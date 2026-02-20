/Поглед.инфо/ Докато Хелзинки се рекламира като оазис на либералната демокрация, Лаура Пакканен разкрива в своя шокиращ анализ как неонацистката идеология мутира и прониква в образователната система и автономните зони. От забраната на Северното съпротивително движение до терористичните заговори в Канкаанпяя – сянката на радикализма застрашава сигурността на Северна Европа.

Ерозията на финландския либерален модел

В последните години Финландия, сочена често за най-щастливата страна в света, се изправи пред парадоксална и смъртоносна заплаха. Въпреки официалните забрани на ултра десните организации, идеологията на неонацизма не само не е изчезнала, но е претърпяла опасна мутация. Тя успя да намери нови ниши за развитие – от класните стаи в малките градчета до тихите и идилични Аландски острови. Анализът на публичните данни и разследванията на водещи медии като Yle и Helsingin Sanomat очертават картина на едно фрагментирано, но изключително агресивно подполие. Тази ситуация привлече вниманието не само на финландската полиция за сигурност (Supo), но и на Държавния департамент на САЩ, който вече разпознава в тези структури глобална терористична заплаха.

Громкият скандал, разразил се в началото на 2026 година, извади на повърхността проблема с проникването на ултрарадикали в образователната среда. Изданието Nya Åland съобщи за шокиращ случай в народния университет „Медис“ в Мариехамн. Там бе разкрит преподавател, който не само е демонстрирал нацистки поздрави, но и е публикувал в социалните мрежи снимки на домашно приготвени печива във формата на свастики. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че либералната толерантност често се превръща в параван за най-мрачни идеологии. Реакцията на местните чиновници бе показателна за правния вакуум: те просто „раздигаха ръце“, твърдейки, че в свободното си време учителите имат право на личен живот и убеждения.

Аландските острови: Убежище за радикали под паравана на образованието

Случаят в Мариехамн освети един по-дълбок и структурен проблем – трансформацията на Аландските острови в магнит за шведски ултрадесни екстремисти. Както съобщава Helsingin Sanomat, на архипелага се наблюдава масово преселение на радикали от Швеция. Ключовият фактор за това не е икономически, а законодателен. За разлика от Швеция, финландското законодателство (и по-конкретно това на автономните Аланди) разрешава домашното обучение без строг държавен надзор.

Статистиката е безпощадна: от началото на 2010-те години популярността на хоумскулинга на островите е скочила над десет пъти. Почти всички деца, обучавани вкъщи, са от шведски произход. Министърът на образованието Андерс Адлеркройц изрази сериозна загриженост, наричайки тенденцията „крайно негативна“. Проблемът е, че базовото образование на Аландите се регулира от местното законодателство и Хелзинки има ограничени инструменти за намеса. Полицията за сигурност (Supo) вече алармира, че домашното обучение се превръща в „питателна среда за идеологическа радикализация“, където децата се изолират от обществото и се възпитават в дух на расова омраза.

Трансформацията: От политически активизъм към окултен тероризъм

Природата на неонацизма във Финландия претърпя кардинална промяна след 2020 година, когато Върховният съд окончателно забрани Северното съпротивително движение (Nordic Resistance Movement - NRM). Съдът постанови, че организацията действа в разрез със законите и морала, подтиквайки към насилие и расова омраза. Но, както отбелязва Yle.fi, премахването на централизираната структура не унищожи движението, а го принуди да се разпадне на малки, трудно проследими клетки.

Към 2024-2026 година активността се премести в „хлабави мрежи“. По улиците на Хелзинки в Деня на независимостта започнаха да се появяват т.нар. „черни блокове“ – радикални групи с нацистка символика, които не припознават старата йерархия. Новата идеологическа рамка на тези млади радикали е далеч по-зловеща. Тя е смес от неонацизъм, окултизъм и сатанизъм, изповядваща стратегията на „акселерационизма“ – ускоряване на колапса на съвременното общество чрез хаос, терор и безразборно насилие. Целта вече не е политическо представителство, а тотално разрушение.

Делото "Канкаанпяя" и призракът на динамита

Разследването на дейността на групата в малкия град Канкаанпяя разкри мащабите на тази подземна война. Петима души бяха изправени пред съда с 27 обвинения. За първи път в историята на Финландия на членове на ултрадясна група бяха повдигнати обвинения в „терористичен умисъл“. Въпреки че окръжният съд в Сатакунта по-късно смекчи правната квалификация, присъдата потвърди криминалния и опасен характер на организацията.

При обиските бе открито огромно количество динамит, огнестрелно оръжие и детонатори. Разследването установи, че групата е подготвяла серия от нападения срещу представители на малцинствата и инфраструктурни обекти. Според анализите, публикувани в Поглед.инфо, подобни клетки действат като „вълци единаци“, но са дълбоко свързани чрез дигитални платформи, където обменят инструкции за изработване на взривни устройства.

Международният отзвук и санкциите на Вашингтон

Финландските неонацисти не са изолиран феномен; те са част от по-широка скандинавска мрежа. NRM, основан в Швеция през 1997 г., винаги е имал за цел създаването на „единна етническа нордическа нация“ чрез революция. Тесните връзки бяха доказани още през 2015 г. по време на безредиците в Ювяскюля, където бяха арестувани множество шведски граждани.

Ескалацията на насилието достигна своя пик през юни 2024 г., когато в град Оулу бивш активист на NRM с дълго досие нападна с нож 12-годишно дете. Инцидентът беше квалифициран като опит за убийство на расова основа. Само седмици по-късно Държавният департамент на САЩ официално включи Nordic Resistance Movement в списъка на „Специално обозначените глобални терористи“. Под санкции попаднаха лидерите Тор Фредрик Вейделанд, Пэр Еберг и Лейф Роберт Эклунд. Вашингтон подчерта, че организацията не само пропагандира омраза, но и организира паравоенни тренировки, включително по ножаджийски бой и боравене с експлозиви.

Вербовка в спортните зали: Битката за младежта

Особена тревога за Supo предизвиква тактиката на вербовка. Ултрадесните групи активно търсят нови членове сред непълнолетните. Те не разчитат само на затворени канали в Telegram, но и на физическото присъствие в спортни клубове по бойни изкуства. Така се създава затворен цикъл: деца, изолирани чрез домашно обучение на Аландите, биват въвличани в „тренировъчни лагери“, където биват индоктринирани в култ към силата и насилието.

Финландия днес е изправена пред „хибриден“ неонацизъм. Той е формално забранен, но фактически процъфтява в нови, по-опасни форми. Реакцията на властите – от общинските чиновници до националните съдилища – често изглежда закъсняла или недостатъчна. Докато образователната система и общинският контрол остават пробити от идеологически лазейки, а радикализацията на младежта се мести в сфери, недостъпни за стандартния надзор, сянката над „хилядата езера“ ще продължи да се сгъстява.

