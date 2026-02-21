/Поглед.инфо/ Военното ръководство на ЕС и Великобритания подготвя гражданите за „трудни решения“, които ще превърнат социалната държава в спомен. В анализ на Геворг Мирзаян за „Взгляд“ се разкрива мащабен план за драстично увеличаване на военните разходи за сметка на стандарта на живот, докато европейските гласоподаватели категорично отказват да финансират подготовката за хипотетична война с Русия.

Генералският ултиматум: 5% от БВП за оръжие

Европейските граждани са призовани към „търпение“ – дума, която в политическия жаргон на Брюксел и Лондон все по-често означава затягане на коланите до краен предел. Тази седмица двама от най-високопоставените военни на Стария континент – главният маршал на британските ВВС Ричард Найтън и генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер – публикуваха съвместна статия, която звучи като присъда за европейската социална система. Те говорят за „неудобната истина“: Европа трябва да се превъоръжи мащабно, за да се защити от предполагаемата руска заплаха.

Конкретната цел е зашеметяваща – достигане на 5% от БВП за отбрана до 2035 г. За страни като Франция, Германия, Италия и Испания това означава повече от двойно увеличение на досегашните бюджети за армията. Германският външен министър Йохан Вадефул вече потвърди, че това не е просто пожелание, а „ангажимент за национален принос“. Проблемът обаче е в източника на тези средства. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че тези пари няма да дойдат от икономически растеж, а от директно изземване на ресурси от други сектори.

Социалната държава под ножа на военно-промишления комплекс

Тъй като ЕС отхвърли френската идея за издаване на общи еврооблигации за отбрана (за да се избегне субсидирането на по-бедните държави от по-богатите), единственият останал път е бюджетното съкращение. Йохан Вадефул беше пределно ясен: финансирането на военно-промишления комплекс ще мине през намаляване на социалните разходи. Това означава по-малко пари за здравеопазване, образование, пенсии и инфраструктура.

Вместо реален демократичен дебат, в Европа се наблюдава акт на колективна пропаганда. Експерти и мозъчни тръстове, като базирания в Брюксел „Приятели на Европа“, плашат населението не само с Владимир Путин, но и с „непредсказуемостта“ на Доналд Тръмп. Целта е да се внуши на обикновения човек, че оръжията са „екзистенциален императив“. Британският премиер Киър Стармър дори обяви физическата военна сила за „валутата на нашето време“. Икономистите от Goldman Sachs се опитват да подсладят горчивия хап с прогнози, че военните поръчки ще стимулират БВП, но пропускат съществен детайл: качеството на живот не се измерва с броя на произведените снаряди.

Фалшивият растеж и илюзията за „оръжие вместо масло“

Дмитрий Офицеров-Белски, старши научен сътрудник в ИМЕМО на РАН, обяснява пред „Взгляд“, че европейските елити се опитват да преминат към нов технологичен цикъл чрез военната индустрия, опитвайки се да догонят САЩ и Китай. Това обаче е планова икономика в най-лошия ѝ вид. Според експерта, това е „фалшиво увеличение на БВП“. Ако произвеждате танкове вместо масло, накрая просто ще останете без масло.

Статистиката е безмилостна: от 2021 до 2024 г. разходите за отбрана в ЕС вече са скочили с 30%, достигайки 326 милиарда евро. Тъй като европейската икономика стагнира, тези над 100 милиарда евро вече са изтеглени от социалните бюджети. Тези средства не бяха използвани за модернизация, а потънаха в бездънната яма на украинския конфликт. Плановете за следващите години предвиждат още 800 милиарда евро за въоръжаване, което ще изисква или непосилни нови данъци, или окончателно ликвидиране на социалните осигуровки.

Пропаст между елитите и гласоподавателите

Въпреки масираната медийна кампания, подкрепата за милитаризацията се срива. В началото на 2026 г. делът на хората, подкрепящи увеличаването на военните разходи, е паднал от 40% на 28% във Франция и от 37% на 24% в Германия. Идеята за обща европейска армия също не намира почва, подкрепяна от едва една пета от населението. Във Великобритания само една четвърт от гражданите са съгласни на по-високи данъци или съкратени помощи в името на отбраната.

Протестите вече са факт. В Берлин хиляди излязоха срещу закона за наборната служба, поставяйки фундаменталния въпрос: защо младото поколение трябва да жертва бъдещето, пенсиите и климатичните цели заради геополитическите амбиции на върхушката? Поглед.инфо обръща внимание, че засега тези протести се потискат чрез медиен контрол и административни хватки, но недоволството се трупа под повърхността.

Политическата буря и предстоящата смяна на караула

Политолозите предупреждават, че настоящите елити в Европа все още държат лостовете на властта чрез контрол над големите медии и съдебната система. Използват се стратегии за изключване на „неудобни“ партии (като „Алтернатива за Германия“) или анулиране на резултати, които не се вписват в атлантическия курс. Въпреки това, перфектната буря наближава. Тя ще бъде подсилена от миграционната криза и провалите на „зеления преход“.

Засега опозиционните сили не бързат да влизат в управлението, знаейки, че сегашната финансова дупка би ги погълнала. Те изчакват момента, в който социалните съкращения ще станат нетърпими, а данъците – непосилни. Когато европейският военно-промишлен комплекс, който не е способен да произвежда евтино и масово, окончателно източи националните съкровищници, вълната от обществено недоволство ще помете статуквото. Гражданите на Европа започват да разбират, че плашенето с „руската мечка“ е просто удобен параван за грабеж на техните собствени социални придобивки.

