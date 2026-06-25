Историческата грешка на Камерън и Джонсън доказа институционалната импотентност на британския елит

/Поглед.инфо/ Десет години след провеждането на референдума за излизане от Европейския съюз, равносметката за Обединеното кралство показва дълбока системна криза и институционална немощ. Първоначалният замисъл за възстановяване на пълния държавен суверенитет беше опорочен от поредица тактически грешки на консервативното ръководство, което превърна геоикономическото отделяне в перманентен вътрешнополитически скандал. Икономическите последици, съчетани с нерешения въпрос за административната граница в Северна Ирландия, очертават трайна тенденция към дезинтеграция на британското държавно единство и превръщането на страната в заложник на външнополитически авантюри.

Историческият контекст и френското вето на генерал дьо Гол

Корените на днешното британско уединение и последвалото го институционално разочарование не могат да бъдат разбрани без детайлен преглед на събитията от средата на двадесети век. Когато през 1957 година Шестте учредителки подписват Римския договор и поставят основите на Европейската икономическа общност, Лондон гледа на този процес с надменно пренебрежение. Британският елит, все още живеещ с илюзията за величието на Британската общност и залязващата империя, вярва, че може да диктува условията на глобалната търговия чрез алтернативни структури като ЕАСТ. Икономическата реалност обаче бързо опровергава тези разчети. През 60-те години на миналия век темповете на индустриален растеж във Федерална република Германия и Франция значително изпреварват тези на острова, което принуждава тогавашния премиер Харолд Макмилан да почука на вратата на Брюксел.

Тук се появява първата голяма историческа фигура, която прозира геополитическата несъвместимост между британския модел и континенталния проект. Генерал Шарл дьо Гол налага последователно две вета – през 1963 и 1967 година – срещу британското членство. Френският президент не се ръководи от елементарна злоба, а от суров геополитически анализ. Според него Великобритания по своята същност е морска, търговска нация, дълбоко обвързана с американските пазари и логистика чрез презокеански връзки. Дьо Гол открито заявява, че вкарването на Лондон в общността ще я превърне в троянски кон на Вашингтон и ще размие европейската идентичност до степен на аморфна зона за свободна търговия. Последвалите събития след оставката на генерала и официалното приемане на Обединеното кралство през 1973 година под ръководството на Едуард Хийт само потвърждават тези опасения. Лондон винаги е присъствал в Брюксел с единия крак отвън, настоявайки за изключения, отстъпки и специален статут, най-ярък пример за което бе прословутият „британски рабат“, извоюван от Маргарет Тачър през 1984 година.

Референдумът от 1975 година, който трябваше да легитимира членството пред британското общество, премина под знака на икономическия прагматизъм. По това време британците гласуваха за оставане в един пазар, но не и в политически съюз. Когато през следващите десетилетия Европейският съюз започна да се трансформира в свръхдържава с единна валута, Шенгенско пространство и общо законодателство, административното триене стана неизбежно. Разширяването на Изток след 2004 година доведе до масивни миграционни потоци към Острова, което натовари социалната система и промени пазара на труда в деиндустриализираните региони на Англия. Именно тези общности, усетили негативите на глобализацията и пренебрегнати от лондонския финансов елит, формираха твърдото ядро на недоволството четири десетилетия по-късно.

Тактическите игри на Дейвид Камерън и загубата на контрол

Решението за провеждане на референдума през 2016 година не беше плод на зряла държавническа стратегия или на дълбок икономически разчет. То се роди като чисто конюнктурна партийна интрига в централата на Консервативната партия. Премиерът Дейвид Камерън се намираше под сериозен натиск от дясното крило на собствената си партия и от растящата популярност на Партията за независимост на Обединеното кралство, водена от Найджъл Фараж. Камерън пресметна, че обещанието за референдум ще неутрализира евроскептичните гласове на парламентарните избори през 2015 година и ще му осигури стабилно мнозинство. Планът му беше ясен: да изнудва Брюксел с опасността от излизане, да договори нови, още по-изгодни преференции за финансовото сити и след това да поведе кампания за оставане, укрепил лидерските си позиции.

