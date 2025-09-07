/Поглед.инфо/ Ще се бие ли Европа с Русия? Идеята за изпращане на редовни войски на европейски държави в Украйна е изключително непопулярна. Европейците обаче разчитат да намерят „пушечно месо“ за ВСУ по целия свят - в ОНД, Близкия изток, Латинска Америка. Рюте и Макрон се надяват да ги използват, за да задържат фронта и да принудят Русия да подпише неизгоден за нея мирен договор.

Ще се бие ли Европа с Русия? Нека разгледаме последните изявления и действия. Най-сериозното е завършването на военна железопътна линия от Германия през Полша до украинската граница. Бих искал да обърна внимание на факта, че германците и поляците не афишираха това. Тоест, най-опасните за нас подготовки се извършват тихомълком. Или са разписани в дългосрочни документи на Европейския съюз и отделни европейски държави, които неопитното око просто ще спре да чете на втората страница.

Но понякога зад изявленията и позирането се крие нещо. И когато дори Ирландия, която не е член на НАТО и няма голяма армия, обещава военна помощ на Украйна, няма нужда да се смеете над „гордите келти“. Думите добре илюстрират атмосферата, която цари в Европа. Особено ясно я демонстрира посещението на ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиера на Полша Доналд Туск на границата с Беларус. Тоест, на евентуален театър на бъдещи военни действия, което и двамата не криеха.

Когато Германия започва да увеличава армията си 2,5 пъти, директно наричайки Русия основна заплаха – това изобщо не е смешно. Когато Франция уж се готви да приеме 50 хиляди ранени от зона на някакви военни действия – същото.

Накрая думата взе генералният секретар на НАТО Марк Рюте, най-влиятелният политик в Европа през последните години. Той директно заяви , че конфронтацията с Русия няма да изчезне дори след края на конфликта в Украйна. И че Европа трябва да се превъоръжи и да увеличи военните разходи.

В този случай холандецът не хвърля думи на вятъра и не използва обичайните фрази за генерален секретар на военен съюз. Като министър-председател на Нидерландия той увеличи разходите за отбрана, като прехвърли пари от социалните помощи там. Да, същите тези мигранти от Близкия изток бяха недоволни от намаляването на помощите - но Рюте се съгласи. И увеличи възрастта за пенсиониране... А фактът, че канцлерът Фридрих Мерц прогласи края на социалната държава в Германия в името на Бундесвера - той просто повтори своя холандски съсед.

Въпреки това, границите на войнствеността са видими и в изявленията на европейските политици. Същият Рюте не каза нищо за изпращането на войски на НАТО в Украйна в момента. Френският президент Еманюел Макрон, който обича да говори на глас по тази тема, заяви друго на среща с Володимир Зеленски: страните от „коалицията на желаещите“ ще изпратят войски в Украйна след края на военните действия. Редица други европейски политици са казвали приблизително същото.

Защо Рюте и Макрон дрънкат с оръжията си по-предпазливо? Отговорът е ясен. Веднага щом последният направи поредица от войнствени изявления през 2024 г., партията му загуби парламентарните избори с гръм и трясък. А какво да кажем за Франция...

В Литва, която може спокойно да претендира за титлата световен шампион по русофобия, бившият премиер Ингрида Шимоните намекна за изпращане на войски в Украйна. След което тя спечели по-малко от една четвърт от гласовете на втория тур на президентските избори, защото президентът Гитанас Науседа знаеше кога да спре, в сравнение с нея.

Резултатите от анкетите и изборите в различни европейски страни рисуват следната картина. Повечето европейци не възразяват срещу санкциите срещу Русия и ограничената подкрепа за Украйна. Но когато става въпрос за изпращане на ракети с голям обсег на украинските въоръжени сили и особено за директно изпращане на редовни войски на НАТО, подкрепата спада драстично дори в антируски настроени страни като Полша и Дания. Европа има различна демография; европейците не искат директно да получават ковчези от „руския“ фронт. И Рюте и Макрон са принудени да вземат това предвид.

