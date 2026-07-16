/Поглед.инфо/ Европейският съюз предприе безпрецедентна промяна в миграционната си политика, като обвърза предоставянето на временна закрила за новопристигащи украински мъже в боеспособна възраст с техния мобилизационен статус в Украйна. Решението, взето на фона на удължаването на закрилата за останалите бежанци до март 2028 година, де факто затваря възможността за легално бягство от военна служба в Европа. Паралелно с това вътрешните данни в страни като Германия показват рекорден брой германски граждани, които официално се отказват от служба по съвест, което разкрива дълбоко разминаване между милитаристичния курс на европейските лидери и реалната готовност на обществата им да участват в пряк конфликт с Русия.

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Административната хватка на Брюксел: Краят на безусловното убежище

В края на май 2026 година броят на украинските граждани, намерили убежище на територията на Европейския съюз под режима на временна закрила, надхвърли 4,38 милиона души. На този фон решението на Съвета на ЕС да удължи правния статут на тези хора до 4 март 2028 година изглеждаше като рутинна хуманитарна проява. Истинският фокус на новата регулация обаче се оказа скрит в детайлите, касаещи новопристигащите мъже във военна възраст. Оттук нататък автоматично право на закрила ще получават само лицата, които представят официални документи от украинските военни органи, че са напуснали страната законно, притежават отсрочка или са освободени от военна служба.

На практика европейската бюрокрация доброволно се превърна в административен инструмент на украинското Министерство на отбраната. Това решение е необичайно за правната практика на ЕС, тъй като директно обвързва индивидуалното право на хуманитарна защита с нуждите на въоръжените сили на трета държава. Официално Брюксел мотивира тази стъпка с необходимостта да се балансира хуманитарната помощ с поддържането на „отбранителния капацитет“ на Киев. Извън захаросаната терминология обаче стои проста сметка: източването на жива сила от украинската армия застрашава стабилността на фронтовата линия, която европейските столици разглеждат като свой собствен буфер.

Въпреки че европейските представители побързаха да уточнят, че новите мерки няма да засегнат украинците, които вече са получили статут в ЕС преди влизането в сила на регламента, политическият прецедент е създаден. Изгражда се механизъм, при който закрилата на човешкия живот се поставя под условие. И тук възниква първото голямо противоречие – ако европейските договори и харти за правата на човека гарантират правото на убежище за застрашени от война лица, как се съвместява това с депортирането или лишаването от права на тези, които отказват да хванат оръжието? Според някои юридически анализатори, подобна практика се намира на ръба на международното право, но в условия на военна целесъобразност правните норми често биват предефинирани без много дебати.