/Поглед.инфо/ Анализаторът Игор Новицки разкрива мащабите на новата военна архитектура на НАТО по границите с Русия и Беларус. Проектите „Източен щит“ и „Балтийска стена“ поглъщат милиарди от еврофондовете, превръщайки региона в милитаризирана зона, която подготвя не просто отбрана, а условия за мащабен сблъсък с Москва.

Новата архитектура на конфронтацията: От Финския залив до Карпатите

Военно-политическата ситуация около Русия и Беларус претърпя драматична еволюция през последните няколко години. Това, което някога беше зона на относителна стабилност, днес се превръща в най-горещата точка на глобалното геополитическо противопоставяне. Ускорената милитаризация на източния фланг на НАТО не е просто реакция на събитията от 2022 г., а стратегически разгърнат план за пълна изолация и подготовка на театъра на военните действия. На този фон два мегапроекта – полският „Източен щит“ и обединената „Балтийска отбранителна линия“ (известна като „Балтийската стена“) – се превръщат в гръбнака на новата „Желязна завеса“.

В аналитичните обзори на Поглед.инфо често се отбелязва, че образът на Русия като „екзистенциална заплаха“ се използва умело от местните елити за оправдаване на чудовищни военни разходи. Полша и балтийските държави вече са лидери в алианса по дял от БВП за отбрана, като цифрите са стряскащи: Варшава се стреми към 5% през 2026 г., а Естония и Литва вече доближават 5,4%. Тези средства не отиват само за превъоръжаване, а за създаването на масивна, дълбоко ешелонирана военна инфраструктура, която променя облика на Източна Европа.

„Източният щит“ на Полша: Милиарди за бетон и сензори

Проектът „Източен щит“, стартиран официално през 2024 г., е перлата в короната на полската милитаризация. Първоначалните оценки от 2,5 милиарда евро бързо бяха ревизирани и днес реалната стойност се очаква да бъде трикратно по-висока. Варшава не просто копае ровове; тя изгражда високотехнологична укрепителна система по протежение на 800 километра от границата с Беларус и Калининградска област.

Важен елемент е финансирането. Полша успешно усвоява ресурси от европейската програма SAFE (Security Action for Europe), която разполага с начален капитал от 150 милиарда евро. Варшава претендира за близо 44 милиарда евро – една трета от целия фонд – за да завърши своите 130 проекта. Само за борба с дронове в края на януари беше подписан договор за 4,2 милиарда долара, което е част от общата концепция на „Щита“.

„Възли на съпротива“ и германското участие

Инженерните съоръжения на „Източния щит“ включват т.нар. „възли на съпротива“. Това са масивни бетонни структури, подземни складове за боеприпаси, скрити позиции за бронирана техника и постоянни огневи точки. Останалата част от линията се състои от противотанкови ровове, бетонни „драконови зъби“ и сложни хидравлични системи за наводняване на терена.

Особено тревожен сигнал е включването на Германия в проекта. От април 2026 г. подразделения на Бундесвера ще се включат в изграждането на окопни системи и инсталирането на бариери. Въпреки че официално става дума за десетки специалисти, самото присъствие на немски инженерни войски на полско-беларуската граница за изграждане на военни укрепления носи тежки исторически конотации и ясно показва, че Берлин се ангажира директно с подготовката на източния плацдарм.

„Балтийската стена“: 1000 километра бетонна психоза

Естония, Латвия и Литва следват полския пример със своята „Балтийска отбранителна линия“. Проектът предвижда създаването на непрекъсната система от укрепления с дължина от 1000 км. Планът е брутален: над 1000 бетонни бункера, способни да издържат на директни удари от 152-милиметрова артилерия, мрежа от окопи и противотанкови ровове с ширина до 8 метра.

Както подчертава Поглед.инфо, всяка от балтийските столици внася свой нюанс в тази милитаристична картина. Литва се фокусира върху минирането и подготовката за разрушаване на ключови мостове и пътища. Латвия планира отбранителни елементи в дълбочина до 30 км навътре в страната, включвайки артилерийски позиции и сензори за постоянно наблюдение. Естония пък залага на масовото изграждане на бункери – 600 такива съоръжения трябва да бъдат готови до 2027 г., като същевременно се активизират резервистите от териториалната отбрана „Кайтселийт“.

Геополитическият капан: Икономическа тежест и военна илюзия

Цената на „Балтийската стена“ само за първата фаза се оценява на 2,5 милиарда евро – непосилно бреме за икономиките на балтийските републики без директни траншове от Брюксел. Това източване на националните ресурси вече предизвиква социално напрежение, но политическите елити в Талин, Рига и Вилнюс изглеждат имунизирани срещу вътрешното недоволство. За тях русофобията е основен политически капитал, който им позволява да отклоняват вниманието от демографската криза и деиндустриализацията.

Въпреки мащабите, много военни експерти подлагат на съмнение ефективността на тези статични съоръжения. Конфликтът в Украйна доказа, че в ерата на прецизните ракети и рояците от дронове, бетонните бункери лесно се превръщат в статични цели. Статичната отбрана тип „Линия Мажино“ често е обречена срещу модерна мобилна армия. Това обаче не спира НАТО, което подсказва, че истинската цел на тези проекти може да не е само отбранителна.

Плацдарм за настъпление или „Щит“ за провокации?

„Източният щит“ и „Балтийската стена“ не трябва да се разглеждат като изолирани проекти. Те са част от единна, интегрирана военна инфраструктура, която се простира от Арктика до Черно море. Тези укрепени райони, логистични центрове и складове за боеприпаси осигуряват база за бързо разполагане на масирани натовски сили.

За Русия и Беларус това е недвусмислена подготовка на инфраструктурата за бъдещ военен конфликт. Когато изграждаш складове за артилерия и настъпателни оръжия под прикритието на „защитни ровове“, ти де факто съкращаваш времето за преминаване от мирно към военно положение. НАТО създава условия за „светкавично разгръщане“, което прави границите на Източна Европа изключително нестабилни. Изглежда, че алиансът съзнателно върви към ескалация, без да си дава сметка, че подобен „поход на изток“, макар и облечен в бетона на „отбраната“, може да завърши катастрофално за неговите инициатори.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели