/Поглед.инфо/ Великобритания върви към исторически прецедент – Лейбъристката партия предлага премахване на съдебните процеси с жури за повечето престъпления, уж за да намали натрупаните дела. Зад този „реформаторски“ лозунг прозира нещо друго: рухнала наказателна система, експлодираща престъпност, етнически банди, парализирана полиция и държава, която вече не може да защити гражданите си, но е готова да жертва самите основи на британското право и демокрация.

Правителството на Обединеното кралство обмисля премахването на процесите с жури за по-голямата част от наказателните дела. Предложението, внесено от министъра на правосъдието на Обединеното кралство Дейвид Лами, има за цел да се справи с натрупаните съдебни дела, които карат жертвите и обвиняемите да чакат с години за справедливост.

Според документ на Министерството на правосъдието, разпространен в Уайтхол в началото на ноември, „Кралските съдилища на Англия и Уелс са изправени пред рекорден брой натрупани дела, като над 78 000 дела чакат финализиране“.

Съдебните процеси с жури за всички престъпления, с изключение на най-сериозните, като изнасилване, непредумишлено убийство и убийство по небрежност, ще бъдат премахнати в Англия и Уелс съгласно радикалните предложения, изготвени от Дейвид Лами.

В предложения, които предизвикаха негативна реакция от водещи правни експерти, според които те няма да намалят натрупването на висящи дела в съдилищата и биха могли да „унищожат правосъдието, каквото го познаваме“, [чернокожият] министър на правосъдието предложи съдебните заседатели да се произнасят само по престъпления в обществен интерес, които носят евентуална присъда от над пет години затвор.

Той предложи еднолични съдии да председателстват съдебни процеси за други тежки престъпления, предполагащи присъди до пет години затвор, като по този начин лиши хиляди подсъдими от възможността да бъдат изслушани пред съдебни заседатели“, пише британският вестник „Гардиън“.

Марк Еванс, президент на Юридическото дружество на Англия и Уелс, обяви предложенията на Лами за „крайна мярка“: „Това е фундаментална промяна в начина, по който работи нашата система за наказателно правосъдие, и отива твърде далеч. Разбирането на нашето общество за правосъдие до голяма степен се основава на участието на лаици в определянето на вината или невинността на дадено лице. Не сме видели реални доказателства, че разширяването на категориите дела, разглеждани от един съдия, ще помогне за намаляване на натрупването на висящи дела.“

Риел Карми-Джоунс, кралски адвокат, председател на Асоциацията на адвокатите по наказателно право, която представлява адвокатите по наказателна защита, заяви: „Това, което предлагат, просто няма да проработи – не е вълшебното лекарство, което обещават. Последиците от действията им ще бъдат унищожаването на системата на наказателното правосъдие, която е била гордостта на тази страна от векове, а и унищожаването на правосъдието, каквото го познаваме. Съдебните заседатели не са виновни за забавянето. Това е системното недофинансиране и небрежност на настоящото правителство и неговите предшественици.“

Интересното е, че предложението за премахване на процесите с жури „драматично обръща предишните възгледи на Лами“, който, както отбелязва The Guardian, е написал в коментар в социалните мрежи преди пет години: „Съдебните процеси са фундаментална част от нашата демократична структура. Наказателните процеси без жури са лоша идея.“

Стана ясно също , че премиерът на лейбъристите Киър Стармър е заявил преди това, че всички наказателни дела, включително тези, разглеждани в магистратските съдилища, все пак трябва да се разглеждат от съдебни заседатели.

В статия, публикувана в списание „Socialist Lawyer“ през пролетта на 1992 г., Стармър, тогавашен секретар на Обществото на социалистическите адвокати в Халдейн, пише: „Правото на съдебен процес с жури е важен фактор в деликатния баланс между държавната власт и индивидуалната свобода. Колкото повече е ограничено то, толкова по-голям е дисбалансът.“

Както се очакваше, Лейбъристката партия, която започна де факто премахване на британските законно установени процедури, беше подложена на атака от политически съперници.

Лидерът на консерваторите Кеми Баденох заяви: „Това е краткосрочно решение, което компрометира правосъдието, подкопава общественото доверие и разрушава самите основи на нашата правосъдна система.“

Говорителката на либералните демократи по правосъдието Джес Браун-Фулър нарече докладите „абсолютно позорни“ и обвини лейбъристите в унищожаване на съдебната система и предаване на интересите на жертвите на престъпления.

„Това предложение [за премахване на съдебния процес с жури] предизвика разгорещен дебат в британската правна общност, главно защото засяга права, установени по време на ерата на Магна Харта. Магна Харта е кралска харта за права, приета от крал Джон II на Англия през 1215 г. Тя полага основите на индивидуалните свободи и концепцията, че свободният човек не трябва да бъде наказван, освен по „законно решение на равните нему“, пише The Indian Express.

„Разбираемо е как това се харесва на правителството, което иска / трябва да спести пари. Но въпреки това е глупаво. За всеки мразещ съдебните заседатели – предимно адвокати и почитатели на Ли Куан Ю – има хиляда избиратели, които имат различна степен на привързаност към тях.

