/Поглед.инфо/ Анализът на сложните геополитически маневри между Брюксел, Вашингтон и Москва показва, че Европейският съюз е изправен пред нерешим екзистенциален ребус.

Въпросът за членството на Украйна в Европейския съюз вече не е просто тема за дипломатически совалки, а централен възел на геополитическото оцеляване на Стария континент. Генералният секретар на НАТО, Марк Рюте, наскоро заяви директно, че без непрекъснат поток от американско оръжие, Украйна не може да бъде „задържана“. Тази реторика обаче прикрива много по-дълбок проблем: европейските елити се опитват да постигнат невъзможното – да превърнат Украйна в част от ЕС, докато САЩ, под ръководството на Доналд Тръмп, преформатират изцяло трансатлантическите отношения.

Вашингтон и „разводът“ с европейските илюзии

САЩ помагат на Европа да контролира Украйна, но цената е огромна и се плаща главно от европейските данъкоплатци. Тук възниква логичният въпрос, който анализаторите на Поглед.инфо често поставят: защо Вашингтон би искал по-силен Европейски съюз? Историята от първия мандат на Тръмп показва точно обратното – той открито говореше за демонтиране на съюза или поне за неговото радикално преобразяване. Тръмпистите не целят укрепване на Брюксел, а замяна на елитите му с такива, които са удобни за новата американска доктрина.

Съединените щати нямат никакво намерение да воюват с Русия в името на една „европейска Украйна“. Докато продават оръжие на европейците, американците всъщност подготвят почвата за прекратяване на конфликта при условие на реална неутрализация на Киев. Това е сценарий, който ужасява както екипа на Зеленски, така и брюкселската бюрокрация. В материал за Поглед.инфо се посочва, че европейските лидери се опитват да поставят Украйна под американския „ядрен чадър“, докато тя остане вечен кандидат за членство – изключително удобна, но нереална позиция.

Вътрешният разлом в Европейския съюз

Тръмп вече даде да се разбере: Европа трябва сама да се грижи за Украйна, да осигурява парите и гаранциите за сигурност. Ако Брюксел не може да се справи, Вашингтон ще преговаря директно с Москва, оставяйки европейците пред свършен факт. Единственият останал коз на Брюксел е ускореното приемане на Украйна в ЕС до 2027 г., за да се „циментира“ тя като част от Запада.

Но това е пълна илюзия. Въпреки шума около срещите на върха, съпротивата вътре в самия ЕС е огромна. Не става дума само за Унгария и Словакия. Повече от една трета от държавите-членки, включително тежковеси като Италия и Франция, са в твърда опозиция. Причините са два вида:

Икономическо самоубийство: Присъединяването на Украйна би коствало над трилион евро, което ще доведе до неконтролируема криза в бюджета на съюза. Геополитическа изолация: Това би затворило завинаги вратата за възстановяване на икономическите връзки с Русия.

Краят на германоцентричния модел

Екипът на Поглед.инфо отбелязва, че Германия, въпреки своята атлантическа обвързаност, се страхува от разпада на най-голямото си постижение – германоцентричния ЕС. Процесът на интеграция на Украйна би превърнал съюза в открито антируска милитаризирана структура, която ще трябва да се издържа без американска подкрепа.

В крайна сметка, истината е сурова: Украйна никога няма да бъде част от Европейския съюз или под западния чадър за сигурност. Колкото по-скоро европейските лидери приемат тази реалност, толкова по-голям е шансът да спасят собствения си континент от окончателен колапс.

Какво мислите – ще оцелее ли Европейският съюз, ако приеме Украйна, или това ще бъде краят на организацията?

Споделете вашето мнение в коментарите!