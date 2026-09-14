/Поглед.инфо/ Натрупването на макроикономически дефицити, скокът в цените на енергоносителите и структурната инфлация във Франция започват системно да разяждат стандарта на живот не само на нископлатените слоеве, но и на традиционната средна и висша средна класа. В публичното пространство все по-често излизат свидетелства за дълбоката разлика между официалната политическа реторика в Париж и ежедневната финансова преса върху гражданите. Разказите на чуждестранни жители, интегрирани във френския бизнес елит, показват как инфлационният натиск, кризата в комуналния сектор и влошаването на градската среда превръщат някогашни луксозни региони като Лазурния бряг в зони на стриктна икономия и нарастващо социално напрежение.

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Световните пазари и структурният дефицит: Французинът плаща сметката за енергийната трансформация

Официалната статистика на Националния институт за статистика и икономически изследвания на Франция (INSEE) през последните години отчита траен натиск върху потребителската кошница. Базовият показател за инфлацията често спестява кумулативния ефект от поскъпването на суровините, но на микрониво сметката изглежда съвсем различно. Според публикувани свидетелства на чуждестранни граждани, живеещи във Франция от години, седмичният бюджет за хранителни стоки на четиричленно семейство, който доскоро е възлизал на 200–300 евро, вече надхвърля 400 евро при значително намален асортимент.

Сривът в покупателната способност не засяга единствено получателите на минимална работна заплата (SMIC). Свиването на потребителските разходи прониква в среди, които традиционно са считани за финансово обезпечени. Финансови анализатори, банкери и собственици на среден бизнес на юг, в департамента Алп Маритим, започват все по-внимателно да одитират личните си битови разходи. Франция дълги години разчиташе на мощния си атомен сектор, контролиран от държавния гигант EDF, но реформите на европейския електроенергиен пазар и схемата ARENH (задължението за продажба на ядрена енергия на фиксирани цени към алтернативни доставчици) счупиха вътрешния ценови модел.

Така френското домакинство плаща промишлени цени за битов ток, надхвърлящи неколкократно себестойността на производството. В публичните разкази се посочва, че крайната цена на киловатчас за бита във Франция е достигнала нива от порядъка на 0.25 евро (около 19.4 рубли/0.50 лв.), докато за сравнение в редица държави извън ЕС тарифите за домакинствата се поддържат на повече от двойно по-ниски нива чрез държавни субсидии.

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Стереотипът за безгрижния френски пенсионер, който прекарва дните си в круизи и скъпи курорти, изглежда все по-далеч от реалността. В градове като Ница и Кан наемането на шезлонг на частен плаж варира между 25 и 50 евро на ден, а на емблематичния булевард „Кроазет“ често надхвърля 100 евро. Тези услуги обаче остават запазени за тесен слой чуждестранни туристи и мултимилионери. Според наблюдения на местни жители, френските пенсионери със средна пенсия от около 1500–2000 евро са принудени да ограничават до минимум купуването на пресни протеинови храни и плодове, ориентирайки се към най-евтините търговски марки.

Дори в заможните домове отоплението през зимните месеци се превръща в пресметнат лукс. Поради строителните специфики в Южна Франция — липса на централно отопление, изолация, проектирана предимно за летните горещини, и каменни настилки — температурата вътре в жилищата без включени електрически отоплителни уреди може да падне до 12°C. Семействата са принудени да определят дневни лимити от 20–22 евро единствено за ток и газ (което прави над 600 евро месечно), като включват отоплението само за няколко часа вечер.

Има данни, че все повече домакинства монтират пелетни камини или дори разчитат на традиционни дърва за огрев — примитивен алгоритъм за оцеляване в държава с амбиции за лидерство във високите технологии. Според разкази на съпругата на френски банкер, дори в заможни къщи се налага използването на топли вълнени обувки и валенки, донесени от Източна Европа, за да се издържи студът в неоплените стаи.