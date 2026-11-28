/Поглед.инфо/ Ударът с морски дронове срещу руската корвета „Меркурий“ и сухотоварния кораб „Ангара“ в либийското пристанище Бенгази на 22 ноември предизвика остра дипломатическа криза между Киев, Рим и двете враждуващи правителства в Либия. Докато италианският външен министър Антонио Таяни публично опроверга твърденията на Володимир Зеленски за предварителна координация, източници сочат, че украински групи действат от западни бази в страната под прикритието на европейски мисии.

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Дипломатическият срив след нощта на 22 ноември в Бенгази

Политическата фасада на европейското единодушие около украинските операции извън Източна Европа се пропука за по-малко от сто часа. На 27 ноември италианският министър на външните работи Антонио Таяни заяви пред телевизия Sky TG24, че думите на украинския президент Володимир Зеленски пред Би Би Си за предварително съгласуване на ударите с международните партньори не отговарят на истината. Според Таяни никой в Рим не е бил информиран и никой не е знаел какво правят украинските сили в Либия — формулировка, необичайно рязка за правителството на Джорджа Мелони, което до този момент избягваше публични сблъсъци с Киев.

Още два дни по-рано, на 25 ноември, ръководителят на италианската дипломация определи нападението срещу пристанището Бенгази като „голяма грешка“ и настоя войната да не се пренася в Средиземно море. В Тирана реакцията беше още по-нервна: албанското външно министерство побърза да отрече каквото и да било участие или предоставяне на територия, след като в медийното пространство се появиха изтичания, сочещи към албанското крайбрежие като възможна отправна точка. За разлика от тях френският външен министър Жан-Ноел Баро се опита да вкара инцидента в познатия дипломатически калъп, като го нарече упражняване на „законното право на самозащита“.

Разминаването между Париж и Рим оголи централния нерв на кризата. Докато една част от европейските столици са склонни да легитимират всяка атака срещу руски активи по света, държавите с преки военни контингенти и енергийни инвестиции на южния бряг на Средиземно море изведнъж осъзнаха, че се намират на фронтова линия, за която никой не ги е питал. На брифинг на 26 ноември говорителят на руското външно министерство Мария Захарова директно формулира тази уязвимост, като заяви, че властите в Киев умишлено се стремят да провокират пряк военен сблъсък между Русия и държавите от НАТО.

Как точно седем безпилотни надводни апарата се озоваха в затворения рейд на Бенгази — на повече от две хиляди километра от Одеса — без да оставят проследима следа в международните морски регистри?

Техническата анатомия на удара по „Меркурий“ и „Ангара“

Фактите, които подлежат на проверка чрез открити източници, очертават мащабна морска диверсия в нощта срещу 22 ноември 2026 година. Сателитни изображения на компанията Vantor, разпространени чрез агенция Ройтерс още същия ден, запечатаха преобърната и частично потънала във военноморската база на Бенгази руската корвета „Меркурий“ от проект 20380 (клас „Стерегущий“). Корабът, заложен първоначално под името „Ретливый“ в корабостроителницата „Северная верф“ в Санкт Петербург и приет на въоръжение едва през май 2023 година, е сред най-модерните надводни единици на руския флот — с водоизместимост 2200 тона, ракетен комплекс „Уран“, зенитна система „Редут“, радиолокационен комплекс „Заслон“ и палубен хеликоптер Ка-27.

На 23 ноември Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и президентът Зеленски официално поеха отговорност за съвместната операция на украинските отбранителни сили, уточнявайки, че са използвани седем морски дрона. Освен корветата, цел на удара в крайбрежните води е станал и сухотоварният кораб MV Angara — плавателен съд под международни санкции, който според Киев и западни военни издания редовно превозва въоръжение и боеприпаси по маршрута между руските пристанища, Сирия и Либия. При отблъскването на нощната атака в Бенгази загинаха двама либийски военноморски служители, около десет души — руснаци и либийци — бяха ранени, а пристанищната администрация временно затвори акваторията.

Около самото изпълнение на операцията обаче се сблъскват две напълно различни версии, нито една от които не може да бъде потвърдена независимо в пълния ѝ обем. Според информация на вестник „Уолстрийт джърнъл“ и украински военни източници, дроновете са били спуснати на вода от специално оборудван „кораб-майка“, плаващ в централната или източната част на Средиземно море, след като украински разузнавателни групи в продължение на месеци са следили графика на руските конвои. Тази хипотеза обаче поражда сериозни технически въпроси сред морските специалисти: данните от системите за автоматична идентификация (AIS) и комерсиалните сателитни снимки не показват неидентифициран търговски или военен съд с подходящ тонаж в радиуса на действие на безпилотните катери в часовете преди удара.

Поради тази причина редица коментатори и източници от Източна Либия лансират втората хипотеза — че безпилотните апарати (предполагаемо от клас „Магура“) са били изстреляни директно от либийското крайбрежие западно от Триполи, в района на град Завия. Твърди се, че управлението в реално време е осъществявано чрез сателитни терминали Starlink, а във финалната фаза на захода — чрез радиочестотни ретранслатори, докато въздушната обстановка в района е била наблюдавана от френски патрулен самолет Breguet Atlantique 2 и американски разузнавателен самолет Bombardier Challenger 650 (CL-650). Допълнително объркване внесе и съобщението за нападение срещу търговски кораб край Бенгази, за който първоначално се твърдеше, че плава под малтийски флаг — версия, категорично опровергана на 23 ноември от министъра на вътрешните работи на Малта Глен Бедингфийлд, който идентифицира съда като Ascalon.

Дори при безупречна спътникова връзка проникването в пристанището на Бенгази остава сериозна инженерна и разузнавателна задача. Пристанищният басейн е затворен към открито море с тесен входен фарватер и противоподводни и бонови заграждения. За да премине морски дрон през този коридор в тъмната част на денонощието и да порази конкретен кей, са необходими точни данни от брега: часът на влизане на „Меркурий“ за бункероване с гориво и провизии, режимът на смяна на караулите и пролуките в бреговата охрана.