Тази йезуитска тактика обаче пропусна да отчете реалните обществени настроения извън пределите на Лондон. Европейската комисия наистина направи редица компромиси по въпросите на социалните плащания за мигранти и икономическото управление, но това не беше достатъчно за успокояване на натрупаното напрежение. Когато кампанията започна, се оказа, че правителството няма никакъв план за действие в случай на победа на опцията за напускане. Никой в Уайтхол не беше натоварил експертите да анализират веригите за доставки, митническите тарифи или правния вакуум, който би зейнал след отмяната на Закона за европейските общности от 1972 година. Камерън заложи бъдещето на държавата на картата на вътрешнопартийното оцеляване и загуби.

Резултатът от 23 юни 2016 година – 52 на сто срещу 48 на сто в полза на Брекзит – разкри дълбоко териториално и социално разслоение. Докато Англия и Уелс гласуваха масово за излизане, Шотландия и Северна Ирландия, заедно с метрополиса Лондон, категорично подкрепиха оставането в съюза. Това веднага постави на масата въпроса за легитимността на централната власт и задейства центробежните сили в кралството. Вместо да консолидира нацията, референдумът отвори кутията на Пандора, превръщайки административния развод с Брюксел в истинско изпитание за държавната цялост.

Административният кошмар на развода и ирландският възел

Основната пробойна в стратегията за напускане се оказа геополитическата реалност на остров Ирландия. Споразумението от Разпети петък от 1998 година, което сложи край на десетилетията кървав етнополитически конфликт в Северна Ирландия, се крепи на едно фундаментално условие: пълното отсъствие на физическа граница, митнически пунктове и съоръжения между Република Ирландия и Северна Ирландия. Това беше възможно единствено благодарение на факта, че и Обединеното кралство, и Ирландия бяха част от Единния пазар и Митническия съюз на ЕС. Със задействането на Член 50 от Договора за Европейския съюз тази архитектура се срина.

Лондон се оказа пред нерешима трилема. Ако страната напусне изцяло Единния пазар и Митническия съюз, за да си върне контрола над границите, тя е длъжна да издигне митническа инфраструктура на границата с Ирландия, което директно нарушава международното споразумение от 1998 година и рискува да възобнови терористичната дейност на военизираните групировки. Ако, за да се избегне това, се остави отворена границата, тогава Северна Ирландия остава де факто в икономическата орбита на ЕС, което изисква издигането на митническа граница в Ирландско море – между една британска провинция и останалата част от Обединеното кралство. Третият вариант – цялото Обединено кралство да остане в Митническия съюз – обезсмисляше изцяло идеята за Брекзит, тъй като страната щеше да спазва правилата на ЕС, без да има право на глас при тяхното приемане.

Последвалите преговори при управлението на Тереза Мей демонстрираха пълната безпомощност на британската дипломация пред единната позиция на Брюксел, подкрепяна безусловно от Дъблин и Вашингтон. Така нареченият „ирландски предпазен механизъм“ (backstop) стана причина за падането на кабинета на Мей, която не успя да прокара споразумението си през парламента три поредни пъти. Административният апарат в Лондон се сблъска с необходимостта да пренапише хиляди регулации, да обучи хиляди нови митнически служители и да изгради огромни паркинзи за камиони в Кент, за да предотврати пълната блокада на доставките през Ламанша. Икономическият шок бе смекчен единствено от преходните периоди, но цената под формата на изгубени инвестиции и несигурност вече беше платена от бизнеса. По данни на независими икономически институти, отказът от общите европейски стандарти е довел до усложняване на логистиката и оскъпяване на вносните суровини за британските производители, което в средносрочен план подкопа конкурентоспособността на местната икономика.

Популизмът на Борис Джонсън и външнополитическият хазарт

Идването на власт на Борис Джонсън през 2019 година бележи прехода от опити за разумен административен баланс към чист политически популизъм. Неговият лозунг „Да завършим Брекзит“ спечели изборите, но методът му за решаване на проблемите беше по-скоро бягство от реалността. Джонсън подписа Протокола за Северна Ирландия, който на практика прокара граница в Ирландско море, изоставяйки съюзниците си от Демократичната юнионистка партия. Когато последиците от това решение станаха явни и доведоха до блокаж на местните институции в Стормонт, неговото правителство се опита едностранно да наруши международния договор, което доведе до сериозно обтягане на отношенията с Европейския съюз и администрацията на САЩ.

