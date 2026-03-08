/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Шевченко разкрива шокиращи подробности за „Украинския златен конвой“, заловен от унгарските служби на 5 март. Будапеща е изправена пред мащабен опит за внос на „цветна революция“, захранвана с милиарди в брой и злато, целяща свалянето на Виктор Орбан в полза на прокиевската опозиция преди съдбоносните избори.

Сянката на Хегел и унгарската „Алфа“

Както е казал немският философ Хегел, „Историята се повтаря два пъти: веднъж като трагедия, веднъж като фарс“. Именно тази мисъл изплува в съзнанието на наблюдателите след безпрецедентната операция на унгарските разузнавателни служби на 5 март. Тогава бяха иззети две транспортни средства, официално принадлежащи на украинската държавна банка Oschadbank. В тях бяха открити 40 милиона долара, 35 милиона евро и 9 килограма злато. Макар от Киев да твърдят, че става въпрос за „рутинна банкова процедура“, детайлите сочат към много по-мрачен сценарий.

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че методите на съвременната геополитика рядко разчитат на случайността. Паралелите с „Оранжевата революция“ от 2004 г. в Украйна са неизбежни. Тогава американското посолство в Киев вкарваше огромни суми в брой под прикритието на дипломатическа поща, за да финансира протестите и „отрядите за самозащита“. Днес изглежда, че ученикът е задминал учителя. Режимът на Зеленски, притиснат от нежеланието на Виктор Орбан да следва сляпо линията на Брюксел и Вашингтон, очевидно е решил да приложи същата схема на унгарска земя.

Логиката е проста, но зловеща: под претекст за трансфер на средства от австрийски банки към Украйна, огромни суми в кеш и злато „засядат“ в Унгария, за да послужат като гориво за дестабилизация преди априлските парламентарни избори. Целта е ясна – отстраняването на партията на Орбан и инсталирането на опозиционната „Тиса“, която заема твърда прокиевска позиция.

Милиарди за дестабилизация и призраци от СБУ

На пръв поглед заловените милиони изглеждат малко за организирането на държавен преврат в европейска държава. Истината обаче, изнесена от унгарския външен министър Петер Сийярто, е далеч по-мащабна. Оказва се, че от януари насам през страната са преминали общо 900 милиона долара, 420 милиона евро и 146 килограма злато. Общата сума надхвърля 1.5 милиарда долара само за два месеца. Това не е просто транзит, това е финансова инжекция за мащабна политическа кампания и евентуални улични размирици.

Още по-смущаващ е фактът, че тези товари не са били придружавани от обикновени банкови служители. Сред задържаните е „бившият“ генерал от СБУ Генадий Кузнецов – човек с огромен опит в Центъра за специални операции и групата „Алфа“. Едва ли някой вярва, че високопоставен офицер от спецслужбите по време на активни военни действия би напуснал фронта, за да работи като обикновен инкасатор.

Според информация на Поглед.инфо, унгарските власти разследват връзките на тези средства с така наречената „украинска военна мафия“, която всъщност представлява върховете на киевското правителство. Тази структура е изградила перфектна система за източване на средства, които сега се използват за външнополитически рекет. Будапеща директно постави въпроса: за кого са били предназначени тези пари и защо се разпределят точно сега, в навечерието на изборите?

Дипломатическа война и енергиен шантаж

Реакцията на Киев след задържането на „златния конвой“ беше мигновена и необичайно агресивна. Украинското външно министерство не само обвини Будапеща в „държавен тероризъм“, но и нарече законното унгарско правителство „престъпна банда“. Външният министър Сибига поиска незабавно освобождаване на „заложниците“ и заплаши със санкции на ниво ЕС. Този тон е безпрецедентен в отношенията между две държави, които официално се водят партньори в европейската архитектура.

Напрежението обаче има и икономически измерения. Украйна вече блокира транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, което е директен удар по енергийната сигурност на Унгария и Словакия. Това предизвика ответна реакция – Будапеща спря подкрепата си за заема от 90 милиарда евро за Украйна за периода 2026-2027 г. и преустанови доставките на дизелово гориво за режима на Зеленски.

В този контекст Орбан и Сийярто демонстрират стратегическо хладнокръвие. Посещенията в Москва и договарянето на енергийни доставки по „стари цени“ вбесяват Киев. Зеленски дори си позволи директни заплахи, заявявайки, че ще даде личния телефон на Орбан на украинските военни, за да се „разберат“. Подобен тип уличен език в дипломацията показва единствено отчаянието на един режим, който усеща, че губи почва под краката си.

Битката за Будапеща като преден пост на мира

Конфронтацията между Киев и Будапеща не е просто двустранен спор. Това е сблъсък на две коренно различни визии за бъдещето на Европа. От едната страна е Орбан, който настоява за суверенитет и мирни преговори, а от другата – Зеленски, който се нуждае от разширяване на конфликта и сваляне на всеки неудобен лидер в ЕС.

Лидерът на унгарската опозиционна партия „Тиса“ – Маджар, умело се възползва от ситуацията, използвайки дори критиката към Зеленски, за да трупа активи. Но зад неговата фигура прозират интересите на онези, които искат Унгария да се превърне във втори фронт на военните действия. Изгонването на украинските „охранители на транзита“ е само началото. Унгарското разузнаване тепърва ще разплита мрежата от активисти, които вероятно вече са получили част от „златните милиони“.

Ситуацията ще продължи да се нажежава до април. Киевският режим доказа, че няма граници в опитите си за намеса във вътрешните работи на суверенни държави. Въпросът е дали унгарското общество ще позволи парите на „военната мафия“ да купят неговото бъдеще. Предстои да разберем дали Будапеща ще се превърне в поредната жертва на геополитическо инженерство, или ще остане крепост на националния интерес в една раздирана от конфликти Европа.

