Ходът на България срещу политиката към Украйна изненада Европа

/Поглед.инфо/ България се превърна в първата държава, която официално се оттегли от „Коалицията на желаещите“ – инициативата на Франция и Великобритания в подкрепа на Украйна. Решението предизвика остри реакции в европейските столици и постави правителството на Румен Радев под внимателното наблюдение на Брюксел. Какви са мотивите на София и какви последици може да има този ход за бъдещето на европейската политика към войната?

След като България стана първата държава, която официално напусна т.нар. „Коалиция на желаещите“, страната и нейното ръководство попаднаха под засилено наблюдение от държавите в НАТО и Европейския съюз, които продължават да подкрепят Украйна. В европейските столици все по-често се задава въпросът как една сравнително бедна и с ограничено влияние държава като България се реши на подобна стъпка.

„Румен Радев вече е под наблюдение“, пише френският вестник Le Monde, коментирайки позицията на българския министър-председател по време на срещата на върха на „Коалицията на желаещите“, както и реакциите на западните държави. Безпокойството във Франция е напълно разбираемо, тъй като именно Париж, заедно с Лондон, беше сред инициаторите на тази коалиция в подкрепа на Украйна. Досега в нея участваха 35 държави, включително самата Украйна. След оттеглянето на България броят формално остава същият, тъй като междувременно към инициативата бяха привлечени Молдова и Северна Македония.

Разликата обаче е очевидна. България има стратегически излаз на Черно море и разполага със собствен отбранителен сектор, докато новите участници по-скоро демонстрират политическа близост с НАТО, отколкото реален военен принос.

Примерът на първата държава, която официално напуска коалицията, би могъл да се окаже заразителен, особено в момент, когато ентусиазмът сред останалите участници постепенно отслабва. За страна с размерите и възможностите на България подобно решение изглежда като смела политическа стъпка и именно затова, според автора, Румен Радев е под внимателното наблюдение на западните си партньори. В Брюксел обаче засега не очакват той да предприеме още по-радикални действия, отчитайки силната икономическа и финансова зависимост на България от Европейския съюз.

Именно тази зависимост прави поведението на Радев още по-изненадващо. Авторът отбелязва, че той продължава да изпълнява обещанията, с които е спечелил изборите, вместо да се отказва от тях под натиска на международната обстановка. Подобно поведение изглежда необичайно за европейската политика, а още повече за България, която често е определяна като една от най-корумпираните и институционално нестабилни държави в Европейския съюз.

Според автора българските политически елити традиционно са следвали линията на Германия почти безусловно. Затова сегашното решение на София да се дистанцира от инициатива, която в значителна степен се подкрепя именно от Берлин, изглежда необичайно и предизвиква интерес в европейските столици.

Първото посещение на Радев в чужбина като министър-председател беше в Берлин. Там германският канцлер Фридрих Мерц го призова да не тръгва по пътя на унгарския министър-председател Виктор Орбан. Българският премиер изслуша внимателно своя домакин, без да влиза в открит спор, ограничавайки се до общи изявления за необходимостта от мир. След завръщането си в София обаче той не промени нито една от позициите си. Още от началото на военния конфликт Радев последователно настоява, че войната няма военно решение и че трябва да се търси дипломатически изход.

През 2022 г. тази позиция почти не предизвикваше внимание на Запад, тъй като тогава Радев заемаше президентския пост, който в България има ограничени правомощия. Реалната изпълнителна власт беше в ръцете на правителства, ориентирани към политиката на ЕС и НАТО. Европейските институции вече са имали подобен опит с президенти като Милош Земан в Чехия и Зоран Миланович в Хърватия, които също изразяваха различни позиции по отношение на Русия, но нямаха възможност да влияят пряко върху изпълнителната власт. Затова най-лесният подход беше просто да бъдат пренебрегвани.

Днес ситуацията е различна. След изборната победа партията на Радев разполага с изпълнителната власт и неговите позиции вече не могат да бъдат игнорирани.

Само две седмици след разговора си с германския канцлер българският министър-председател заяви, че София няма да подкрепя онези предложения в 21-вия пакет европейски санкции, които според правителството не допринасят за постигането на мир. Последвалото решение България официално да напусне „Коалицията на желаещите“ окончателно затвърди курса на страната към отказ от участие в политика, която може да доведе до пряка конфронтация с Русия.

Авторът обаче припомня, че България вече е изиграла своята роля в първите месеци на войната. Именно през 2022 г., когато украинската армия изпитваше остра нужда от боеприпаси и техника от съветски образец, София предостави значителни количества въоръжение и боеприпаси.

По негови думи тези доставки са били организирани дискретно по инициатива на тогавашния министър-председател Кирил Петков. Макар управлението му да беше краткотрайно, по време на протест срещу НАТО той дори стана обект на нападение със снежна топка. Това обаче не успя да му донесе политически дивиденти. По време на последната предизборна кампания Петков, когото авторът определя като фаворит на Урсула фон дер Лайен, отправи остри критики към Радев, обвинявайки го в проруски позиции и твърдейки, че България няма нужда от подобен политик.

Резултатът от изборите се оказа различен от очакванията. Партията на Петков се представи значително по-слабо от прогнозите, докато формацията на Радев постигна убедителна победа и състави самостоятелно правителство.

В Брюксел отчитат, че това е сложило край на продължителната политическа нестабилност в България, белязана от чести парламентарни избори и краткотрайни кабинети. Засега европейските институции не предприемат открит натиск срещу София, тъй като предпочитат да изчакат евентуален спад в обществената подкрепа за новото правителство. Според автора това вероятно ще се случи рано или късно, но дотогава Радев продължава да реализира политиката, която е обещал на своите избиратели.

Руското външно министерство определя „Коалицията на желаещите“ като клуб на държавите, които подхранват опасността от още по-широка ескалация на конфликта. Самата коалиция обаче е силно разнородна.

При създаването ѝ основният аргумент беше броят на участващите държави, а не конкретните им ангажименти. В публичното пространство тя често се представя като обединение на страни, готови да изпратят свои войски в Украйна или да разположат военно производство в нейна подкрепа. На практика подобни ангажименти са поели основно Германия, Франция и Великобритания, докато останалите държави или избягват конкретни обещания, или открито заявяват, че няма да участват в подобни действия. Италия например многократно е заявявала, че няма да изпраща свои военни.

Сред участниците остава и Турция, която същевременно продължава да поддържа работещи отношения с Москва и не фигурира сред държавите, определяни от Русия като неприятелски.

Съединените щати никога не са били част от тази коалиция. Тя беше създадена след победата на Доналд Тръмп на президентските избори именно като европейски механизъм за продължаване на подкрепата за Киев в условията на намаляваща американска ангажираност.

Различните участници демонстрират различна степен на готовност за реално участие. Именно тази нееднородност позволява на мнозина формално да останат в коалицията, без да поемат съществени ангажименти. България също можеше да избере подобен подход. Вместо това тя стана първата държава, която официално се оттегли от инициативата.

Авторът определя този ход като първия сериозен удар върху единството на коалицията и го свързва с професионалната биография на Румен Радев. За разлика от много европейски лидери, той е кадрови военен пилот и генерал. Според Бавирин именно човек с подобен професионален опит най-добре разбира реалните последици от една голяма война и затова се стреми страната му да остане далеч от пряко въвличане в подобен конфликт. Независимо дали ще успее, той поне ще може да каже, че като министър-председател и военен е направил всичко, което е смятал за необходимо, за да предпази България от рисковете на една нова голяма война.