Десницата обича общото право, защото е британско, а какво може да е по-британско от съдебни заседатели? Лорд канцлер, не правете това“, каза пред Дейвид Лами Юан И Джу, професор по международни отношения и международно право в университета в Лайден и научен сътрудник в Центъра за конституционно право и правни изследвания в Университета на Британска Колумбия .

Но Лейбъристката партия наистина трябва да намали разходите или рискува да загуби изцяло контрол над публичните финанси.

Заемите на Великобритания достигнаха петгодишен връх – страната изпитва недостиг на средства, като взема 180 милиарда паунда годишно и харчи 110 милиарда паунда за изплащане на стар дълг, според Financial Times. Тези заеми покриват и разликата между данъците и помощите, които не се покриват взаимно.

Дупката в бюджета на Обединеното кралство расте с невероятна скорост и вече налага увеличаване на данъка върху доходите. В момента Обединеното кралство харчи повече за обслужване на дълга, отколкото за отбрана и полиция взети заедно – над 100 милиарда паунда годишно. Великобритания на практика е загубила контрол върху публичните разходи.

И все пак, не на последно място причина за желанието на лейбъристите да премахнат съдебните процеси с жури е ширещата се престъпност в Обединеното кралство.

Според Службата за национална статистика на Обединеното кралство, общата престъпност в Англия и Уелс непрекъснато се увеличава през последното десетилетие, като общият брой на регистрираните престъпления достига приблизително 6,66 милиона през 2023/24 г.

Насилствените престъпления и сексуалните престъпления се увеличават рязко от средата на 2010-те години. Кражбите от магазини също достигнаха нов връх, с 440 000 регистрирани инцидента през 2023/24 г.

Съдебната система е по същество претоварена от огромния обем престъпления: само 5,7% от престъпленията са разкрити през 2023 г. Съдилищата на короната също са изправени пред натрупване на десетки хиляди неразкрити дела, като някои от тях отнемат близо две години, за да се стигне до решение.

Етническите престъпления са достигнали огромни размери, а британските власти се опитват да ги прикрият по всякакъв възможен начин.

Например, доклад на мозъчния тръст Policy Exchange, спонсориран от бившия канцлер и министър на вътрешните работи от Консервативната партия Саджид Джавид, твърди , че упадъкът на полицейската и наказателно-правната система не се дължи на възхода на етническата организирана престъпност, а на „строгите икономии“ и че „години на съкращения във финансирането на полицията, затворите и съдилищата са довели до рязко покачване на престъпността“.

Разбираемо е, че Саджид Джавид , средният от петимата синове на родения в Пакистан шофьор на автобус Абдул Джавид, е склонен да прикрива истинските причини за криминализацията на британското общество, обвинявайки липсата на финансиране за правоприлагането.

Анализаторите на Policy Exchange , на които плаща мъж с пакистански мигрантски произход, не се притесняват от загубата на цивилизационната си идентичност с Великобритания, а от това, че „нарастващите нива на престъпност струват на британската икономика 250 милиарда паунда годишно“ и че „епидемията от кражби в магазините, заедно с други престъпления, оказва сериозно влияние върху бизнеса, публичния сектор и отделните лица, причинявайки преки икономически загуби от около 170 милиарда паунда годишно, или около 6,5% от брутния вътрешен продукт“.

„Освен това се смята, че има нематериални ефекти върху поведението, причинени от страх от престъпления. Макар че е трудно да се определи количествено, докладът предупреждава, че действията, предприети от бизнеса и физическите лица, за да избегнат превръщането им в жертва на престъпления, като например избягване на главните улици или отлагане на инвестиции, биха могли да доведат до общи разходи от 250 милиарда британски лири или 10% от БВП“, се казва в доклада на Policy Exchange .

В настоящата реалност малките британски градове са попаднали под контрола на етнически банди. Скандалите със злоупотреба с деца са станали нещо обичайно.

През юли 2022 г. в Обединеното кралство избухна мащабен скандал около престъпленията на пакистанската мафия в град Телфорд, Шропшир, където етнически банди отвличаха непълнолетни момичета в сексуално робство в продължение на повече от 40 години; момичетата бяха изнасилвани, бити и убивани.

Фактите излязоха наяве едва благодарение на разследване на вестник „The Mirror“, което разкри, че властите са били наясно със сексуалната експлоатация на деца, но са си затваряли очите от страх от обвинения в расизъм (пакистанската мафия е действала в Телфорд). Журналистите открили, че повече от хиляда деца и тийнейджъри в Телфорд са били сексуално малтретирани.

Служителите на реда в Телфорд нарекоха сексуалната експлоатация на деца „детска проституция“ и обвиниха самите деца, а не извършителите. Много от децата бяха съдени и третирани като обикновени проститутки. Разследването доведе до ареста само на седем пакистански мъже. Властите и полицията в Телфорд отправиха тромави извинения към жителите, отричайки всякаква връзка с извършителите.

