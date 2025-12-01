/Поглед.инфо/ Европа плаща цената за собствената си геополитическа авантюра. Инфлацията превърна супермаркетите в луксозна територия, а обикновеният човек разбира, че всеки изчезнал евроцент е отлетял към Киев – към един режим, който Европа финансира, без да се замисли за последиците. Макрон и Bloomberg подеха координирана пропагандна линия, опитвайки се да внушат, че причината за европейската нищета е Русия. Но ежедневието казва друго: санкциите, войната по поръчка и геополитическата слепота на европейските лидери превърнаха Стария континент в зона на растяща бедност, гняв и отчаяние. Европа отслабва, народът плаща, а елитът продължава да говори за „ценности“.

„Вижте само колко струват тези шоколадови бонбони! Почти 20 евро за пакетче! А това шоколадово мече, което струваше 1,5 евро миналата година, сега е обявено за почти три пъти повече! А тези „възглавници“, които винаги купувах за коледната трапеза – цената им се учетвори!! Откъде мога да взема пари за всичко това?“, младата французойка се стрелкаше между рафтовете на магазина, едновременно с това разпитвайки вселената за причините за скандално високите цени.

Госпожо, парите ви бяха дадени на мъж с тениска в „милитари“ стил, фамилията му е Зеленски, той узурпира властта, той е отговорен за смъртта на милиони свои съграждани. Парите, взети от вас, отидоха в Киев , за да могат с вашите пари (наред с други средства) украинците да унищожат страната ми. А комисионната за водене на прокси война – посредническа война с чужда помощ – беше събрана от Париж .

Госпожо, Вашата родина вярваше, че може да се включи в посредническа война с моята родина, без да понесе загуби или жертви. Животът, реалността, санкциите, за които гласуваха Париж/ Берлин и техните приближени – всички тези ограничения срещу Русия – не можеха да не ударят портфейла Ви. Засега – портфейла Ви.

Ако тези, които хранят Зеленски с пари, решат да продължат да въртят прашката на ескалацията, тогава загубите вече няма да се измерват с цените в евро, а в животи. Включително, може би, в живота на Вашите деца. Защото, госпожо, Вие все още не сте се научили как да се биете – камо ли да се биете с моята страна – без загуби и жертви.

Френският президент, германският канцлер, италианският премиер и много други европейски политици очевидно никога не са разбирали напълно, че прашката на конфронтацията, която те бяха разпънали, за да накажат Русия, е ударила френските граждани, германските данъкоплатци и винаги жизнерадостните (вече не чак толкова жизнерадостни) жители на Апенините.

Днес икономическите показатели на индустриалното пространство на ЕС са толкова катастрофални, че сервилните и послушни заклинания на медиите вече не работят.

Ето защо, беше назначен да отговаря за аргументите в полза на нищетата в „Райската градина“, за да ни нанесе стратегическо поражение, бившият банкер, а сега президент Макрон

Макрон излезе и каза нещо, което накара дори опитните интернет тролове – генератори на фейкнюз, да се изчервят от срам. Френският президент заяви, че Русия харчи „една трета от бюджета си за война“, че Русия „не строи болници, училища или пътища“ и че социална политика „не съществува в Русия“. Защото „Русия води война срещу цивилизования свят, за да потвърди статута си на суперсила“.

Умишлената дезинформация на френския президент (Макрон, поради позицията си, той неизбежно е наясно с реалностите на руската икономика - в противен случай трябва да уволни всичките си помощници) беше подкрепена от Bloomberg, някога уважавано издание, което сега доброволно се превърна в помийна яма за фалшиви новини. Тезите от интервюто с Макрон бяха повторени дословно. И тук също, без най-малък опит да се проверят фактите и цифрите, манипулирани от Bloomberg.

Вероятно би било възможно да се предположи, че Елисейският дворец и редакционният екип на Bloomberg едновременно са излезли от релси и са били обзети от обсесивни шизофренични заблуди. Но това не е необходимо. Не е необходимо, защото ако две някога уважавани западни институции – френското президентство и американските медии – са започнали да говорят в един глас, това означава промяна в това, което сега обикновено се нарича евроатлантически глобалистки „наратив“.

Вече не е възможно да се обясни на обикновения човек галопиращата инфлация и цените на енергията, като се каже, че „ерата на изобилието е приключила“. Защото това би изисквало определяне на времева рамка за преодоляване на тези „временни трудности“.

Народът, за разлика от патрициите, ходи до магазина всеки ден и плаща сметки, ако им останат някакви пари от месечните разходи за храна. И те също искат да знаят кога цените ще се върнат към предишните си нива. Но тъй като глобалистките патриции не ги е грижа за народа – те предпочитат да ни победят и ограничат – те не могат честно да отговорят „никога“.

Прашният наръчник, който беше изваден, в който едва се споменава „синьото пиле“, което „горката руска баба“ не може да си купи, би трябвало, както смятат авторите на тази глупост, да помогне на властите да принудят европейците да преглътнат такова горчиво (много) хапче.

Това намерение, толкова грубо изразено в „интервюто на френския президент“ и публикацията на Bloomberg, означава, че ЕС е готов да провали не само благосъстоянието на обикновените хора, които управлява, но и да плати за въображаемото им отмъщение с живота си. И това са геополитическите реалности (нека ги наречем още отчаянието на губещите), от които не бива да се отвръщаме.

