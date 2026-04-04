/Поглед.инфо/ Франция официално изпадна от редиците на водещите индустриални сили в света, докато нейната полупроводникова индустрия преминава през финална фаза на агония. Владимир Прохватилов анализира как системните грешки и корупционната логика на френския елит доведоха до технологичен колапс и загуба на суверенитет в полза на САЩ.

Срутването на една технологична илюзия

Европейският съюз, който в началото на 90-те години на миналия век гордо произвеждаше близо половината от световните полупроводникови пластини (44%), днес е бледа сянка на самия себе си. До 2025 г. този дял се срина до нищожните 8%, но дори тази мрачна статистика не успява да разкрие пълната дълбочина на френската трагедия. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Франция е държава, която притежава интелектуален потенциал, но напълно е загубила способността си да го превръща в реално производство. Страната пропусна всяка възможност за технологично наваксване през последните четири десетилетия и сега е принудена да наблюдава как нейният индустриален лидер, STMicroelectronics, съкращава масово работници, докато паралелно с това източва стотици милиони евро под формата на държавни субсидии.

Ситуацията в завода в град Крол е емблематична за целия сектор. Тази производствена мощност, която трябваше да бъде сърцето на френското технологично възраждане, днес е на ръба на затварянето. Френската реалност е сурова: мозъците са там, но фабриките липсват. Индустриалната база е систематично унищожавана от мениджмънт, по-заинтересован от борсовите котировки и краткосрочните печалби, отколкото от стратегическото бъдеще на нацията.

Историческият път към бездната: От Thomson до STMicroelectronics

Историята на френската микроелектроника е хроника на предизвестена смърт. В края на 70-те години Thomson Semiconductors беше колос, специализиран в критично важните аерокосмически и отбранителни сектори. Японската офанзива на пазара на компютърна памет (DRAM) през 80-те години обаче завари компанията неподготвена. Вместо да инвестира в иновации и да се бори за пазарен дял, Thomson избра пътя на отстъплението.

Сливането с италианската SGS Microelettronica през 1987 г. не беше стратегически ход на силата, а признание за обща слабост. Нито Франция, нито Италия разполагаха с ресурсите или политическата воля да оцелеят сами в бруталната глобална надпревара. Така се роди STMicroelectronics – хибрид, който носеше в гените си нерешителността на своите създатели. Най-фаталната грешка на това обединение беше упоритото придържане към модела на Интегрирана производствена организация (IMO). В свят, в който специализацията стана ключ към успеха, французите и италианците се опитваха да правят всичко едновременно – и дизайн, и производство. Този модел е изключително скъп и в крайна сметка доведе до това, че компанията се провали и в двете направления.

Тайванският възход и френското бягство в периферията

Докато STMicroelectronics се бореше със своята тромава структура, в Тайван се раждаше гигантът TSMC. Тайванците разбраха това, което Париж отказа да приеме: бъдещето принадлежи на тези, които произвеждат за всички. TSMC привлече световните разработчици, оставяйки STMicroelectronics в изолация. Неспособна да се конкурира на пазара на най-модерните чипове, френската компания се оттегли в „безопасното пристанище“ на автомобилния сектор. Към 2024 г. почти половината от приходите ѝ зависеха от производството на компоненти за коли.

Това стратегическо късогледство се оказа фатално. Когато световната автомобилна индустрия навлезе в дълбока криза през 2023-2024 г., STMicroelectronics беше завлечена към дъното. Приходите се сринаха с близо една четвърт за една година, а през първото тримесечие на 2025 г. печалбите се изпариха почти напълно – спад от 89%. Резултатът беше предвидим: 2800 съкратени служители в световен мащаб, една трета от които във Франция. Това е цената на неспособността да се предвиди динамиката на глобалните пазари.

Фиаското в Крол: Макрон и театърът на абсурда

Един от най-ярките примери за пропастта между политическия PR и индустриалната действителност е проектът за модернизация на завода в Крол. През лятото на 2022 г. Еманюел Макрон посети обекта с обещания за „нещо грандиозно“. Обявената инвестиция набъбна от 5,7 на 7,5 милиарда евро. Партньор трябваше да бъде американската мултинационална компания GlobalFoundries, подкрепена от емирски капитали. Френската държава щедро отпусна близо 3 милиарда евро субсидии.

Три години по-късно равносметката е катастрофална: нищо не е направено. Синдикатите и инженерите в компанията свидетелстват, че след първоначалната фотосесия с Макрон, комуникацията е спряла. Американските партньори буквално спряха да вдигат телефоните си. До януари 2025 г. проектът беше официално обявен за мъртъв. Причината? Инвеститорите от ОАЕ и САЩ видяха, че ръководството на STMicroelectronics е орязало разходите за научноизследователска дейност, за да разкраси балансите си по време на пандемията. Никой сериозен инвеститор не иска да работи с компания, която жертва бъдещето си заради краткосрочни печалби. В крайна сметка GlobalFoundries предпочете да инвестира в Дрезден, Германия, затръшвайки вратата под носа на Париж.

Държавна помощ за дивиденти и укриване на данъци

Един от най-скандалните аспекти на тази индустриална драма е финансовата нечестност на висшия мениджмънт. Поглед.инфо обръща внимание на факта, че докато компанията реве за държавна помощ, тя всъщност функционира като машина за източване на публичен ресурс. През 2023 г. STMicroelectronics получи близо половин милиард евро помощ от френските данъкоплатци. В същото време тя плати символичните 100 000 евро корпоративен данък, използвайки факта, че централата ѝ е регистрирана в Нидерландия.

Вместо да насочи тези милиони към иновации, ръководството изплати 212 милиона евро дивиденти и похарчи още 228 милиона за обратно изкупуване на акции. Това е класическа схема на „голямата кражба“, при която държавата субсидира печалбите на частните акционери, докато индустриалният капацитет на нацията ерозира. Фактът, че френската държава е акционер с над 27%, не променя нищо – правителството се оказа безсилно или съучастно в това разграбване.

Капитулация пред американския технологичен гигант

Финансовото състояние на STMicroelectronics достигна дъното през 2025 г. със загуби, каквито компанията не бе виждала от десетилетие. В момент на пълно отчаяние, френският лидер реши да капитулира окончателно пред американските интереси. През февруари 2026 г. беше обявен договор за милиарди с Amazon Web Services (AWS).

Това споразумение превръща останките от френската полупроводникова индустрия в обикновен подизпълнител за центровете за данни на Amazon. Анализаторите са скептични, че това сътрудничество ще спаси компанията. По-вероятно е американците, виждайки корупционния и управленски хаос в Париж, да използват технологията и ресурсите, след което да оставят французите да фалират окончателно. Корпоративният кръгозор в Париж днес е доминиран не от инженери и визионери, а от виртуози на данъчните измами и любители на свръхвисоки дивиденти. Това е краят на Франция като технологична сила и началото на нейното съществуване като деиндустриализирана периферия.

