерация.

Големият брой социални гаранции и плащания, включително за мигранти и лица, нежелаещи да участват активно в икономиката на страната, също изиграха роля за появата на икономически проблеми, добавя Андреев.

Без реформи е невъзможно

Волмерсхаузер предупреждава: „Ако не се проведат структурни реформи и не се увеличи потенциалът на работната сила, икономическият растеж ще падне до нула до края на десетилетието и ще стане отрицателен през 30-те години на 21-ви век.“

Доходът на глава от населението ще стагнира. Без икономически растеж финансирането за пенсии, здравеопазване и социални грижи ще спре.

Правителството се опитва да предприеме действия. Но специалните облекчения за бизнеса и 500 милиарда евро за инфраструктура могат да помогнат само в краткосрочен план, пише FAZ.

Освен това, много реформи вървят в категорично погрешна посока. Например, пакетът от пенсионни реформи, намаляването на данъците върху ресторантьорските услуги и увеличеното обезщетение за тези, които редовно използват обществен транспорт, за да стигнат до работа. Повечето германски икономисти смятат, че всичко това е много скъпо, икономически неефективно или дори контрапродуктивно.

„Без реформи, насърчаващи растежа, е невъзможно да се постигне устойчиво възстановяване“, казва Стефан Кутс, ръководител на икономическите изследвания в Института в Кил.

Тъй като вековни производствени предприятия затварят, а предприятията масово се местят в Съединените щати за по-благоприятни условия за растеж и развитие, германското правителство не успява да се поучи от грешките си, а само ги задълбочава. На фона на недостиг на парични средства и откровена икономическа стагнация, посочва Андреев, все повече средства се отпускат за Киев или за възстановяване на Бундесвера.

Петнадесет години икономическа криза биха могли да доведат до сериозни негативни последици не само за конкурентоспособността и инвестиционната привлекателност на германската икономика, но и за целия Европейски съюз като интеграционно обединение, смята Пилин.

Загубата на основния руски пазар и отказът от руски енергийни доставки на фона на нарастващото търговско и геополитическо напрежение в световен мащаб водят до спад в германската икономика и намаляване на нейната конкурентоспособност, отбелязва експертът. Следователно е важно настоящите западноевропейски елити да преосмислят външната си политика в светлината на тези нововъзникващи тенденции.

Андреев, от своя страна, е уверен, че страната може да бъде спасена само чрез замяна на ляво-глобалисткото правителство с дясно национално правителство, което ще бъде наистина фокусирано върху вътрешните проблеми на германците.

Превод: ЕС