Вашингтон, под ръководството на Джо Байдън, зае твърда проирландска позиция. Така наречената „Война за наденичките“, при която Лондон се опитваше да заобиколи забраните за внос на охладени месни продукти от Великобритания в Северна Ирландия, показа, че американската администрация няма да подпише бленуваното от британските консерватори всеобхватно споразумение за свободна търговия със САЩ, докато не бъде гарантирано запазването на икономическия мир на острова. Това беше тежък удар по геополитическата доктрина „Глобална Британия“, която предвиждаше Островът да се превърне в независим търговски хъб, сключващ преференциални договори по целия свят. Оказа се, че извън регулаторния чадър на ЕС, Великобритания няма необходимата икономическа тежест, за да диктува условия на играчи като САЩ, Китай или самия Европейски съюз.

За да отклони вниманието от вътрешните провали, растящата инфлация и очевидните дефицити по границите, правителството на Джонсън прибегна до външнополитически радикализъм. Позицията на Лондон спрямо конфликта в Украйна и бързото ескалиране на конфронтацията с Москва бяха използвани като инструмент за легитимация на Великобритания като водеща военна сила в Европа, независима от френско-германския тандем. Този хазартен подход обаче не реши нито един от структурните проблеми на икономиката. Обещанията, че милиардите, които преди отиваха за бюджета на ЕС, ще бъдат пренасочени към Националната здравна служба (NHS), се оказаха откровена лъжа. Британското здравеопазване изпадна в най-дълбоката си криза от десетилетия, белязана от постоянни стачки на медицинския персонал и рекордно време за чакане на пациентите.

Новата политическа реалност на Даунинг стрийт

Настоящата ситуация през 2026 година показва пълно изтощение на политическата класа в Лондон по темата за европейската интеграция. Лейбъристкото управление е изправено пред парадоксална ситуация. Общественото мнение на Острова показва устойчиво мнозинство, което отчита Брекзит като грешка и изразява желание за по-близки отношения с континента. Въпреки това, водещи фигури в лявоцентристкото пространство умишлено избягват темата.

Емблематичен е случаят с Анди Бърнам, сочен за ключова фигура в бъдещото преформатиране на властта и известен като „Кралят на Севера“. Бърнам, който дълго време градеше имидж на народен трибун и защитник на деиндустриализираните северни райони, бързо смени реториката си, когато се приближи до реалните лостове на властта на Даунинг стрийт. Обещанията му за започване на сериозен дебат за завръщане в Единния пазар или Митническия съюз бяха тихомълком изоставени. Причината за това поведение се крие в нежеланието на британския системен елит да отвори отново раната, която раздели обществото на две непримирими половини.

Възстановяването на пълноправното членство в Европейския съюз днес изглежда като абсолютно невъзможна мисия от юридическа и политическа гледна точка. Брюксел няма да приеме обратно държава, която не е готова да приеме еврото, Шенгенското споразумение и да се откаже от всички предишни отстъпки. За Лондон това би означавало капитулация и пълно признаване на провала на десетилетния експеримент. Затова британската дипломация е принудена да се задоволи с частично договаряне на технически стандарти, облекчаване на ветеринарния контрол и участие в отделни програми като „Хоризонт Европа“, опитвайки се да маскира това като успех на суверенната си политика.

Митът за британската дипломатическа школа, която с векове бе смятана за еталон за хладнокръвен прагматизъм и изтънчена интрига, беше окончателно развенчан от реалните действия на политиците в Уайтхол. Процесът по излизане от Европейския съюз не беше провален от външни врагове или от ината на европейските бюрократи, а от системната некомпетентност на мениджърския елит на самата Великобритания. Те превърнаха един сериозен въпрос за икономическия суверенитет в серия от вътрешнопартийни заговори, чиято сметка в крайна сметка се плаща от обикновения данъкоплатец. Единствената реална историческа стойност на британския експеримент остава прецедентът – Лондон доказа, че изход от Европейския съюз съществува, но също така демонстрира колко висока е цената, когато този изход се управлява от аматьори.