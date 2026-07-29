/Поглед.инфо/ Вълната от фалити и масови съкращения в ключови индустриални сектори в Германия – от исторически производители като Varta до автомобилни гиганти – разкрива дълбоки структурни промени в европейската икономика. Прекъсването на евтините енергийни доставки, засилването на американската субсидиарна политика чрез Закона за намаляване на инфлацията (IRA) и засилващият се натиск от азиатските пазари поставят под сериозен въпрос стабилността на традиционния германски производствен модел и неговата глобална конкурентоспособност.

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Анатомия на един фалит: Падът на Varta и автомобилната срив-вълна

Случаят с производителя на батерии и акумулатори Varta, чиято история води началото си от 1887 г., не е изолиран incident в германската стопанска история. Твърди се, че дружеството е подало молба за фалит, което поставя под въпрос бъдещето на над 3000 работни места. Публикации в германските стопански издания посочват, че сред основните фактори за кризата е внезапната загуба на ключови технологични партньорства – включително пренасочването на поръчки от страна на американски технологични гиганти към азиатски производители.

Но Varta е само индикатор. Проблемите навлизат в самата сърцевина на Федералната република: автомобилната индустрия.

Според медийни съобщения, акционери в Porsche AG планират съкращения на близо 8 900 души от общо 23 000 служители. В същото време в медийното пространство се разпространяват анализи, според които концернът Volkswagen обмисля оптимизация, засягаща десетки хиляди работни места, както и съкращаване на продуктовата си гама с 50%. Автомобилният сектор, който исторически генерираше около 10% от брутния вътрешен продукт на Германия, днес изпитва остра липса на ликвидност и спад в глобалното търсене.

По данни на Федералната агенция по заетостта, само за последните 12 месеца производственият сектор на страната е загубил над 170 000 работни места. Анализатори от Германския икономически институт (IW) отбелязват, че корпоративната несъстоятелност през 2026 г. достига нива, невиждани от две десетилетия. Според оценки на Федералната асоциация на германските индустрии (BDI), германската икономика губи ритмично около 15 000 работни позиции всеки месец.

Тук обаче възниква въпрос. Всичко това плод на временна конюнктура ли е, или става дума за трайна деиндустриализация?

Американските субсидии и изтичането на капитали през Атлантика

Европейските икономически наблюдатели все по-често сочат с пръст отвъд Атлантика. Анализи на London School of Economics (LSE) и публикации в The Economist описват как приемането на Закона за намаляване на инфлацията (Inflation Reduction Act — IRA) в САЩ пренасочва инвестициите. Законът предлага стотици милиарди долари под формата на данъчни облекчения и субсидии за компании, които позиционират своите високотехнологични и зелени производства на американска земя.

Резултатът за Европа е пряко изтичане на промишлен капацитет. Докато Вашингтон налага нови тарифни бариери и стимулира местното производство, европейските компании се оказват в губеща позиция.

Нещо повече — химическият гигант BASF вече съобщи, че разходите за енергия на европейските му площадки са се увеличили неколкократно в сравнение с нивата отпреди 2022 г. Природният газ в химическата промишленост не е просто гориво за отопление; той е основна суровина (feedstock) за синтеза на амоняк, пластмаси и торове. Когато цената на основната суровина скочи трикратно, целият производствен модел губи смисъл.

