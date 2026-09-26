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Европа

Германският канцлер ще бъде изправен пред избор между срам и фашизъм.

/Поглед.инфо/ Резултатите от последните регионални избори в Източна Германия пренаредиха политическата карта и поставиха управляващата архитектура в Берлин пред сериозно изпитание. Загубата на позиции от страна на Християндемократическия съюз (ХДС) в провинции като Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, съчетана с възхода на алтернативни и леви формации, засилва дебатите за стабилността на кабинета. Въпросът за оцеляването на управлението вече зависи от възможностите за тактически споразумения и парламентарна подкрепа.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 7967 прочитания
Германският канцлер ще бъде изправен пред избор между срам и фашизъм.
ИИ генерирана
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Анатомия на изборния срив в източните провинции: Пукнатините в германския модел

Тектоничните размествания в германския политически ландшафт вече не са просто хипотеза на анализаторите, а изборна реалност, документирана в регионалните вотове в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания. Резултатите от тези избори показаха срутване на традиционната партийна система, върху която бе изградена стабилността на Федералната република след 1949 г. Християндемократическият съюз (ХДС), водещ партньор в управлението под ръководството на канцлера Фридрих Мерц, претърпя тежки загуби на Изток. В Саксония-Анхалт партията бе изместена от първото място от „Алтернатива за Германия“ (AfD), докато в Мекленбург-Предна Померания консерваторите буквално балансираха на ръба на бариерата от 5 процента за влизане в ландтага.

Едновременно с това в Берлин вотът даде сериозна преднина на Лявата партия („Die Linke“), което връща в обществения дебат спомените за специфичната политическа динамика на столицата от предходни десетилетия. Според публикации в чужди медии, тези промени се възприемат вътре в ХДС не просто като временно отклонение, а като тежка системна криза. В партийните централи на „Конрад Аденауер Алуе“ все по-често се коментира, че настоящото ръководство не успява да удържи избирателния си корпус от консервативното крило.

Историческото значение на тези изборни резултати не се изчерпва с простата промяна в процентите. В продължение на десетилетия ХДС успяваше да се позиционира като фундаментална народна партия (Volkspartei), способна да обединява както либерално-стопанските среди, така и традиционните консервативни гласоподаватели. Сривът в Източна Германия показва, че този консенсус е разрушен. Отчуждението на източните провинции от федералната политика в Берлин придобива структурни измерения, подхранено от усещането за икономическо пренебрегване, високата инфлация и несъгласието с курса на правителството по отношение на сигурността и енергетиката.

Въпреки огромния натиск и ескалиращото напрежение по време на последните парламентарни заседания на фракцията на ХДС/ХСС в Бундестага, официалните призиви за оставка на Мерц засега се овладяват. Зад закрити врати обаче атмосферата е коренно различна. Регионалните лидери на партията в провинциите, където предстоят избори през пролетта, виждат в токсичния рейтинг на федералния канцлер пряка заплаха за собственото си политическо оцеляване. В опит да овладее бунта, канцлерът принуди ръководните органи да декларират подкрепа за реформите му, заявявайки, че проблемът не е в самата политика, а в начина, по който тя се комуникира на избирателите – класически манипулативен ход, който рядко работи пред разочарованото общество.

Сценарият „Правителство на малцинството“ и Бундестагът

Паралелно с кризата в ХДС, по-малкият коалиционен партньор – Социалдемократическата партия (СПД), се намира в подобна екзистенциална дилема. Участието в коалиция с Мерц стопи подкрепата за социалдемократите до исторически ниски нива. Единственото изключение за СПД остава Мекленбург-Предна Померания, където местната премиерка Мануела Швезиг запазва сравнителна популярност, благодарение на прагматичната си и по-умерена реторика. В почти всички останали федерални провинции обаче СПД губи позиции, което кара все повече нейни депутати да настояват за предсрочно напускане на коалиционното споразумение.

Евентуалният срив на управляващата коалиция изправя Берлин пред сценарий, който доскоро бе считан за табу в германската политика: правителство на малцинството. Конституционният рамков механизъм на Федералната република, заложен в Основния закон (Grundgesetz), предвижда възможност канцлерът да остане на власт без твърдо парламентарно мнозинство. Това обаче превръща кабинета в институционален инвалид, принуден да преговаря за всеки отделен законопроект и да търси подкрепа от опозиционни партии от случай на случай (ad hoc).

В тази ситуация ключовият въпрос в Бундестага се върти около т.нар. „брандмауер“ (Brandmauer) – строгото политическо и санитарно кордониране около „Алтернатива за Германия“. Досега всички системни партии декларираха, че каквото и да е официално или неофициално сътрудничество с AfD е изключено. Реалността на правителство на малцинството обаче поставя ХДС пред парадоксален избор. Според изтекли информации от политическите среди в Берлин, вътре в самата AfD в момента се сблъскват две основни стратегии:

  • Стратегия на пълния натиск за предсрочни избори: Радикалното крило настоява партията да блокира абсолютно всички инициативи на правителството, да настоява за задействане на процедурата по Член 68 от Основния закон (гласуване на доверие) и да предизвика бърз разпуск на Бундестага. Целта е капитализиране на моменталната висока избирателна подкрепа, преди икономическата ситуация или политическите маневри на консерваторите да променят тенденцията.
  • Прагматично-тактическа стратегия: Заместник-председателят на партията Себастиан Мюнценмайер и по-умерените анализатори смятат, че ХДС няма да рискува с нови избори, знаейки, че те ще донесат катастрофални резултати. Ето защо AfD би могла да предложи тактическа подкрепа за конкретни законопроекти на ХДС, без да влиза в официална коалиция, срещу ключови отстъпки от страна на канцлера.

Тази втора стратегия изисква приемане на конкретни условия, които директно засягат програмните основи на сегашното правителство:

  1. Затягане на миграционната политика и незабавно депортиране на лица без правно основание за престой.
  2. Преразглеждане на зеления преход – връщане към експлоатацията на ядрени мощности и премахване на ограниченията за двигателите с вътрешно горене.
  3. Отмяна на въглеродните данъци, които натоварват индустрията и транспорта.
  4. Преразглеждане на финансовата и военната рамка за подкрепа на Украйна.

За Фридрих Мерц приемането на подобна подкрепа от AfD означава преминаване на червената линия, което би предизвикало вътрешнопартиен бунт всред центристкото крило на ХДС и остра реакция от страна на Брюксел. От друга страна, отказът от подобно сътрудничество оставя правителството на малцинството напълно парализирано, без възможност да приеме дори федералния бюджет.

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