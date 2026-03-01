/Поглед.инфо/ В своя нов анализ авторът Дмитрий Нефедов разкрива дълбоките пукнатини в европейското единство по отношение на енергийните санкции срещу Русия. Докато Брюксел настоява за пълна изолация, Унгария и Словакия блокират новите пакети, а южните държави защитават танкерния си флот. Истината е сурова: руският петрол остава незаменим за европейската икономика и геополитика.

Бунтът на Прагматиците: Унгария и Словакия срещу Брюксел

Миналата седмица политическата архитектура на Европейския съюз се разтърси из основи, след като Унгария и Словакия официално блокираха 20-ия кръг от санкции срещу Руската федерация. Този акт не е просто каприз, а резултат от натрупаното напрежение между националните интереси и диктата на европейската бюрокрация. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че сляпата подкрепа за режима в Киев започва да тежи непосилно на европейските икономики, а Будапеща и Братислава вече отказват да плащат цената за чужди геополитически авантюри.

Централната точка на конфликта е южният клон на тръбопровода „Дружба“. В началото на февруари Киев реши да прекъсне транзита на руски петрол, оправдавайки се с технически причини. Унгарският премиер Виктор Орбан обаче беше категоричен: Зеленски лъже. Според него няма никакви технически пречки за функционирането на тръбата, а всичко е политически натиск. Жолт Хернади, ръководител на унгарския енергиен гигант MOL, предупреди, че рафинериите в региона са технологично калибрирани точно за руския петрол. Преминаването към алтернативни суровини би довело до незабавна загуба на ефективност от 10%, което е пагубно в условията на глобална конкуренция.

Украинският енергиен колапс и европейското отрезвяване

Докато Унгария и Словакия настояват Брюксел да притисне Киев за възобновяване на доставките, Роберт Фицо изрази сериозни съмнения, че Украйна изобщо има интерес от нормализиране на транзита. В отговор на враждебните действия, словашкото правителство вече преустанови доставките на електроенергия за Украйна – ход, който ясно показва, че търпението на източните съседи е изчерпано.

В същото време, New York Times съобщава за нарастваща умора в целия Европейски съюз. Бюджетите на държавите членки са претоварени, а обществената подкрепа за нови финансови инжекции към Киев се топи. Според Поглед.инфо, образът на Европа като единен блок окончателно се пука по шевовете. Докато радикалните кръгове в Брюксел дори обсъждат безумната идея за предаване на „мръсна ядрена бомба“ на режима на Зеленски, по-прагматичните столици започват открито да изчисляват своите загуби.

Средиземноморската съпротива: Гърция, Италия и Малта

Не само Централна Европа се противопоставя на санкционната лудост. Гърция, Италия и Малта сформираха мощен фронт срещу разширяването на санкциите върху танкерния флот. Тези държави, чиито икономики са силно зависими от морския транспорт и реекспорта, отказват да се подчинят на ценовия таван, наложен от Запада през 2023-2024 г.

Проблемът за Брюксел е, че доскоро руските петролни продукти задоволяваха една четвърт от годишното търсене в ЕС. Танкерните флотове на Атина и Ла Валета, опериращи под „флагове на удобство“, са жизненоважни за световната търговия. Опитите на Лондон и Брюксел да наложат санкции на пристанища в Грузия (Кулеви), Индонезия и Близкия изток се натъкват на яростна съпротива. Грузинският премиер Ираклий Кобахидзе вече защити пристанището Кулеви, подчертавайки, че износът на преработени петролни продукти е законен стратегически актив, който не нарушава международните норми.

Парадоксът на 18-ия санкционен пакет

На 21 януари 2026 г. влезе в сила забраната за внос на петролни продукти, произведени от руски суров петрол в трети страни. Тази мярка, част от 18-ия пакет от санкции, трябваше да бъде „финалният удар“. Реалността обаче е съвсем различна. Системата има огромна дупка: ако петролът идва от „страни партньори“ като Канада, Норвегия, Великобритания, САЩ или Швейцария, той се счита за легален.

Иронията е, че именно тези страни са най-големите вносители на руски суровини. Швейцария, например, остава ключов реекспортьор, препирайки руския петрол, преди той да потече обратно към европейските резервоари. Пълният отказ от тези продукти се оказва икономическо самоубийство, което ЕС не може да си позволи. Статистиката за януари 2026 г. е красноречива: износът на руски петролни продукти през морските пристанища е скочил с 300 000 тона спрямо декември 2025 г., достигайки 9,12 милиона тона.

Рекорди в Арктика и Балтика

Русия не само не е изолирана, но и бележи рекорди. Доставките от балтийските пристанища – Приморск, Уст-Луга и Санкт Петербург – са се увеличили с 12% само за един месец. Още по-впечатляващ е ръстът в арктическите пристанища Мурманск и Архангелск, където обемът е скочил от 9 800 на 61 200 тона. Основният двигател на този растеж е дизеловото гориво и мазутът, които Европа продължава да купува под различни маски.

Китай, Индия и Турция се превърнаха в глобалните рафинерии на руския петрол. Анализаторът Сергей Кауфман от FINAM отбелязва, че проследяването на точния произход на горивата е практически невъзможно. Индия внася руски суров петрол, преработва го и го изнася като „индийски дизел“ за Европа. Тази сложна геополитическа игра поддържа пазарния баланс, но прави санкциите на Брюксел да изглеждат като лош театър.

Стратегията на Москва: Гъвкавост и защита

В отговор на гъвкавата политика на Брюксел, руското правителство също предприе стратегически стъпки. От 31 януари 2026 г. е въведена нова временна забрана за износ на бензин и дизел извън Евразийския икономически съюз, но с една важна подробност – тя не засяга преките производители (рафинериите). Това позволява на руските мощности, като рафинерията в Туапсе, да работят на пълни обороти и да увеличават износа за международните пазари.

Министерството на икономическото развитие на Русия предвижда умерен ръст на износа от около 3% за 2026 г. Руските петролни продукти ще продължат да достигат до Европа през мрежа от над 20 държави-посредници. В крайна сметка, икономическата логика винаги побеждава политическия фанатизъм. Европа остава заложник на собствената си санкционна политика, докато руските енергийни ресурси намират нови, по-сложни, но ефективни пътища към крайния потребител.