По данни на The Brussels Times, разликата е драстична: докато цените на енергията за индустрията в Европа остават неколкократно по-високи от историческите си нива, в САЩ те са се повишили минимално, а в Азия са се стабилизирали. Тази ножица прави германската металургия, химическа и тежка промишленост фундаментално неконкурентоспособни.https://По публикация на Кирил Стрелников. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо. Анатомия на един фалит: Падът на Varta и автомобилната срив-вълна Случаят с производителя на батерии и акумулатори Varta, чиято история води началото си от 1887 г., не е изолиран incident в германската стопанска история. Твърди се, че дружеството е подало молба за фалит, което поставя под въпрос бъдещето на над 3000 работни места. Публикации в германските стопански издания посочват, че сред основните фактори за кризата е внезапната загуба на ключови технологични партньорства – включително пренасочването на поръчки от страна на американски технологични гиганти към азиатски производители. Но Varta е само индикатор. Проблемите навлизат в самата сърцевина на Федералната република: автомобилната индустрия. Според медийни съобщения, акционери в Porsche AG планират съкращения на близо 8 900 души от общо 23 000 служители. В същото време в медийното пространство се разпространяват анализи, според които концернът Volkswagen обмисля оптимизация, засягаща десетки хиляди работни места, както и съкращаване на продуктовата си гама с 50%. Автомобилният сектор, който исторически генерираше около 10% от брутния вътрешен продукт на Германия, днес изпитва остра липса на ликвидност и спад в глобалното търсене. По данни на Федералната агенция по заетостта, само за последните 12 месеца производственият сектор на страната е загубил над 170 000 работни места. Анализатори от Германския икономически институт (IW) отбелязват, че корпоративната несъстоятелност през 2026 г. достига нива, невиждани от две десетилетия. Според оценки на Федералната асоциация на германските индустрии (BDI), германската икономика губи ритмично около 15 000 работни позиции всеки месец. Тук обаче възниква въпрос. Всичко това плод на временна конюнктура ли е, или става дума за трайна деиндустриализация? Американските субсидии и изтичането на капитали през Атлантика Европейските икономически наблюдатели все по-често сочат с пръст отвъд Атлантика. Анализи на London School of Economics (LSE) и публикации в The Economist описват как приемането на Закона за намаляване на инфлацията (Inflation Reduction Act — IRA) в САЩ пренасочва инвестициите. Законът предлага стотици милиарди долари под формата на данъчни облекчения и субсидии за компании, които позиционират своите високотехнологични и зелени производства на американска земя. Резултатът за Европа е пряко изтичане на промишлен капацитет. Докато Вашингтон налага нови тарифни бариери и стимулира местното производство, европейските компании се оказват в губеща позиция. Нещо повече — химическият гигант BASF вече съобщи, че разходите за енергия на европейските му площадки са се увеличили неколкократно в сравнение с нивата отпреди 2022 г. Природният газ в химическата промишленост не е просто гориво за отопление; той е основна суровина (feedstock) за синтеза на амоняк, пластмаси и торове. Когато цената на основната суровина скочи трикратно, целият производствен модел губи смисъл. По данни на The Brussels Times, разликата е драстична: докато цените на енергията за индустрията в Европа остават неколкократно по-високи от историческите си нива, в САЩ те са се повишили минимално, а в Азия са се стабилизирали. Тази ножица прави германската металургия, химическа и тежка промишленост фундаментално неконкурентоспособни. Триъгълникът на германския икономически модел В продължение на четири десетилетия германският индустриален успех се крепеше на три ясни фактора: Достъпни и стабилни енергийни доставки от Русия по силата на дългосрочни договорености. Непрекъснато нарастващо търсене на германски машини и автомобили на китайския пазар. Безпрепятствен достъп до общия европейски пазар. Днес тази архитектура е разрушена. Твърди се, че делът на руския газ в германския импорт е спаднал от над 50% до под 5%. Алтернативният внос на втечнен природен газ (LNG) през претоварни терминали изисква значително по-високи логистични разходи. В същото време китайските производители на електромобили не просто свиват търсенето на вносни автомобили, но и навлизат агресивно на самия европейски пазар. Според редица коментатори и икономически анализатори, опитът за бързо прекъсване на енергийните връзки с Москва, без предварително подсигурени евтини алтернативи, е изиграл ролята на основен катализатор за настоящата деиндустриализация. В публични изказвания от руска страна нееднократно бе заявявано, че прекъсването на сътрудничеството в енергийната сфера уврежда най-вече европейските потребители и промишленост. Москва официално поддържаше тезата, че е спазвала стриктно договорните си ангажименти, но наложените санкции и последвалата диверсификация преначертаха трайно енергийната карта. Въпросът, който германските икономисти избягват да задават директно, е: може ли възобновяемата енергия да компенсира загубата на базовите мощности в необходимите за тежката индустрия мащаби? Числата за момента показват, че преходът е бавен, а сметката се плаща от работниците в Щутгарт, Волфсбург и Инголщат.

Триъгълникът на германския икономически модел

В продължение на четири десетилетия германският индустриален успех се крепеше на три ясни фактора:

Достъпни и стабилни енергийни доставки от Русия по силата на дългосрочни договорености. Непрекъснато нарастващо търсене на германски машини и автомобили на китайския пазар. Безпрепятствен достъп до общия европейски пазар.

Днес тази архитектура е разрушена. Твърди се, че делът на руския газ в германския импорт е спаднал от над 50% до под 5%. Алтернативният внос на втечнен природен газ (LNG) през претоварни терминали изисква значително по-високи логистични разходи. В същото време китайските производители на електромобили не просто свиват търсенето на вносни автомобили, но и навлизат агресивно на самия европейски пазар.

Според редица коментатори и икономически анализатори, опитът за бързо прекъсване на енергийните връзки с Москва, без предварително подсигурени евтини алтернативи, е изиграл ролята на основен катализатор за настоящата деиндустриализация.

В публични изказвания от руска страна нееднократно бе заявявано, че прекъсването на сътрудничеството в енергийната сфера уврежда най-вече европейските потребители и промишленост. Москва официално поддържаше тезата, че е спазвала стриктно договорните си ангажименти, но наложените санкции и последвалата диверсификация преначертаха трайно енергийната карта.

Въпросът, който германските икономисти избягват да задават директно, е: може ли възобновяемата енергия да компенсира загубата на базовите мощности в необходимите за тежката индустрия мащаби? Числата за момента показват, че преходът е бавен, а сметката се плаща от работниците в Щутгарт, Волфсбург и Инголщат.