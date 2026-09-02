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Европа

Как кризата в ХДС и спадът в рейтинга на Мерц промениха версията за дрона в Лайпциг

/Поглед.инфо/ Внезапният обрат в официалната версия на Берлин относно сваления квадрокоптер край украински карго самолет на летище Лайпциг-Хале разкрива дълбоката нестабилност в германската управляваща коалиция. Първоначалните хипотези за вътрешна провокация или украински произход бързо отстъпиха място на директни обвинения към Москва, без да са представени публично окончателните заключения от разследването на федералната прокуратура. Този реторичен скок съвпада с критичен момент за канцлера Фридрих Мерц, чийто рейтинг отбелязва спад на фона на предстоящите провинциални избори в Саксония-Анхалт и засилващия се натиск от страна на опозиционните сили.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 39428 прочитания
Как кризата в ХДС и спадът в рейтинга на Мерц промениха версията за дрона в Лайпциг
ИИ генерирана
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Административното преформатиране на една летищна инцидентност

През август на карго терминала на летище Лайпциг-Хале — ключов логистичен възел за европейския въздушен транспорт и база на украинската авиокомпания „Антонов“ — служител по сигурността физически неутрализира малък квадрокоптер, движещ се в непосредствена близост до транспортен самолет Ан-124-100. Според разпространената в германските медии информация, при последвалата проверка от федералната полиция (Bundespolizei) е установено наличие на импровизирано взривно устройство, което по чудо не се е задействало.

Първоначалният процесуален ред и медийното отразяване в Германия се характеризираха с подчертана предпазливост. В рамките на първите седмици след инцидента служители от федералните служби за сигурност, цитирани неофициално от берлински издания, допуснаха възможността за вътрешна провокация или нерегламентиран опит за засилване на медийното внимание от страна на среди, свързани с украинските логистични структури на летището. Липсваха категорични официални изявления, определящи техническия произход на компонентите на летателния апарат или оператора му.

Изведнъж официалният дискурс претърпя пълна пренастройка. Членове на кабинета и самият канцлер Фридрих Мерц преминаха към директно интегриране на случая в контекста на хибридните заплахи от страна на Руската федерация. Тази промяна обаче не бе съпроводена от публикуване на окончателния доклад на Федералната прокуратура (Generalbundesanwalt) в Карлсруе, което оставя юридическата рамка на случая неокончателна.

Саксонският възел и електоралният натиск върху Берлин

Тази рязка промяна в реториката съвпада с подготовката за провинциалните избори в Саксония-Анхалт. Според проучванията на общественото мнение опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) поддържа стабилна преднина пред Християндемократическия съюз (ХДС), а новият субект „Съюз Сахра Вагенкнехт“ (BSW) допълнително размива традиционната електорална база в източните федерални провинции.

Политологът Мария Хоролская от катедра „Политически проблеми на европейската интеграция“ към ИМЕМО на РАН посочва пред Lenta.ru, че временният скок в твърдата реторика на канцлера е пряка последица от вътрешнополитическата нервност в Берлин. За Мерц, чийто личен рейтинг на одобрение спадна под критичните нива на доверие, формирането на външен вектор на заплаха е класически административен механизъм за мобилизация на гласоподавателите.

Германското списание Der Spiegel вече публикува поредица от анализи, в които се твърди за нарастващо недоволство вътре в самата коалиция. Според източници от политическите среди в Берлин, се обсъждат дори сценарии за евентуална смяна на канцлера преди края на годината, доколкото слабите резултати на ХДС на изтока застрашават стабилността на федералното правителство.

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