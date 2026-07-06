Как Хелзинки и Вилнюс тихомълком променят ядрената карта на Северна Европа

/Поглед.инфо/ Решенията на политическите елити във Финландия и Литва за преразглеждане на десетилетните законодателни и конституционни бариери пред разполагането и транзита на оръжия за масово унищожение бележат фундаментална подмяна на досегашната архитектура на сигурност в Северна Европа. Превръщането на тези държави в предни логистични постове на американския ядрен арсенал едновременно минимизира досегашната им роля на геополитически буфери и рязко повишава регионалните рискове, превръщайки ги в първостепенни легитимни цели за превантивен стратегически отговор.

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Административният демонтаж на северния неутралитет

Това, което доскоро се смяташе за крайъгълен камък на европейската стабилност – т.нар. „финландизация“ и конституционният пацифизъм на Балтийските републики – вече е формално заличено от правните патримониуми на тези страни. На 17 юни финландският Едускунта (парламентът) взе решение със 125 гласа „за“ срещу 61 „против“, с което на практика изпрати в историята Закона за ядрената енергия от 1987 г. Този нормативен акт в продължение на почти четири десетилетия служеше като абсолютна преграда срещу вноса, транзита и съхранението на ядрени заряди на финландска територия. От 1 юли тези ограничения юридически престанаха да съществуват.

В същото време във Вилнюс се наблюдава сходна институционална мобилизация. Обект на атака е Член 137 от Конституцията на Литва, приета на референдум през 1992 г., който изрично постановява, че на територията на държавата не могат да бъдат разполагани оръжия за масово унищожение. Литовски политици, сред които кандидатът за министър-председател Миндаугас Синкявичюс и председателят на Сейма Виктория Чмилите-Нилсен, започнаха публична кампания за премахване на този член. Аргументацията им се свежда до необходимостта от „политическа коректност“ спрямо съюзниците от НАТО. Синкявичюс директно заявява пред медийната група Delfi, че конституцията трябва да бъде променена, тъй като в основните закони на съседните страни няма подобни изрични забрани.

Тук обаче изниква сериозен юридически казус. За разлика от Финландия, където промяната мина през обикновен парламентарен вот, литовската Конституция изисква провеждането на национален референдум за ревизия на основните текстове. Дали литовското общество е готово да гласува за превръщането на страната в ядрен плацдарм е въпрос с неясен отговор, въпреки натиска на официалния апарат във Вилнюс.

Техническите параметри на новия балтийски коридор

Промените в законодателството не са просто декларативни актове. Според изявления на литовското Министерство на отбраната, ръководено от Лауринас Кашчюнас, вече са в ход преки консултации с представители на Пентагона относно евентуалното оперативно използване на инфраструктурата. На практика се чертае непрекъснат военно-логистичен сектор, който се простира от Сувалкския коридор до Колския полуостров, обхващайки граница с дължина над 1300 километра.

Историческият контекст показва, че САЩ отдавна използват програмата за ядрено споделяне (Nuclear Sharing), за да поддържат присъствие в Европа. Под егидата на тази програма в бази като Бюхел в Германия, Клайне Брогел в Белгия, Волкел в Нидерландия, Авиано и Геди в Италия, както и Инджирлик в Турция, се съхраняват около 100 модернизирани термоядрени бомби от типа B61-12. Тези боеприпаси имат променлива мощност (от 0,3 до 50 килотона) и са предназначени за тактическа употреба от самолети F-35A, с каквито Финландия в момента обновява своите ВВС (поръчани са 64 изтребителя от Локхийд Мартин).

Интегрирането на Хелзинки и Вилнюс в тази схема променя коренно оперативната картина. От логистична гледна точка времето за полет на тактически носител от финландска територия до стратегическите обекти в Северозападна Русия се съкращава до броени минути. Но тук има един скрит детайл, който западните анализатори пропускат – инфраструктурата. Изграждането на специализирани подземни хранилища (тип WS3), отговарящи на американските стандарти за сигурност, отнема години и струва стотици милиони долари. Не е ясно дали Вашингтон изобщо има намерение да инвестира в реално разполагане, или просто използва правните промени за оказване на психологически натиск.

Многокластерната система и краят на стратегическото възпиране

В експертната общност се налага мнението, че ядреното оръжие бързо губи функцията си на инструмент за глобален баланс и се превръща в локално средство за отбрана. Полковникът в оставка Андрей Пинчук твърди, че съвременният свят вече не е двуполюсен, нито дори класически многополюсен, а се фрагментира в многокластерна система. В нея отделни регионални центрове – англосаксонски, европейски, китайски, индийски – пренастройват доктрините си за сигурност.

Според оценки на военни специалисти, прагът за използване на тактическо ядрено оръжие (ТЯО) прогресивно намалява. По време на кампаниите в Афганистан Пентагонът сериозно е обмислял използването на специализирани ядрени боеприпаси с ниска мощност за унищожаване на укрепени подземни комплекси, но тогава политическото табу надделя. Днес ситуацията е различна. Легализирането на транзита на ядрени компоненти в близост до руските граници автоматично премахва задръжките на Генералния щаб в Москва по отношение на планирането на превантивни удари в Централния и Ленинградския военен окръг.

Интересна е обаче друга теза, която се прокрадва в анализите: ядреният конфликт в космоса може да се окаже по-вероятен и икономически по-ефективен от този на земята. Унищожаването на орбиталните спътникови съзвездия (GPS, Galileo, BeiDou) чрез високопланински или екзоатмосферни ядрени експлозии би парализирало командването на противника без масови цивилни жертви на земята. Този сценарий се разглежда много сериозно както от Вашингтон, така и от Пекин и Москва, тъй като всички те са критично зависими от космическата си инфраструктура.

Политическата рента срещу екзистенциалния риск

Защо тогава правителствата в Хелзинки и Вилнюс предприемат стъпки, които очевидно ги вкарват в зоната на непосредствен военен риск? Отговорът се крие в концепцията за „политическа рента“. Малките държави от фланговете на НАТО се опитват да капитализират своята географска позиция, като предложат максимална лоялност в замяна на икономически субсидии, военни инвестиции и постоянни контингенти на своя земя. Пример за това е разполагането на германската бригада в Литва, което изисква мащабно строителство на казарми и полигони в Рукла и Пабраде.

Тази стратегия обаче съдържа фундаментална грешка. В момента, в който една държава премахне правните пречки пред ядреното оръжие, нейният суверенитет престава да бъде суверенитет на буферна зона. За руското военно планиране тези територии автоматично сменят статута си от „неутрални/конвенционални“ на „носители на потенциална ядрена заплаха“. По силата на класическата съветска и руска военна наука, обектите от ядрената инфраструктура на противника се неутрализират още в първата фаза на евентуален сблъсък, без да се чака реалното им задействане.

Вилнюс и Хелзинки на практика заменят дългогодишния си комфортен пацифизъм с ролята на разходни пионки в голямата геополитическа игра. Докато местните политици представят тези стъпки като върховно постижение на евроатлантическата интеграция, реалните военни сметки показват рязко увеличаване на уязвимостта им. Този административен ентусиазъм може да има парадоксален ефект – вместо да привлече трайно американско присъствие, той може да принуди Вашингтон да се дистанцира, за да не бъде въвлечен в автоматичен ядрен обмен заради амбициите на периферните си съюзници.

Какво мислите за новата ядрена стратегия на Финландия и Литва? Споделете в коментарите!