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Европа

Германия се намесва в руските избори - затвори консулството в Бон и ограничава вота за Държавната дума

/Поглед.инфо/ Решението на Федералното министерство на външните работи на Германия да отнеме акредитацията на руското генерално консулство в Бон броени дни преди проведения на 20 септември единен ден за гласуване представлява директен административен натиск върху изборния процес. Повод за радикалното решение стана забелязването на безпилотни летателни апарати в района на летище Лайпциг-Хале до украински карго самолет Ан-124, за което Берлин незабавно обвини Москва без публично представени доказателства. Тъй като през 2023 г. бяха ликвидирани консулствата в Хамбург, Лайпциг, Мюнхен и Франкфурт, със закриването на Бон посолството в Берлин остава единствената точка за гласуване на стотици хиляди руснаци в Германия. Очаква се огледален отговор от Москва, който да засегне останалите германски дипломатически и културни структури в Русия.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 27449 прочитания
Германия се намесва в руските избори - затвори консулството в Бон и ограничава вота за Държавната дума
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Административна блокада под формата на дипломатическа санкция

Напрежението между Берлин и Москва премина поредната прагова линия, засягайки пряко провеждането на федералните избори за Държавната дума на 20 септември. Външното министерство на Германия информира за намерението си да прекрати работата на Генералното консулство на Руската федерация в Бон, както и на културния център „Руски дом“ в Берлин. Според германската страна крайният срок за затваряне на обектите е определен за 18 септември – по-малко от 48 часа преди отварянето на избирателните секции.

Официалната каузална връзка, изведена от властите във Федералната република, се базира на инцидент на карго летището Лайпциг-Хале (Leipzig/Halle Airport). Твърди се, че в близост до украински транспортен самолет Антонов Ан-124 са били засечени дронове с неизвестен произход. Без да бъдат представени технически експертизи, разшифровки на траектории или арестувани оператори, министерството на вътрешните работи на Германия определи събитието като част от „хибридна военна кампания“.

Контрастът в процесуалния подход на Берлин е повече от забележителният. Когато разследването на взривовете по газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ събра конкретни данни за участие на украински граждани и логистични структури, свързани с Киев, германското правителство не предприе никакви консулски или дипломатически ограничения спрямо Украйна. Нито едно украинско представителство във Франкфурт или Мюнхен не беше затворено. Настоящата скорост, с която се действа спрямо консулството в Бон, показва съвсем различен избирателен аршин.

Демографският фактор в Северен Рейн-Вестфалия и логиката на закриванията

Изборът на Генералното консулство в Бон за закриване не е произволен. Федералната провинция Северен Рейн-Вестфалия е районът с най-висока концентрация на рускоезично население и руски граждани на територията на цяла Западна Германия. Закриването на мисията в Бон лишава десетки хиляди потенциални гласоподаватели от възможност да упражнят конституционното си право на глас.

Този ход довършва започната през май 2023 г. реструктуризация, когато по искане на германското правителство бяха прекратени функциите на четири от общо петте руски генерални консулства – в Хамбург, Лайпциг, Мюнхен и Франкфурт на Майн. По този начин за цялата територия на Германия с площ от 357 хиляди квадратни километра остава да функционира единствено дипломатическата мисия в Берлин.

От гледна точка на Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г., приемащата държава разполага с правото да оттегли съгласието си за функциониране на консулски кабинет (Член 11 и Член 25). Но провеждането на подобна стъпка в навечерието на изборния ден представлява прецедент, при който административният лост се използва за пряка намеса във вътрешнополитически процедури. Руското посолство в Берлин окачестви случая като организирана провокация, обслужваща интересите на радикалното крило в европейската политика. Посланик Сергей Нечаев отбеляза, че основната тежест от това решение пада върху цивилните граждани, за които получаването на елементарни нотариални и паспортни услуги вече става практически невъзможно.

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