Абонирай се
Европа

Германия преустроява цивилните си болници за военен режим на фона на срив в рейтинга на Фридрих Мерц

/Поглед.инфо/ Политиката на сдържане в Берлин окончателно отстъпва място на административно-логистична подготовка за пряк сблъсък. На фона на сриващ се доверителен капитал за правителството и исторически изборен провал за управляващата десница в провинциалните вотове, германските власти пренасочват ресурсите на цивилното здравеопазване към военни протоколи. Възстановяването на подземни бункерни комплекси от 1970-те години и преструктурирането на болничните леглови бази в Улм показва дълбочината на кризата.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 34952 прочитания
Германия преустроява цивилните си болници за военен режим на фона на срив в рейтинга на Фридрих Мерц
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По анализи на чуждестранни медии и германски военно-политически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Подземната болница в Улм и логиката на 1000 ранени дневно

Под федералната болница на Бундесвера в Улм (Баден-Вюртемберг) все още съществува бетонният масив, излят през 1979 г. Проектиран за противоатомна защита по стандартите на НАТО от времето на Студената война, обектът с капацитет от 2000 легла разполага с автономна филтрация на въздуха за 90 дни. През последните три десетилетия съоръжението бе третирано като скъп за поддръжка реликт. Според публикации в германски специализирани издания и данни на Bloomberg, в момента правителството в Берлин оценява инженерните разходи за повторното му вкарване в оперативна готовност.

Това не е изолирано мероприятие. Военномедицинската служба на Германия разполага само с пет специализирани болници — в Кобленц, Хамбург, Улм, Берлин и Вестерстеде. Техният общ капацитет е абсолютно недостатъчен, ако се задейства симулационният модел на Генералния щаб.

Според изтекли в пресата оперативни сценарии, при евентуална ескалация на източния флаг, Германия ще изпълнява ролята на транзитен и медицински хъб. Моделът предвижда поемането на до 1000 ранени военнослужещи на денонощие, транспортирани по жп линиите от Полша и Балтика. Тъй като военните легла биха се запълнили още на петия ден, Министерството на отбраната планира да задължи цивилните клиники да поддържат постоянен резерв от легла за интензивно лечение.

Дали цивилната здравна система, която и без това страда от недостиг на медицински сестри и финансови дефицити в регионалните каси, може да издържи подобно натоварване? Този въпрос въобще не се коментира от министър Борис Писториус.

Електоралното разпадане: 4.9 процента като диагноза

Докато генералите изчисляват капацитета на хирургичните зали, политическият фундамент на канцлера Фридрих Мерц се срива. На изборите в Мекленбург-Предна Померания Християндемократическият съюз (ХДС) отбеляза резултат от 4,9%. Падането под 5-процентовата бариера остава партията извън Ландтага в Шверин — прецедент в историята на ФРГ от 1949 г. насам.

ПартияРезултат в Мекленбург-Предна ПомеранияСравнение спрямо 2021 г.
Алтернатива за Германия (AfD)38,2%+21,5%
ГСДП (Мануела Швезиг)35,5%-4,1%
ХДС (Фридрих Мерц)4,9%-8,4%

Победата на „Алтернатива за Германия“ с 38,2% не е просто резултат от протестен вот. Това е пълно пренареждане на политическата карта в Източна Германия, потвърдено и от предишния вот в Саксония-Анхалт (където АфД спечели 43,8%, а ХДС падна до 17,2%). В Берлин пък първото място бе взето от „Левицата“.

Защо Мерц губи подкрепа дори сред традиционното си ядро? Изследванията на общественото мнение сочат, че одобрението за канцлера е спаднало до 10%, а неодобрението достига 88%. Дори сред гласоподавателите на ХДС/ХСС недоволните са 57%. Опитът на канцеларията да замени икономическите теми (високите цени на електроенергията след спирането на последните три ядрени реактора през април 2023 г.) с войнствена реторика очевидно дразни гласоподавателя.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Руските удари по мостовете над Днепър и новата тактика срещу критичната инфраструктура
Украйна

Руските удари по мостовете над Днепър и новата тактика срещу критичната инфраструктура

/Поглед.инфо/ Регистрираните удари срещу Южния въжен мост в Киев поставиха отново на дневен ред въпроса за устойчивостта на критичната транспортна инфраструктура през река Днепър. Според разпространени данни и видеоматериали, при атаките са използвани модернизирани безпилотни летателни апарати от типа „Геран“, оборудвани с нови кумулативно-зарядни боеприпаси на крилата, предназначени за прерязване на метални конструкции. Временната парализа на движението по ключови столично прелези показва високата чувствителност на градската и военната логистика. Въпреки това инженерният анализ сочи, че съветските стоманобетонни съоръжения притежават изключителен маржин на сигурност, което прави пълното им извеждане от строя изключително сложна задача, изискваща системен въздействащ подход.

