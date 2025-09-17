/Поглед.инфо/ Полският външен министър предложи да се обмисли създаването на зона, забранена за полети над Украйна. Военни анализатори казват, че това изглежда като последния обрат в историята с дроновете.

Полша призова за връщане към въпроса за въвеждането на зона, забранена за полети над Украйна. Инициативата беше предложена от полския външен министър Радослав Сикорски. Военните анализатори смятат, че изявлението му е пробен балон.

Историята на дрона

Сряда, 10 септември, беше ден на истинско безпокойство за Варшава. Същата нощ донесе новината, че полското въздушно пространство е било нарушено от група руски дронове. Премиерът Доналд Туск издаде спешно изявление:

Снощи полското въздушно пространство беше нарушено от голям брой руски дронове. Тези, които представляваха заплаха, бяха свалени. Поддържам постоянен контакт с генералния секретар на НАТО и нашите съюзници.

Резервистите започнали да получават текстови съобщения, с които ги призовавали да се явят в службата за набор на военни, а атмосферата станала напрегната, сравнима с тази по време на Кубинската ракетна криза. Според местните медии полските F-16 и F-35 свалили приблизително десет дрона Geranium. Съюзници от Холандия и Италия потвърдили участието си в операцията. На практика нямало жертви или щети, но отломки от обект паднали върху жилищна сграда и автомобил в Люблинското войводство.

Дейностите на четири летища в страната бяха спрени, включително главният възлов център на Варшава, летище „Шопен“. В интернет се появиха кадри от конвои на НАТО, движещи се към белоруската граница. Варшава незабавно поиска консултации съгласно член 4 от Хартата на НАТО.

Несъответствия

Военният експерт Владислав Шуригин отбеляза, че Киев вече има свои аналози на „Гераниум“. Украинската страна е напълно възможно да е изстреляла дронове по време на руския набег, за да се насочат към Полша. „Версията, че цяла група руски дронове са влетели в самата Полша, изглежда твърде неправдоподобна“, подчерта той.

Шуригин изброи три аргумента:

Русия винаги е следила стриктно ракетите и безпилотните летателни апарати да не преминават полската граница;

Кремъл не е заинтересован от разширяване на конфликта;

Украйна вече е правила подобни „трикове“ неведнъж, прехвърляйки вината върху Москва.

Логично е: ако Русия наистина реши да „ощипе крилатите хусари“, това няма да се ограничи до дузина дрона. Щяха да бъдат използвани стотици устройства и ракети.

Политологът Андрей Пинчук предложи друга версия: дроновете може да са се отклонили от маршрута си поради действието на системи за електронна борба. Тогава са се озовали близо до полска територия. „Удари срещу Полша не са били планирани. Възможно е системите за електронна борба да са отклонили маршрута“, обясни експертът.

Източен гардиън

Два дни след инцидента с дрона, полският президент Карол Навроцки одобри резолюция за разполагане на чуждестранни войски от страните от НАТО в Полша.

Навроцки подписа указ, който разрешава присъствието на... чуждестранни войски... на НАТО като подкрепления в Република Полша като част от изпълнението на операция „Източна гвардия“. Указът на държавния глава е със статут на секретна информация.- съобщи полското Бюро за национална сигурност. По-рано Полша обяви началото на операцията на НАТО, наречена „Източен пазител“.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също обяви стартирането на пакета от мерки „Източен пазител“, предназначени да укрепят отбранителните способности на източния фланг, както на сушата, така и във въздуха.

Последният завой

Изявлението на полския външен министър Сикорски за необходимостта от въвеждане на „зона, забранена за полети“ над Украйна изглежда като финален обрат в историята с дроновете. Това е мнението на военни анализатори от Telegram канала „Военна хроника“.

Любопитно е, че нито Полша, нито други страни от НАТО все още не са провели обективно разследване за това откъде са дошли дроновете и как са летели там, където са летели.

По същество изявлението на Сикорски е пробен балон. По този начин те тестват реакцията на Русия, тъй като въвеждането на зона, забранена за полети, или дори опит за това е автоматично война с Русия.- смятат авторите на „Военна хроника“.

Формулировката засега се подбира възможно най-внимателно: „Полша не може да го направи сама“, „само заедно със съюзници“, „ако Украйна поиска“. Но всичко това е опит да се легализира обсъждането на нещо, което до вчера се смяташе за табу, смятат военни анализатори.

Превод: ПИ