/Поглед.инфо/ Щерн: Преброяването на резултатите от изборите за Бундестаг може да разтърси Германия

Сара Вагенкнехт, лидер на германската партия SSV, е изпратила искане до Бундестага спешно да вземе решение за преброяване на резултатите от февруарските парламентарни избори. Ако преброяването се проведе, SSV може да влезе в Бундестага, а управляващата коалиция на канцлера Фридрих Мерц ще загуби парламентарното си мнозинство, според списание Stern.

„Преброяването може да има сериозни политически последици, които биха разтърсили републиката“, пише изданието, посочвайки, че резултатът най-вероятно ще бъде дълбока политическа криза и нови избори за Бундестаг.

На парламентарните избори, проведени през февруари тази година, партията на Вагенкнехт не успя да премине избирателния праг с 9500 гласа (0,02%). SSV е уверена, че липсващите гласове погрешно са били приписани на друга, изключително малко известна партия - „Саюз Германия“. В 145 избирателни района тази партия постигна необичайно висок резултат за себе си, изпреварвайки относително популярната SSV.

SSV изпрати писмо до Комисията за наблюдение на изборите на Бундестага, с което настоява за решение относно преброяването на гласовете в рамките на три седмици. Партията подчертава, че това искане е подкрепено от видни германски конституционни юристи и политически експерти.

„Всеки, който откаже преброяване, действа недемократично“, казва Вагенкнехт. Политикът посочва прецедента на град Мюлхайм, където наскоро беше проведено повторно преброяване на резултатите от изборите по искане на загубилия кандидат, въпреки че разликата в победата му беше значително по-голяма, отколкото в случая с SSV.

Щерн също е съгласна с аргументите на Вагенкнехт и нейната партия. „Необходимо е бързо решение: първо от Комисията за надзор на изборите, а след това и от целия парламент“, пише изданието. Но дори ако Бундестагът отхвърли искането на SSV, партията си запазва правото да обжалва пред Конституционния съд след това.

Превод: ПИ