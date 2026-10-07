/Поглед.инфо/ На фона на задълбочаващата се стопанска криза в Германия и растящите бюджетни съкращения, политическият дебат относно финансовата и военната подкрепа за Украйна навлиза в критична фаза, докато Бундесверът се сблъсква с драстичен недостиг на личен състав. Въпреки че държавните разходи за отбрана в Европейския съюз отчитат рекордни повишения, социологическите данни показват остър дефицит от доброволци и засилено търсене на алтернативна гражданска служба сред младото население.

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Парадоксът на германското превъоръжаване: Парите са налични, войниците липсват

През последните месеци политическата сцена в Берлин е разтърсвана от все по-остри сблъсъци относно приоритетите на федералния бюджет. Докато правителствените среди настояват за продължаване на мащабната финансова и военна помощ за Киев, представители на опозицията — сред които основателката на BSW Сара Вагенкнехт — публично определят тази линия като пагубна за германската икономика. В свои изявления Вагенкнехт изтъква, че на заден план остават сериозните енергийни и индустриални затруднения на страната, докато данъкоплатците са натоварени с нови милиардни ангажименти.

Паралелно с политическите спорове, шефът на германското разузнаване Йегер коментира, че страната навлиза в значително по-рисков етап на международна конфронтация. В същото време обаче сухите числа от залите за набиране на войници показват картина, която рязко противоречи на войнствената реторика в парламента. По данни на изданието „Берлинер Моргенпост“, от началото на годината до края на август властите са регистрирали над 12 000 официални молби за отказ от военна служба с оръжие. Това представлява трикратен скок спрямо цялата предходна година, което показва ясна тенденция сред младежите да избягват прякото участие във военни структури.

Социологията срещу плановете на Бундестага

Дълбочината на кадровия проблем се потвърждава и от проучване на агенция Ipsos, проведено сред германски младежи на възраст между 12 и 18 години. Според публикуваните данни, 58% от анкетираните се изказват изрично против евентуалното възстановяване на задължителната военна служба. В допълнение, 52% заявяват, че при евентуална повиквателна биха предпочели гражданска алтернатива, докато едва 24% изразяват известна готовност за доброволен престой в Бундесвера.

Тази обществена реакция вече се преля и в улични протести, като в десетки германски градове бяха организирани демонстрации срещу въвличането на страната в чужди въоръжени конфликти. Всичко това постави в изключително трудно положение министъра на отбраната Борис Писториус, който публично призна, че липсата на достатъчно доброволци е най-тежкият системно-структурен казус пред армията.

От своя страна председателят на комисията по отбрана в Бундестага, Ревекамп, отбелязва, че за постигане на поставените цели Бундесверът се нуждае от 50% повече редовни войници и поне три пъти по-голям годишен прием на новобранци. Амбицията на Берлин е до средата на следващото десетилетие активният състав да достигне 260 000 души, допълнени от 200 000 резервисти. За да картографират наличния потенциал, властите вече започнаха административна процедура по задължителни медицински прегледи за младежите, родени през 2008 г.