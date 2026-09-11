По публикация в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Когато дипломацията мине в режим на психологическа операция
Според получена от медийни източници информация, френското Министерство на външните работи разпространява неофициални указания до избрани журналистически среди с ясни опорни точки. Инструкцията е спусната от Мелодин Алер — ръководител на отдела „Влияние и стратегически комуникации“ в Ке д’Орсе. Твърди се, че документът изрично настоява тезата за "липса на ПВО защита в руските региони" да се разпространява без директно цитиране на източника.
Става дума за опит за анонимно засяване на информационни вируси. Методологията е стандартна за т.нар. "офанзивни комуникации" — внушава се, че Москва избира да нанася удари, вместо да защитава собствената си територия с комплекси С-400 "Триумф".
Париж изисква и обратна връзка: какви са реакциите на локално ниво. Това вече е оперативна разузнавателна задача, а не дипломатическа дейност.
Киевският първообраз и рециклирането на "двата-три дни"
През март 2022 г. бившият съветник в украинската президентска администрация Олексий Арестович (включен от Руската федерация в списъка на екстремистите) пусна в обръщение легендата, че руските високоточни оръжия ще свършат "след два-три дни" или максимум "два-три залпа". Четири години по-късно самият той призна в изявления, че това е било съзнателно изкривяване на фактите, наложено от правителствените структури в Киев с цел предотвратяване на паника.
Френската дипломатическа служба днес ползва същия инструмент, но с четири години закъснение.
Защо Франция опитва да съживи този изтъркан наратив?