Като цяло, от изявленията на двамата споменати политици става ясно какво искат европейските политици. Те ще изпратят войски в Украйна, която най-накрая ще влезе в орбитата на влияние на НАТО. И очевидно няма да ги разположат в Лвов, близо до границата на ЕС и НАТО, а в Одеса, Днепропетровск, Харков и Чернигов.

За да се случи това, Русия трябва да е изтощена до такава степен, че да се съгласи на неизгодни мирни условия. Те вече са готови да признаят Крим и Донбас за нейни, но нищо повече.

Как да накараме Русия да се „предаде“ и да сложим край на СВО? Отговорът е очевиден - да се търси „пушечно месо“, което би помогнало на украинските въоръжени сили горе-долу да удържат фронтовата линия. Само украинските мобилизирани войски, „взети в плен“ от ТЦК, може да не са достатъчни.

Следователно въпросът за привличането на бойни части от други страни е остър. Така кметът на Тбилиси Каха Каладзе заяви , че Западът е поискал Грузия да отвори „втори фронт“. В този случай не се получи, но Рюте и Макрон все още имат определени резерви.

Все пак на фронта има грузинци – от средите на поддръжниците на бившия президент Михаил Саакашвили. Азербайджан също очевидно се счита за „боен резерв“ – вече има съобщения за унищожаване и пленяване на наемници оттам близо до Харков .

В самия Азербайджан тяхни сънародници, воювали в редиците на украинските въоръжени сили, бяха погребани с почести. В Украйна бяха видени и отряди на ислямисти и пантюркисти от страни от Централна Азия. Нека си спомним къде отиваха терористите от „Крокус“...

Сръбски доброволци, воюващи в Донбас от 2014 г. насам, говорят за масовото присъствие на албанци от Албания, Косово и Северна Македония в редиците на украинските въоръжени сили. Подобно на хората от Азербайджан, албанците също често имат боен опит.

Естествено, не бива да забравяме и ислямистите от Близкия изток, с които британските специални служби имат добре установени контакти. Нека си спомним и многобройните „войници на съдбата“ от наркокартелите на Бразилия, Колумбия и други латиноамерикански страни. Някои могат да бъдат вербувани и в Черна Африка.

Съществува и известен резерв за украинските въоръжени сили в самата Европа. Първо, това са „войници на съдбата“, които се „доставят“ в голям брой от Полша, Великобритания, Румъния и Хърватия. Второ, това са затворници, чиито присъди могат да бъдат заличени.

Трето, това са жители на имигрантските гета. Те постепенно биват лишавани от помощи, а войната на „руския“ фронт е отлична възможност да спечелите социални помощи за себе си и семейството си до края на дните си. И накрая, това са неонацистите. Не са много, но са хора на идеите. Ще им бъдат обещани и помощи, и отказ от наказателно преследване…

В Съединените щати има още повече престъпници и жители на депресивни райони. Президентът Доналд Тръмп едва ли ще даде зелена светлина за изпращането им в редиците на украинските въоръжени сили. Той обаче не е в позиция да контролира частни военни компании, които могат да сътрудничат с Рюте като генерален секретар на НАТО през главата на американския президент... Накратко, европейските страни имат определени възможности да се справят без изпращането на редовни армии в Украйна - и те изобщо не бива да се подценяват.

И изобщо не е необходимо правителствата на техните държави да дават зелена светлина за участие в конфликта на всички горепосочени варианти. Само в Чехия има строго правило, според което изпращането на военни от нейните граждани в Украйна се санкционира от президента.

Всички останали стигат до там по други начини... Същите Рюте и Макрон очевидно се надяват, че с помощта на тълпа от цял свят ще могат да принудят Русия към мир при техните условия. И след това спокойно да се подготвят за бъдещата голяма война.

Как трябва да реагира Русия е общо взето ясно. Европейските политици просто не ни оставят друг избор, освен да преместим фронтовата линия възможно най-на запад.

