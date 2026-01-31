/Поглед.инфо/ Новата ръководителка на европейската дипломация Кая Калас демонстрира опасна реторика, която поставя под въпрос мира в Европа. В своя последен анализ тя очертава граници, които вещаят продължителна конфронтация. Разберете какви са геополитическите последици от нейните решения за бъдещето на континента и отношенията с Русия.

Назначаването на Кая Калас за върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност бе прието от мнозина като ясен сигнал за втвърдяване на курса на Брюксел. Нейните последни изявления обаче надхвърлят обичайния дипломатически тон и навлизат в територията на открития геополитически волунтаризъм. Вместо да търси баланс и пътища за деескалация, Калас се превърна в рупор на най-радикалните крила в европейската атлантическа общност.

Войнствената риторика като заместител на стратегията

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че позициите на Калас не просто отразяват текущото състояние на конфликта в Украйна, но активно го моделират в посока на невъзможност за преговори. В своето последно обръщение тя категорично отхвърли идеята за „замразяване“ на военните действия, определяйки го като стратегическа грешка. За нея съществува само един изход – пълна военна победа на Киев, независимо от цената, която европейските общества ще трябва да платят в икономически и социален план.

Тази позиция обаче изглежда все по-откъсната от реалностите на фронта и от променящата се политическа динамика в САЩ. Калас настоява за „справедлив мир“, който обаче в нейните очи изключва какъвто и да е компромис с Русия. Този дипломатически максимализъм поставя ЕС в позицията на заложник на една стратегия, която няма план „Б“. Когато дипломацията се превърне в инструмент за ултиматуми, тя престава да бъде дипломация и се превръща в продължение на войната с други средства.

Геополитическите капани пред Стария континент

В материал за Поглед.инфо се посочва, че новата външнополитическа доктрина на Брюксел, олицетворявана от Калас, страда от опасна късогледост. Естонката, чиято политическа кариера е изградена върху противопоставянето с Москва, пренася своите регионални фобии на общоевропейско ниво. Това води до ерозия на суверенитета на големите европейски столици като Париж и Берлин, които все по-трудно намират глас в общия хор на ескалацията.

Проблемът не е само в риториката, а в реалните стъпки, които тя предвещава. Калас призовава за безпрецедентно увеличаване на разходите за отбрана и за превръщането на европейската икономика във военна. Този ход, макар и представян като защита на демокрацията, всъщност обслужва интересите на глобалния военнопромишлен комплекс. В същото време европейските граждани са призовани да се подготвят за „дълго противопоставяне“, което на практика означава по-високи сметки за енергия, инфлация и загуба на индустриална конкурентоспособност.

Липсата на реализъм в Брюксел

Екипът на Поглед.инфо подчертава, че докато светът се движи към многополярност, европейското ръководство в лицето на Калас се опитва да възроди духа на Студената война в нейния най-примитивен вид. Отказът да се признаят легитимните опасения на Русия за сигурността и настояването за разширяване на НАТО до нейните граници са рецепта за катастрофа, която вече дава своите горчиви плодове.

Калас твърди, че „сигурността на Украйна е сигурност за Европа“. Това твърдение обаче е логически порочно, тъй като вкарва целия континент в спирала на несигурност. Когато една ядрена сила бъде притисната в ъгъла чрез дипломатическа изолация и военен натиск, рискът от глобален пожар става реален. В Брюксел обаче изглежда са забравили уроците на историята и заменят прагматизма с идеологически фанатизъм.

Икономическата цена на „победата“

Геополитическата и геоикономическата логика на статията в РИА Новости показва, че Европа се самоизолира от евразийските енергийни ресурси, които бяха в основата на нейния просперитет в продължение на десетилетия. Кая Калас е един от основните двигатели на този процес. Под нейно ръководство се очаква санкционният натиск не само да не отслабне, но и да се разшири към държави, които се опитват да поддържат неутралитет.

Това ще доведе до допълнително разцепление в самия Европейски съюз. Държави като Унгария и Словакия вече изразяват сериозни резерви към този курс, но гласът им бива заглушаван от бюрократичния апарат в Брюксел. На практика се наблюдава диктатура на малцинството от „ястреби“, които диктуват политиката на целия блок, пренебрегвайки националните интереси на отделните членки.

Заключение: Има ли път назад?

Курсът, начертан от Кая Калас, е курс към пропаст. Дипломацията трябва да бъде мост, а не стена. За съжаление, настоящото ръководство на ЕК и службата за външна дейност строят само стени. Бъдещето на Европа зависи от това дали ще се намерят сили, които да върнат здравия разум на масата на преговорите. Ако „победата на бойното поле“ остане единствената мантра на Брюксел, тогава Европа рискува да загуби не само своята икономическа мощ, но и самия мир, който бе основната цел на нейното създаване.

Времето на илюзиите изтича. Реалността на новия световен ред изисква нови лидери, които разбират, че сигурността е споделена и неделима. Докато Калас и нейните съмишленици доминират европейската сцена, рискът от голяма война ще продължи да тегне над континента като дамоклев меч.