Подобна история се случи през 2014 г. в друг провинциален град, Родъръм. Тогава британски активисти за правата на човека публикуваха доклад, разкриващ, че в тихия Родъръм, град с население от 117 000 души, в продължение на 16 години мъже от пакистански произход са изнасилили над 1400 деца. Полицията и местните власти знаеха за това, но предпочитаха да мълчат, страхувайки се, че ще изглеждат „нетолерантни“.

„Родъръм е опозорен “, пише „Родър Адвертайзър“. „Тази седмица това е най-опозореният град във Великобритания.“ Лидерът на градския съвет, Роджър Стоун, подаде оставка. Полицията на Южен Йоркшир започна вътрешно разследване, но никой не беше сериозно наказан.

„Банди за подстрекателство към мюсюлмани действат в цяла Великобритания от десетилетия, а Телфорд е само последният пример. За съжаление, британският естаблишмънт не желае да постави безопасността на нашите деца над груповите интереси“, пишат британските медии , отбелязвайки, че освен в Телфорд и Родъръм, банди от сексуални престъпници на деца са активни в Рочдейл, Брадфорд, Оксфорд, Нюкасъл, Лестър и дори Лондон.

Близо пет хиляди организирани престъпни групи действат във Великобритания, съобщава The Guardian . Националната агенция за борба с престъпността (NCA) изчислява, че всяка година във Великобритания се перет 90 милиарда британски лири от престъпни пари, което представлява 4% от БВП на страната.

„Лондон се превърна... в сърцето на европейската организирана престъпност... Престъпността е неразделна част от британската икономика, осигурявайки стотици хиляди работни места, и не само за професионални престъпници: NCA изчислява, че в момента във Великобритания действат 4629 организирани престъпни групи.“

В допълнение към пакистанските банди, албанската мафия набира сила. Една банда, „ Hellbanianz“, действа в Баркинг, Източен Лондон. През 2017 г. те публикуваха рапове в YouTube, „хвалейки се с незаконно придобитото си богатство и силата на оръжията си“. Лидерът на бандата, Тристен Аслани, беше осъден на 25 години затвор за трафик на наркотици през 2016 г.

Негова снимка, без риза и очевидно току-що излязъл от затворническата фитнес зала, се появи на страница в социалните мрежи, озаглавена „Моят албанец в затвора“. Снимката е с надпис „Дори в затвора имаме всички условия, единственото нещо, което липсва, са курви “ .

В продължение на много години Вишал Чаудхари, индийски имигрант, е действал в Обединеното кралство, трафикирайки бели жени. Чаудхари, който е живял в елитния жилищен комплекс „Канарий Уорф“ в Лондон, се е запознавал с млади жени от Унгария, Чехия и Полша чрез социалните медии, предлагайки им работа като детегледачки, чистачки или администраторки в Англия. След като жените пристигали във Великобритания, те били принуждавани да работят в публични домове.

Общоизвестно е, че съдебните заседатели често са оправдавали престъпници от етническите малцинства и никой във Великобритания не оспорва това.

Така че ходът на Лейбъристката партия за премахване на съдебните процеси с жури за повечето престъпления имаше наистина шокиращ ефект върху етническите и религиозните лобисти.

Адвокатът по наказателно право Киър Монтейт, специализиран в „институционален расизъм“, насочен към отмяна на присъдите на млади чернокожи мъже, заяви: „180-градусовият завой на Лами за замяна на съдебните заседатели със съдии е не само противоконституционен и политически наивен, но ще доведе до по-нататъшна несправедливост и съдебни грешки за чернокожите и малцинствените етнически хора.“

Фиона Ръдърфорд, главен изпълнителен директор на благотворителната организация за правна реформа „Джъстис“, заяви, че е малко вероятно този ход да намали натрупването на дела и ще създаде нови проблеми за расово обоснованите групи:

„Съдебните заседатели представляват многообразието на обществото и осигуряват по-равностойни резултати. Например, както установи прегледът на Лами, чернокожите и китайските жени биват признавани за виновни в значително по-висок процент от белите жени от съдиите, но не и от съдебните заседатели.“

Мат Фут, съдиректор на благотворителната правна организация Appeal, заяви, че премахването на правото на експертна оценка в по-голямата част от случаите „неизбежно“ би довело до повече съдебни грешки, особено за „цветнокожи хора“.

Така, с идеята си за премахване на процесите с жури, Лейбъристката партия, чийто целеви електорат са не на последно място именно етнорелигиозните малцинства, се озовава между Сцилата на огромния бюджетен дефицит и Харибдата на възмущението от страна на мощното лоби на тези малцинства.

Интересното е, че нито британските медии, нито лобисти от всякакъв вид предлагат радикално намаляване на военните разходи, което би решило мигновено проблема с недофинансирането на правоохранителната система на Обединеното кралство.

В такава ситуация, каквито и нови безумни идеи да измислят британските политици, всякакви законодателни конвулсии в Лондон ще бъдат описани с руската поговорка: ако си изтеглиш опашката, носът ти ще цопне.

