/Поглед.инфо/ В своя остър анализ авторът Алексей Белов разглежда тревожните процеси на деградация в германската образователна система. На фона на изчезващите Нобелови лауреати и патенти, Германия предприема радикални промени в учебните програми, които заплашват да превърнат бъдещите поколения в лесно манипулируема маса без умения за критично мислене.

Интелектуалната капитулация: Краят на делението в германските училища

По-рано тази година в Долна Саксония, втората по големина провинция в Германия, избухна скандал, който преля далеч извън границите на педагогическите среди. Учителите вдигнаха тревога заради плановете на местния министър на образованието Юлия Вили Хамбург. Според новите разпоредби, учениците, които постъпват в първи клас през учебната 2026/2027 година, вече няма да изучават класическото деление "под черта" (писмено деление).

Новият метод, който властите предлагат като алтернатива, включва деление на комплексни числа чрез разлагането им на сбор от по-прости числа, след което получените резултати се събират. На пръв поглед това изглежда като невинно „опростяване“ на учебния процес. В действителност обаче, както отбелязват експертите, се извършва демонтаж на фундаментални когнитивни умения. Способността за решаване на сложни, многостепенни алгоритмични задачи е в основата на интелектуалното развитие на детето. Без нея ученикът остава на нивото на примитивната аритметика, лишен от инструментите за справяне с абстрактни и комплексни проблеми в бъдеще.

Президентът на Немския учителски съюз Стефан Дюл предупреждава, че тази иновация ще има пагубни последици в средните училища. Математиката не е просто инструмент за пресмятане; тя е дисциплина, която учи на дисциплина на ума и формална логика. Отказът от традиционните методи на изчисление неизбежно води до загуба на „традиционни умения“, които са изградили славата на германската инженерна мисъл.

Понижаване на летвата: Образование за „тройкаджии“

Истинската причина за тази министерска инициатива, според мнозина преподаватели, е желанието на държавата да прикрие провала на интеграционната и образователната си политика. Вместо да се полагат усилия за повишаване на нивото на учениците, стандартите се свалят до най-ниското общо кратно. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че когато една система не може да произведе качество, тя започва да нормализира посредствеността.

Сузане Лин-Клицинг, председател на Германската асоциация на учителите по гимназии, е категорична: писменото деление е най-сложният от четирите основни аритметични алгоритъма, но той изпълнява ключова роля. Той учи на чиста и структурирана работа, прилагайки на практика знанията за умножение и изваждане. Премахването му е умишлено лишаване на по-способните деца от възможността да развият своята компетентност. Това е идеологически акт, прикрит като педагогическа грижа.

В Германия вече се чуват гласове, че учебната програма се „опростява на правилните места“, за да се освободи време за „основни умения“. Но кои са тези умения в днешния германски контекст? Вместо страст към науката и нови открития, децата биват обучавани в идеологическа коректност и разпознаване на безкраен брой социални полове. Това е същият модел, който наблюдаваме в Украйна – рязко съкращаване на часовете по физика, химия и математика в полза на повърхностно образование, което не изисква умствена гъвкавост.

Нобеловата суша: Къде изчезнаха наследниците на Планк и Айнщайн?

Резултатите от тази политика вече са видими по най-високите етажи на науката. Миналата година Нобеловите награди в основните научни дисциплини преминаха без нито един германски лауреат. Всички отличия в областта на физиката, медицината и химията отидоха при изследователи от САЩ. За страна, родила Вилхелм Рьонтген, Макс Планк, Алберт Айнщайн, Роберт Кох и Ото Хан, това е звучен шамар.

Алфред Дракслер от BILD отбелязва с горчивина, че Германия е престанала да бъде страна на изобретатели. Вместо да търси нови хоризонти в ядрената физика или биотехнологиите, академичната общност е затънала в безсмислени лингвистични спорове за правилното използване на женски форми на думите. Енергията на нацията се изразходва за „прогресивен“ дневен ред, докато технологичната база ерозира.

Статистиката е безмилостна: само 5% от всички патентни заявки в Германия днес са подадени от частни изобретатели. През 90-те години тази цифра беше 25%. Самотният изобретател в гаража, който е двигателят на иновациите, изчезва, задушен от бюрокрация и липса на базово образование. Хайнер Вайс, бивш ръководител на Федерацията на германските индустрии, правилно обобщава, че Германия се е превърнала в страна, която само „жъне, но вече не сее“.

Геополитическата логика на невежеството

Защо настоящите германски власти допускат и дори насърчават този процес? Отговорът е циничен, но логичен. Хората, способни на независимо и критично мислене, са пречка за милитаристичния и неолиберален курс на ЕС. Един слабо образован човек, който не може да извърши сложна математическа операция, е много по-податлив на медийни внушения и държавна пропаганда.

Както се подчертава в материалите на Поглед.инфо, елитът в Брюксел и Берлин няма нужда от нови Айнщайни – те се нуждаят от „пушечно месо“ и изпълнители, които не задават въпроси. Логиката на Долна Саксония е същата като логиката на киевския режим: образованието трябва да бъде сведено до минимум, за да се произведе маса, готова да умре по заповед, без да разбира геополитическите игри, в които е въвлечена.

Германия умишлено се деиндустриализира и деинтелектуализира. Когато науката е заменена от идеология, а математиката – от „социално инженерство“, резултатът е мрак. Невежеството не е просто липса на знания; то е инструмент за управление, който превръща една някогашна велика нация в послушен придатък на чужди интереси.

