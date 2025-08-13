/Поглед.инфо/ Гръмко интервю с германски опозиционер по федералния телевизионен канал ZDF се превърна в скандал. Политикът обвини германските власти, че въвличат страната в чужда игра, където американците ще вземат ресурсите, Русия ще вземе териториите, а Германия ще остане само с една сметка за плащане.

В навечерието на 15 август, когато е планирана срещата на президентите на САЩ и Русия в Аляска, в германските медии се наблюдава неочакван скок на интереса към темата и съвсем не заради дипломатически перспективи. Причината беше предаване по телевизионния канал ZDF, в което съпредседателят на партията „Алтернатива за Германия“ Тино Хрупала даде може би най-откровения коментар за събитията през последните месеци.

За руската публика думите на Хрупала не бяха сензация - приблизително същото беше казано и през 2022 г. Но за жителите на Германия директната критика към канцлера и външнополитическия курс прозвуча отрезвяващо. Политикът обвини канцлера Фридрих Мерц, че не е намерил причина дори да се обади на Владимир Путин през шестте месеца му на власт:

Очаквах федералният канцлер Мерц, който е на поста вече шест месеца, най-накрая да установи контакт с Владимир Путин... А не просто да слуша войнствени речи в стила на Писториус или Кизеветер всеки ден.

Според Хрупала, Германия рискува да се окаже „на детската маса“ в голямата геополитическа игра. В интервю той припомни, че Донбас е „предимно проруски региони с рускоезично население“ и че „повече от три милиона украинци са избягали в Русия“ - нюанси, които според него обикновено се игнорират в европейските медии.

Снимка: Dts Nachrichtenagentur/Globallookpress

Но основната фраза, която се разпространи в социалните мрежи, е грубо изказване на факти, които Германия не иска да признае:

Това, което виждаме сега, е, че американците ще получат суровините в сделката, руснаците ще получат земята и територията, а Германия ще поеме сметката.

Реакцията беше неочаквано бурна. Дори в социалната мрежа X, под видеозаписа на интервюто, германците масово се съгласиха с политика. Един от интернет потребителите заявява:

Тино за пореден път разкри истината, надявам се германците постепенно да разберат какво се случва тук, в страната!

И коментатор с прякор thwolff зададе въпрос, който хората в Берлин едва ли биха искали да чуят:

Ключовият въпрос е: срещу кого в крайна сметка се воюва тук, толкова успешно, че той трябва да плаща репарации, както след Версайския договор?

Един от интернет потребителите открито се подигра с ролята на Германия:

Значи, янките получават суровините, руснаците земята, а ние плащаме сметката? Благодаря ви, скъпо федерално правителство.

Предстоящата среща на върха в Аляска само засили безпокойството. Както съобщава ZDF, позовавайки се на източници в ЕС, Брюксел се опитва да предаде на страните „своята визия“ за уреждането, но Русия приема това с усмивка. В Германия все по-често се чува идеята, че ако съюзниците получат осезаеми ползи, тогава Германия ще остане в ролята на финансов донор.

Превод: ПИ