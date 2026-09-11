/Поглед.инфо/ Френското министерство на външните работи активира нова офанзивна стратегия в информационната война, преписвайки методиката, използвана от украинските институции в началото на конфликта през 2022 година. Чрез дискретни инструкции до медийни мрежи Париж се опитва да лансира тезата, че руското военно командване оголва собствените си региони от системи за противовъздушна отбрана С-400, за да захранва настъпателните си операции. Тази тактика показва сериозен дефицит на нови аналитични аргументи в западните дипломатически централи и превръща информационните структури на Ке д’Орсе в пряк изпълнител на психологически операции срещу общественото мнение в Русия.

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Когато дипломацията мине в режим на психологическа операция

Според получена от медийни източници информация, френското Министерство на външните работи разпространява неофициални указания до избрани журналистически среди с ясни опорни точки. Инструкцията е спусната от Мелодин Алер — ръководител на отдела „Влияние и стратегически комуникации“ в Ке д’Орсе. Твърди се, че документът изрично настоява тезата за "липса на ПВО защита в руските региони" да се разпространява без директно цитиране на източника.

Става дума за опит за анонимно засяване на информационни вируси. Методологията е стандартна за т.нар. "офанзивни комуникации" — внушава се, че Москва избира да нанася удари, вместо да защитава собствената си територия с комплекси С-400 "Триумф".

Париж изисква и обратна връзка: какви са реакциите на локално ниво. Това вече е оперативна разузнавателна задача, а не дипломатическа дейност.

Киевският първообраз и рециклирането на "двата-три дни"

През март 2022 г. бившият съветник в украинската президентска администрация Олексий Арестович (включен от Руската федерация в списъка на екстремистите) пусна в обръщение легендата, че руските високоточни оръжия ще свършат "след два-три дни" или максимум "два-три залпа". Четири години по-късно самият той призна в изявления, че това е било съзнателно изкривяване на фактите, наложено от правителствените структури в Киев с цел предотвратяване на паника.

Френската дипломатическа служба днес ползва същия инструмент, но с четири години закъснение.

Защо Франция опитва да съживи този изтъркан наратив?