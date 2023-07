/Поглед.инфо/ Управляемостта на последните протести налага разкриването на тайните нишки на влияние

Почти две седмици страната на сирената и революциите се тресеше от бунтове. Те обхванаха страната, след като полицай застреля и уби 17-годишния роден в Алжир Наел Мерзук в Нантер, едно от най-големите предградия на Париж. Инцидентът е станал, когато млад мъж, управляващ жълт автомобил "Мерцедес", е спрян за движение в обособената бус лента. Тийнейджърът нямал книжка (във Франция се издават само от 18-годишна възраст), а когато се опитал да се измъкне от полицията, един от тях го застрелял от упор. Младият мъж е починал на място.

Бунтовете избухнаха внезапно, сякаш по сигнал, и мигновено се разраснаха като горски пожар при ветровито време. Но след седмица те започнаха да се успокояват, сякаш се подчиняваха на заповедта на невидим мениджър. Това изглежда много странно, тъй като степента на насилие както от страна на протестиращите, така и от страна на служителите на реда беше непосилна. На моменти изглеждаше, че се води истинска гражданска война.

Кой може да стои зад тези бурни протести и насилие?

Въз основа на принципа „кой печели“, почти всички западни медии твърдят , че „най-големите печеливши от кризата ще бъдат крайнодесните или по-скоро антиимигрантските партии... Губещите ще бъдат етническите и религиозни малцинства от бивши колонии, живеещи в предградията на френските градове и имигранти, опитващи се да прекосят Средиземно море с импровизирани лодки...”.

„Кризата облагодетелства и Марин льо Пен... докато в другия край на политическия спектър Жан-Люк Меланшон подхранва класовата борба. В Испания [крайнодясната партия] Vox се опитва да се възползва от събитията във Франция, като възкреси критичен дискурс за имиграцията, граничещ с демонизация“, пише испанският вестник El Mundo.

Обратно, Никола Байту, колумнист за френския вестник L'Opinion , смята , че въпреки че бунтовете „са изместили страната малко надясно, умението, с което Еманюел Макрон се справи с кризата, заедно със своя министър на вътрешните работи Жералд Дарманен , ще му позволи да се възстанови."

Но бившият кандидат за президент Ерик Земмур е песимист. Той е убеден, че Франция може да стане ислямска република, ако нищо не се промени. Той заяви това в интервю за испанския вестник Debate .

Според него повечето мюсюлмани вярват, че ислямските закони са по-висши от законите на Франция и лидерите на страната не правят нищо, за да се борят с това. Ако Франция продължи да се движи в тази посока, тогава „поради демографията и демокрацията един ден тя може да стане ислямска република“.

Колумнистът на швейцарския вестник Le Temps Ален Кампиоти в статията си „Франция, фабриката на бунта“ отбелязва , че масовите протести в Петата република са се превърнали в традиция, но „актьорите не се променят: френски младежи, чиито родители идват от бившите колонии“.

Ерик Земмур каза , че случващото се е много по-лошо от кризата от 2005 г. - тогава вълненията "обхванаха само предградията" на Париж, а сега цялата страна, "защото мигрантите вече са навсякъде". Франция „е на ръба на гражданска война“ и „това е етническа, расова война, можете ясно да видите кой е замесен в нея“.

Абсолютно ясно е, че нито дясната, нито лявата опозиция имат нещо общо с внезапно пламналите и също толкова внезапно угаснали протести. Може би демографията е виновна? Или местопрестъплението?

Според Държавния институт за статистически изследвания в редица населени места и градове, както и квартали на Париж, броят на децата и юношите от неевропейски произход надвишава броя на местното население на същата възраст почти три пъти: 75 процента срещу 25. Именно на тези места са най-ниските доходи и най-високият дял на занимаващите се с наркотрафик.

Наел Мерзук, който почина на 27 юни, е бил съден 15 пъти , от 2021 г. насам той е бил съден пет пъти за отказ да се подчини на полицията. Той нямал шофьорска книжка и преди това четири пъти се е опитвал да избяга при подобни обстоятелства.

Според Europe 1, Наел е бил арестуван от полицията през януари и март 2023 г. за „употреба“ и „продаване на наркотици“. Не е трудно да се досетите, че Наел по някакъв начин е замесен в трафика на наркотици, който във Франция от началото на 30-те години е под пълния контрол на корсиканската мафия.