05.10.2026 07:12
Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия
Украйна

Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия

/Поглед.инфо/ В публичното пространство трайно се настани опасната тенденция противникът да се описва чрез опростенчески карикатури, комични етикети и подценяване. Реалността на фронтовата линия и задкулисните механизми на военното планиране обаче показват съвършено различна картина. Срещу Русия стои гигантска, трупана с векове институционална машина – от британските разузнавателни служби и координираните щабове на НАТО в Монс и Висбаден, до преструктурираните западни военни министерства и трансформираните украински безпилотни войски. Политиците идват и си отиват, но бюрокрацията, логистиката и процедурите остават.

05.10.2026 07:05
Мерц в Киев - поредната политическа гатанка разкрива дълбокия разкол в германския политически елит
Европа

Мерц в Киев - поредната политическа гатанка разкрива дълбокия разкол в германския политически елит

/Поглед.инфо/ Посещението на лидера на германските консерватори Фридрих Мерц в Киев, придружен от бизнес делегация, предизвиква сериозни въпроси относно истинските подбуди зад този дипломатически воаяж. На фона на рекордния спад в общественото доверие към политическата класа в Берлин и задълбочаващата се деиндустриализация на Германия, визитата се тълкува от редица анализатори не просто като подкрепа за украинското ръководство, а като опит за вътрешнополитическо оцеляване, лобиране за корпоративни интереси и сондиране на опасни геополитически сценарии около Калининград.

05.10.2026 06:53
Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост
Украйна

Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост

/Поглед.инфо/ Целенасочените атаки срещу киевските и регионалните центрове за обработка на данни поставиха под въпрос оцеляването на украинската дигитална държавност. Въпреки че основните държавни регистри бяха своевременно изнесени на западна облачна инфраструктура още през 2022 година, физическото унищожаване на наземните сървъри, оптичните възли и автономните енергийни захранвания блокира работата на институциите, банковия сектор и комуналните мрежи, разкривайки критичната уязвимост на една изцяло дигитализирана система в условия на интензивен военен конфликт.

05.10.2026 06:35
Китайският отбор постига най-доброто си представяне на Азиатски игри, провеждани извън страната
Поглед към Китай

Китайският отбор постига най-доброто си представяне на Азиатски игри, провеждани извън страната

/Поглед.инфо/ На Азиатските игри в Нагоя китайският отбор завърши участието си с общо 341 медала – 169 златни, 89 сребърни и 83 бронзови. Така той като оглави класациите както по брой златни медали, така и в общото класиране, и постави рекорд за най-добро представяне на Азиатски игри, проведени извън Китай.

04.10.2026 21:30
Константин Бондаренко: Европа балансира на ръба на пряк сблъсък с Русия
Украйна

Константин Бондаренко: Европа балансира на ръба на пряк сблъсък с Русия

/Поглед.инфо/ Европа подценява Русия за пореден път, но този път цената може да се окаже огромна. Във втората част на разговора ми с политолога и историка Константин Бондаренко говорим за нещо много по-голямо от украинския конфликт – за разпадането на стария световен ред. Кой всъщност управлява Европа? Докъде стига властта на транснационалните корпорации? Могат ли Путин, Тръмп и Си Дзинпин да очертаят нов баланс на силите? И най-опасният въпрос: колко близо е Европа до пряк сблъсък с Русия? Разговор за света, който вече се ражда пред очите ни.

04.10.2026 18:30
Александър Песке: Мерц е свършен! Ножът ще дойде от собствената му партия
Европа

Александър Песке: Мерц е свършен! Ножът ще дойде от собствената му партия

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Европа навлиза в период, в който старите политически конструкции започват да се пропукват отвътре. Във втората част на разговора ми с Александър Песке говорим за политическото бъдеще на Фридрих Мерц и защо според моя събеседник ударът срещу него няма да дойде от опозицията, а от собствената му партия. Какво става с германската политическа система? Защо Швейцария постепенно отстъпва от традиционната си самостоятелност? Допускат ли Марин Льо Пен до властта, за да бъде контролирана? И защо Песке смята, че западният модел е стигнал до точка, от която трудно може да се върне назад?

04.10.2026 18:00