Ключовият център на френските наркомрежи е Марсилия, където известната The French Connection („Френска връзка“), понякога наричана Корсиканска връзка, е създадена в края на 40-те години, верига от доставки на хероин, скрит в транспортни контейнери до пристанището на Ню Йорк.

Имаше много мрежови банди, действащи по пътя на хероина, разположени най-вече в Марсилия и Париж, както и в други градове на страната.

През 1947 г. ЦРУ подкрепя корсиканската мафия в борбата им срещу комунистическите синдикати. В резултат на това в Марсилия, с помощта на ЦРУ и американския гангстер Лъки Лучано, се появи голяма лаборатория за производство на хероин , както писахме . Корсиканците работеха, а ЦРУ организираше доставката на суровини и създаването на мрежа от дилъри, получаващи средства от „конвейера на смъртта“, употребявани за операции срещу комунистите.

В бъдеще, въпреки показната борба на ЦРУ с наркомафията, мрежовите структури на наркобизнеса във Франция, контролирани от корсиканците и ЦРУ, само се разшириха.

Френската полиция не крие, че зад летните бунтове стои корсиканската мафия. „Ръководителите на мрежите [наркодилърските] подсвиркваха за края на почивката“ (Les têtes de réseaux [de trafic de drogue] ont sifflé la fin de la récréation), каза пред BMFTV Жером, полицай от северните квартали на Марсилия.

Коментарът на канала беше разбираемо резервиран: „По мнението на някои полицейски служители, намаляването на безредиците, последвали смъртта на Наел, е станало възможно отчасти благодарение на наркотрафикантите, чиято дейност е била затруднена.“

В Марсилия, оперативният център на френския наркобизнес, нито един мигрант или син на мигрант няма да може не само да хвърли камък, но и да хвърли неприветлив поглед към полицай без командата на „наблюдаващия“ корсиканец . Корсиканската мафия започна бунтовете, тя ги и прекрати.

А кой стои зад това, вече споменахме по-горе.

Сред глобалните кукловоди, в чиито ръце са нишките на контрола на специалните служби и световния наркопазар, бившият агент на британското разузнаване MI6 Джеймс Каболт в книгата „MI6 Are The Lords Of The Global Drug Trade” изтъква Ротшилдови.

Отделно трябва да се каже за ролята на френските Ротшилдови в политическия живот на Петата република. С две думи, те го контролират напълно.

Към днешна дата военният елит на Франция е изхвърлен в задния двор на националната политическа сцена, докато доминират параполитически организации като мозъчния тръст Les Graques („Гракхи“), създаден от ръководителя на френския клон на американския институт Аспен, Пиер Жуйе. Гракхи се финансират от Ротшилд.

Един от основателите на този мозъчен тръст, който френските медии нарекоха ултралиберална „крипто-политическа“ структура, е Гийом Ханезо, бивш управляващ партньор в холдинга Rothschild & Co.

Анализаторите на Les Graques разработиха обещаваща програма за модернизация на френската индустрия, преди всичко на отбраната, която се изпълнява от Макрон. Тази модернизация има за цел да подчини френската икономика на американските ТНК.

През 2012 г. ЦРУ и НАС наредиха на водещите световни консултантски фирми McKinsey и Boston Consulting Group да „следят отблизо президентската кампания във Франция “.

„Архитектът на Макрон беше групата McKinsey, която постигна истински подвиг, като го направи президент на Франция“, пише PressTV. McKinsey и Boston Consulting Group през последните години станаха почти монополни съветници на френското правителство по логистиката на правителствените програми в областта на отбраната, климата и миграционната политика, както и разработването на стратегията за борба с пандемията.

McKinsey и Rothschild във Франция вървят ръка за ръка и дори се забъркват в едни и същи скандали. В резултат на внезапно избухналите и също толкова внезапно утихнали бунтове през юни-юли 2023 г. позициите на техния номинант Еманюел Макрон се засилиха.

Наскоро френският парламент разреши на властите да активират дистанционно камери и звук на телефони и всякакви други електронни устройства, без да уведомяват хората, които са подслушвани/наблюдавани. Френските специални служби имат най-широки възможности за шпиониране на гражданите.

Имайте предвид, че разглеждането на съответния законопроект, внесен от министъра на правосъдието Ерик Дюпон-Морети, започна много преди смъртта на Наел Мерзук, което предполага, че трагичните събития, разтърсили Франция, са били внимателно планирани.

В резултат на това Франция пое по пътя на превръщането си в полицейска държава, живееща според наръчниците на ЦРУ.

Превод: ЕС

Абонирайте се за новия ни Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info .

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?









Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели